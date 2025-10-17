देखते ही देखते सिंबा को उठा ले गया तेंदुआ, दबे पांव किया शिकार, मुंह में दबोच ले गया जंगल
जबलपुर में रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, घर के सामने कुत्ते को बनाया शिकार, घर के अंदर से वीडियो बनाते रह गए लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 4:04 PM IST
जबलपुर: एक बार फिर वयस्क तेंदुए का शिकार करने का वीडियो आया सामने. वीडियो में तेंदुआ घर के भीतर बैठे एक पालतू कुत्ते का शिकार करने पहुंचा था. तेंदुए के आने की आहट पास बैठे हुए दो लोगों को हुई, तो उन्होंने घर के भीतर से एक खिड़की से इसका वीडियो बनाया. जबलपुर वन विभाग का कहना है कि जबलपुर के आसपास तेंदुओं की बढ़ती तादाद की वजह से तेंदूए इंसानी बस्तियों के करीब पहुंच रहे हैं.
कुत्ते का शिकार करने घर पहुंचा तेंदुआ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. इस वीडियो को जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे के पास की बस्ती का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो लोग एक घर के भीतर हैं. उन्होंने एक खिड़की के बीच से इस वीडियो को शूट किया है. वीडियो में एक वयस्क तेंदुआ नजर आ रहा है. तेंदुआ उनके घर में पले हुए कुत्ते का शिकार करने के लिए वहां पहुंचा था. तेंदुआ थोड़ी देर रुकता है, फिर उसके बाद कुत्ते के ऊपर हमला करता है और कुत्ते की गर्दन को पकड़ता है.
कुत्ते को मारकर मुंह में दबोच कर ले गया तेंदुआ
थोड़ी देर तक कुत्ता भोकता है, लेकिन उसके बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो जाती है. जो लोग वीडियो बना रहे हैं. वह आपस में चर्चा कर रहे हैं कि उनके सिंबा को तेंदुआ उठाकर ले जा रहा है. फिर तेंदुआ कुत्ते को मुंह में दबाए हुए बाहर निकलता है. इस बीच वीडियो बनाने वाले लोग आवाज भी करते हैं, लेकिन तेंदुआ बिल्कुल नहीं घबराता और वह अपना शिकार करके वहां से भाग जाता है. इस वीडियो के आने के बाद डुमना हवाई अड्डे के आसपास के गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है, जब उन्होंने तेंदुए को इतने करीब से शिकार करते हुए देखा है.
पहले भी तेंदुआ कई बार कर चुका है कुत्ते का शिकार
इससे पहले तेंदुआ हाईकोर्ट जजों के बंगले में घुस गया था. यहां पर भी वह कुत्ते का ही शिकार करने के लिए पहुंचा था, लेकिन वह शिकार नहीं कर पाया था. उसका वीडियो भी बंगले में सुरक्षा कर रहे गार्ड ने बनाया था. एक अन्य घटना में जबलपुर के नया गांव सोसाइटी में एक तेंदुआ पहाड़ी पर दिखा था. नयागांव समिति के रहने वाले लोगों ने इसके फोटो खींचे थे. यहां पर भी तेंदुए ने कई कुत्तों का शिकार किया था.
जबलपुर में कुछ साल पहले खमरिया के क्वार्टर्स में भी एक वयस्क तेंदुआ एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा गया था. उसे पकड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन वह चकमा देकर भाग गया था.
- शिकार देख बाघ ने लगाई फुल स्पीड में दौड़, जान बचाने पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, ये रही एंडिंग
- फॉरेस्ट गार्ड के सामने आ धमका बाघ, बाइक छोड़ लगाई दौड़, ऐसे बची जान
जबलपुर और डुमना के बीच घने जंगल, आबादी बढ़ा रहे तेंदुए
जबलपुर के डीएफओ ऋषि मिश्रा का कहना है कि "जबलपुर के आसपास एक दर्जन से ज्यादा वयस्क तेंदुए हैं. जिन्हें जबलपुर और डुमना के बीच के क्षेत्र के जंगल में कई बार वन विभाग के कर्मचारियों ने देखा है. शहर के बीच में भी कई बड़े जंगल हैं और जब यह तेंदुए एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जाते हैं, तो वह इस तरह के शिकार भी करते हैं. हालांकि डीएफओ ऋषि मिश्रा का कहना है कि अब तक किसी तेंदुए ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है, लेकिन जबलपुर के आसपास के घने जंगलों में तेंदुआ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं."