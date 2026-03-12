एक साथ 5 लाख मामलों की होगी सुनवाई, 14 मार्च को लगेगी लोक अदालत
जबलपुर में होगा लोक अदालत का आयोजन, एक साथ 5 लाख से ज्यादा मामलों को सुनेंगे जज, तुरंत होगा फैसला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 8:46 PM IST
रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत
जबलपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश में 14 मार्च 2026 शनिवार को राज्यभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में मध्य प्रदेश भर में 1388 पीठ बनाई गई है. जिनमें 205000 कोर्ट में मौजूद मामले और 320000 मामले प्री लिटिगेशन के आधार पर सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है.
कोर्ट में पेंडिंग हजारों-लाखों केस
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्तमान में मात्र 42 जज हैं और 4 लाख 80 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं. जजों की संख्या कम होने की वजह से हाईकोर्ट में मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कुछ ऐसा ही हाल निचली अदालतों का भी है. यहां पर भी लाखों मामले पेंडिंग हैं. इसलिए समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. इस बार यह लोक अदालत 14 मार्च शनिवार को है.
जबलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि "नेशनल लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुंब न्यायालयों व अन्य न्यायालयों में किया जाएगा. इसमें कोर्ट में लंबित दीवानी और आपराधिक शमनीय प्रकरणों के साथ ही ट्रैफिक चालान, बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर और संपत्तिकर से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निराकरण किया जाएगा. प्री लिटिगेशन में मामलों को एक ही सीटिंग में खत्म किया जाता है.
1388 खंडपीठ
सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत बड़ा आयोजन है, नेशनल लोक अदालत के लिए पूरे प्रदेश में कुल 1388 खंडपीठों का गठन किया गया है. इनमें उच्च न्यायालय की तीन पीठों में 8 खंडपीठ और जिला न्यायालयों में 1380 खंडपीठ शामिल है. इन खंडपीठों के समक्ष लगभग 2 लाख 30 हजार से अधिक लंबित प्रकरणों व 3 लाख 20 हजार से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों को विचार के लिए रखा गया है.
बिजली के मामले तुरंत निपटाए जाएंगे
लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत संपत्ति कर और जलकर से जुड़े मामलों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी.
कोर्ट फीस में माफी
लोक अदालत की विशेषता यह है कि इसमें प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है. मामलों के निराकरण पर पक्षकारों को कोर्ट फीस भी वापस मिलती है और इसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती. साथ ही लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी प्रकार की अपील या रिवीजन का प्रावधान नहीं होता.
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि जो लोग अपने न्यायालयीन या प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते से समाधान कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय, हाईकोर्ट, लीगल सर्विस कमेटी (विधिक सेवा समिति) या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) से संपर्क करें, ताकि उनके मामलों का निराकरण 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में किया जा सके.