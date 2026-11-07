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जबलपुर में भीषण अग्निकांड, 50 झुग्गियां खाक, नंगे पैर भागे लोग, सामान निकालने का नहीं मिला मौका

जबलपुर में भीषण अग्निकांड ( ETV Bharat )

जबलपुर: शहर के लेमा गार्डन के पास स्थित झुग्गी बस्ती में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं. आग की चपेट में आने से गरीब और मजदूर परिवारों का घर-गृहस्थी का पूरा सामान जल गया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, 50 परिवारों के प्रभावित होने की बात सामने आई है. आग लगने की संभावित वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

प्लास्टिक और लकड़ी के तंबू में रहते हैं 300 से ज्यादा परिवार