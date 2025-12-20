जबलपुर में तेंदुए ही तेंदुए, बिग कैट ने जीसीएफ से लेकर पाटन तक फैलाई दहशत
कई इलाकों के सीसीटीवी में नजर आए तेंजुए, रेस्क्यू करने के लिए कहीं पिंजरा लगाया गया तो कहीं करवाई जा रही मुनादी.
December 20, 2025
Updated : December 20, 2025 at 1:45 PM IST
जबलपुर : शहर व उससे लगे कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बिग कैट की दहशत है. जबलपुर के जीसीएफ स्टेट के विद्यानगर कॉलोनी में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है, तो वहीं पाटन में तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया. इसके साथ ही इंद्राणा और मझौली में भी लगातार तेंदुए दिखने से लोगों में दहशत है. आलम यह है कि कई जगहों पर जहां वन विभाग को तेंदुए पकड़ने के पिंजरे रखने पड़ रहे हैं, तो कई जगहों पर मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है.
जीसीएफ फैक्ट्री के पास घूम रहा तेंदुआ
जबलपुर में तेंदुओं की बढ़ती तादाद अब लोगों को डराने लगी है. जबलपुर में जीसीएफ फैक्ट्री के सीसीटीवी में एक वयस्क तेंदुआ नजर आया है. फैक्ट्री का इलाका चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है, इस वजह से यहां बड़ी तादाद में तेंदूए अपना घर बन चुके हैं. वहीं फैक्ट्री ने तेंदुए का ये वीडियो वन विभाग के साथ शेयर किया है, जिससे यहां से लगे रहवासी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है.
शिकार की तलाश में यहां तक पहुंचा तेंदुआ
जबलपुर वन विभाग के जिला अधिकारी ऋषि मिश्रा ने कहा, '' फैक्ट्री में जो तेंदुआ नजर आया है, उससे ऐसा एहसास होता है कि वह खाने की तलाश में यहां पहुंचा था. अभी तक इस क्षेत्र में तेंदुए ने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया है लेकिन तेंदुआ कुत्तों के शिकार करने के लिए जरूर इंसानी बस्तियां तक पहुंचता है. इसलिए डीएफओ का कहना है कि लोगों को अपने आसपास से आवारा कुत्तों को हटा देना चाहिए, इससे तेंदुए के आने की संभावना घट सकती है.'' ऋषि मिश्रा ने बताया कि फैक्ट्री के गार्ड अक्सर तेंदुआ देखते हैं और वे लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम हैं, उन्हें अलग से सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है.
इंद्राणा मझौली और पाटन में तेंदुए की दहशत, किसान पर हमला
पाटन में एक किसान सुकरत पर तेंदुए ने हमला कर दिया. किसान सुकरात ने कहा, '' मैं अपने खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक से ऊपर से तेंदुए ने हमला किया, जिससे मैं घायल हो गया.'' जबलपुर के डीएफओ ऋषि मिश्रा ने कहा, '' घायल किसान को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी हालत ठीक है लेकिन तेंदुए को पकड़ने के लिए हमने पाटन के पास एक पिंजरा रखा है और कोशिश की जा रही है कि इस तेंदुए को पकड़ा जाए. हमने किसानों से भी अपील की है कि वे जंगल से लगे हुए खेतों में रात में ना जाएं और जब भी जाएं तो अकेले ना जाएं.''
ऐसा नहीं है कि केवल पाटन क्षेत्र में ही तेंदुए आतंक मचा रहे हैं, बल्कि इंद्राणा और मझौली में भी तेंदुए को देखा गया है. इसके चलते यहां पर भी वन विभाग द्वारा मुनादी करवाई गई है कि अकेले ना चलें और जहां कहीं भी तेंदुए की जानकारी मिलती है तो तुरंत वन विभाग से संपर्क करें.
जबलपुर में बढ़ी तेंदुओं की तादाद
पाटन क्षेत्र के किसान इंदु पटेल कहते हैं, '' रबि सीजन है और खेतों में पानी देना जरूरी है. बिजली की सप्लाई रात में भी होती है, ऐसी स्थिति में रात को भी खेत पर जाना पड़ता है लेकिन तेंदुए ने नई परेशानी खड़ी कर दी है.'' बीते दिनों एक तेंदुआ जबलपुर के एयरपोर्ट के आसपास भी देखा गया था, जहां वह घर में बंधे हुए कुत्ते को उठाकर ले गया था. कुल मिलाकर जबलपुर के आसपास के जंगलों में तेंदुओं की बढ़ती तादाद अब परेशानी का सबब बनने लगी है. हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनकी संख्या ज्यादा हो गई है लेकिन इन्हें यहां से हटाना मुश्किल है. लोगों को उनके साथ सतर्क होकर रहना सीखना होगा.