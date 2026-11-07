जबलपुर में भीषण अग्निकांड, 50 झुग्गियां खाक, नंगे पैर भागे लोग, सामान निकालने का नहीं मिला मौका
जबलपुर की लेमा गार्डन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 50 से ज्यादा घर जलकर खाक, प्रभावितों में ज्यादातर मजदूर, रोज कमाने वाले. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:22 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 11:07 AM IST
जबलपुर: शहर के लेमा गार्डन के पास स्थित झुग्गी बस्ती में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं. आग की चपेट में आने से गरीब और मजदूर परिवारों का घर-गृहस्थी का पूरा सामान जल गया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, 50 परिवारों के प्रभावित होने की बात सामने आई है. आग लगने की संभावित वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
प्लास्टिक और लकड़ी के तंबू में रहते हैं 300 से ज्यादा परिवार
जबलपुर के लेमा गार्डन में जबलपुर की लगभग सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती थी. यहां 300 से ज्यादा परिवार प्लास्टिक और लकड़ी के बने तंबू में रहते हैं. इनमें से कुछ लोग ढोलक बनाकर बेचते हैं, कुछ भीख मांगते हैं और कुछ कचरा इकट्ठा करते हैं. यह बस्ती जबलपुर की इस इलाके में बीते 40 सालों से है. राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है.
झोपड़ी में रखा था राशन,गृहस्थी का सामान
बस्ती में रहने वाली अख्तरी बी ने बताया कि, ''वह अपाहिज हैं और देर रात जब बस्ती में आग लगी तब भी सो रही थी. अचानक से परिवार के लोगों ने उन्हें उठाया और उनसे कहा कि, यहां से तुरंत निकलो क्योंकि पीछे बस्ती में आग लग चुकी है. हम नंगे पैर भागे, यहां तक अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला.'' अख्तरी बी का कहना है कि, ''वे भीख मांगती हैं, लेकिन उनकी झोपड़ी में राशन था. मोबाइल थे कुछ नगद पैसा था और बाकी गृहस्थी का सामान था आज में पूरा सामान जल गया.''
आगजनी में 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक
पूर्व पार्षद ताहिर अली ने बताया कि, ''देर रात लगभग 2:30 बजे उन्हें इस बात की सूचना मिली कि बस्ती में आग लग गई है. वे अपने साथियों के साथ बस्ती में पहुंचे और उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को जानकारी दी. लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक 50 से ज्यादा झुकिया जल चुकी थी. आग की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने नगर निगम और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.'' पुलिस के मुताबिक एमपीईबी के माध्यम से इलाके की बिजली सप्लाई भी बंद कराई गई, ताकि आग के दौरान कोई दूसरा हादसा न हो.
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आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम
फायर ब्रिगेड अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि, ''पुलिस कंट्रोल रूम से गाजीनगर की झुग्गी बस्ती में आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद तत्काल दमकल वाहन रवाना किए गए. मौके पर 10 से 12 दमकल वाहनों को लगाया गया. पानी के टैंकर लगातार पहुंचाए जाते रहे और खाली होने वाले वाहनों को दोबारा भरकर आग बुझाने के काम में लगाया गया. काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया था और शेष हिस्से में भी आग बुझाने का काम जारी रहा.''
20 साल से रह रहे हैं परिवार
इधर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इस बस्ती में करीब 350 झुग्गियां हैं और लोग पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं. क्षेत्र में पहले भी सात से आठ बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. कुछ दिन पहले गाजीनिया मैदान में भी आग लगी थी. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि, ''बिजली व्यवस्था और नगर निगम की लापरवाही के कारण बार-बार ऐसे हादसे हो रहे हैं. फिलहाल आग से हुए कुल नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है.