फैक्ट्री में मिला तेंदुए का शव, पहले मिले थे 7 मृतक सुअर, वन्य कर्मचारियों पर शक की सुई
जबलपुर के सिहोरा की एक फैक्ट्री में मिला तेंदुए का शव. तेंदुए के दांत और नाखुन मिले गायब, कई लोगों को लिया हिरासत में.
जबलपुर: सिहोरा में वन्य प्राणी के शिकार का मामला सामने आया है. इसमें वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर शनिवार को एक तेंदुए का शव बरामद किया है. शव के दांत और नाखून गायब बताए जा रहे हैं. इसके पहले इसी परिसर में सात जंगली सूअर के शव भी बरामद किए गए थे. यह क्षेत्र आयरन का खनन करने वाली एक फैक्ट्री के अंतर्गत आता है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है और वन विभाग के तीन अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं.
झाड़ियों में छुपा था शव
जबलपुर के उपवन मंडल अधिकारी एमएल बरकड़े ने बताया कि, ''जबलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर सिहोराई के घुगरा गांव में एक निसर्ग इस्पात नाम की कंपनी आयरन की खदान का संचालन कर रही है. वन विभाग को सूचना मिली थी कि यहां पर एक तेंदुए का शिकार किया गया है और शव को झाड़ियां में छुपा दिया है. जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो एक वयस्क तेंदुआ यहां मरा हुआ पाया गया. तेंदूए के शव को बरामद करने के बाद पूछताछ शुरू की गई. मामले में कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ एक जेसीबी संचालक को भी हिरासत में लिया है.
फैक्ट्री में मिले थे 7 सुअरों के शव
एमएल बरकडे ने बताया कि, ''यह पहला मौका नहीं है जब इस फैक्ट्री में किसी वन्य प्राणी का शव मिला हो. इसके पहले भी सात जंगली के शव भी यहां पर बरामद हुए हैं, इन्हें करंट देकर मारा गया था और बाद में इन्हें एक गहरा गड्ढा खोदकर गड़ा दिया गया था. इस मामले में जब जांच की गई तो वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई. वन विभाग के तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. यहां पर करंट लगने वाले तार भी बरामद किए गए हैं.''
क्यों मारे जा रहे जंगली जानवर?
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, अब इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर फैक्ट्री के कर्मचारी इन जानवरों की हत्या क्यों कर रहे हैं. जबलपुर के आसपास बड़ी तादाद में तेंदुए पाए जाते हैं कई बार यह तेंदुए दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि इनका शिकार किया जा रहा है. जंगली सूअर फसलों को खराब करते हैं इसलिए किसान करंट भी लगा देते हैं. हालांकि खदान परिसर में इनको क्यों मारा गया या यह जंगली जानवर किस तरह नुकसान पहुंचा रहे थे यह बात अभी जांच का विषय है.