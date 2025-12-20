ETV Bharat / state

जबलपुर में तेंदुए ही तेंदुए, बिग कैट ने जीसीएफ से लेकर पाटन तक फैलाई दहशत

कई इलाकों के सीसीटीवी में नजर आए तेंजुए, रेस्क्यू करने के लिए कहीं पिंजरा लगाया गया तो कहीं करवाई जा रही मुनादी.

JABALPUR LEOPARD TERROR
बिग कैट ने जीसीएफ से लेकर पाटन तक फैलाई दहशत (ANI (File Photo))
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 12:13 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 1:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : शहर व उससे लगे कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बिग कैट की दहशत है. जबलपुर के जीसीएफ स्टेट के विद्यानगर कॉलोनी में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है, तो वहीं पाटन में तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया. इसके साथ ही इंद्राणा और मझौली में भी लगातार तेंदुए दिखने से लोगों में दहशत है. आलम यह है कि कई जगहों पर जहां वन विभाग को तेंदुए पकड़ने के पिंजरे रखने पड़ रहे हैं, तो कई जगहों पर मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है.

जीसीएफ फैक्ट्री के पास घूम रहा तेंदुआ

जबलपुर में तेंदुओं की बढ़ती तादाद अब लोगों को डराने लगी है. जबलपुर में जीसीएफ फैक्ट्री के सीसीटीवी में एक वयस्क तेंदुआ नजर आया है. फैक्ट्री का इलाका चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है, इस वजह से यहां बड़ी तादाद में तेंदूए अपना घर बन चुके हैं. वहीं फैक्ट्री ने तेंदुए का ये वीडियो वन विभाग के साथ शेयर किया है, जिससे यहां से लगे रहवासी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है.

कई क्षेत्रों में तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे (Etv Bharat)

शिकार की तलाश में यहां तक पहुंचा तेंदुआ

जबलपुर वन विभाग के जिला अधिकारी ऋषि मिश्रा ने कहा, '' फैक्ट्री में जो तेंदुआ नजर आया है, उससे ऐसा एहसास होता है कि वह खाने की तलाश में यहां पहुंचा था. अभी तक इस क्षेत्र में तेंदुए ने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया है लेकिन तेंदुआ कुत्तों के शिकार करने के लिए जरूर इंसानी बस्तियां तक पहुंचता है. इसलिए डीएफओ का कहना है कि लोगों को अपने आसपास से आवारा कुत्तों को हटा देना चाहिए, इससे तेंदुए के आने की संभावना घट सकती है.'' ऋषि मिश्रा ने बताया कि फैक्ट्री के गार्ड अक्सर तेंदुआ देखते हैं और वे लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम हैं, उन्हें अलग से सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है.

Jabalpur panagar gcf leopards
जीसीएफ स्टेट के पास नजर आया तेंदुआ (Etv Bharat)

इंद्राणा मझौली और पाटन में तेंदुए की दहशत, किसान पर हमला

पाटन में एक किसान सुकरत पर तेंदुए ने हमला कर दिया. किसान सुकरात ने कहा, '' मैं अपने खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक से ऊपर से तेंदुए ने हमला किया, जिससे मैं घायल हो गया.'' जबलपुर के डीएफओ ऋषि मिश्रा ने कहा, '' घायल किसान को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी हालत ठीक है लेकिन तेंदुए को पकड़ने के लिए हमने पाटन के पास एक पिंजरा रखा है और कोशिश की जा रही है कि इस तेंदुए को पकड़ा जाए. हमने किसानों से भी अपील की है कि वे जंगल से लगे हुए खेतों में रात में ना जाएं और जब भी जाएं तो अकेले ना जाएं.''

Jabalpur Leopards Terror
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

ऐसा नहीं है कि केवल पाटन क्षेत्र में ही तेंदुए आतंक मचा रहे हैं, बल्कि इंद्राणा और मझौली में भी तेंदुए को देखा गया है. इसके चलते यहां पर भी वन विभाग द्वारा मुनादी करवाई गई है कि अकेले ना चलें और जहां कहीं भी तेंदुए की जानकारी मिलती है तो तुरंत वन विभाग से संपर्क करें.

जबलपुर में बढ़ी तेंदुओं की तादाद

पाटन क्षेत्र के किसान इंदु पटेल कहते हैं, '' रबि सीजन है और खेतों में पानी देना जरूरी है. बिजली की सप्लाई रात में भी होती है, ऐसी स्थिति में रात को भी खेत पर जाना पड़ता है लेकिन तेंदुए ने नई परेशानी खड़ी कर दी है.'' बीते दिनों एक तेंदुआ जबलपुर के एयरपोर्ट के आसपास भी देखा गया था, जहां वह घर में बंधे हुए कुत्ते को उठाकर ले गया था. कुल मिलाकर जबलपुर के आसपास के जंगलों में तेंदुओं की बढ़ती तादाद अब परेशानी का सबब बनने लगी है. हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनकी संख्या ज्यादा हो गई है लेकिन इन्हें यहां से हटाना मुश्किल है. लोगों को उनके साथ सतर्क होकर रहना सीखना होगा.

Last Updated : December 20, 2025 at 1:45 PM IST

TAGGED:

JABALPUR PANAGAR LEOPARD
MADHYA PRADESH NEWS
LEOPARDS IN JABALPUR MP
JABALPUR NEWS HINDI
JABALPUR LEOPARD TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.