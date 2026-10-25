जबलपुर में गजब के चोर, गहने-पैसे नहीं चुरा ले गए कुत्ता, मालिक ने जारी किया सिंबा का पोस्टर
जबलपुर में चोरी की एक घटना ने लोगों को चौंकाया, यहां पैसे, गहने या वाहन की नहीं बल्कि कुत्ते को ही चुरा ले गए चोर. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 12:54 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में चोरी की वारदातों से परेशान लोगों के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है. घरों और दुकानों को चोरों से बचाने के लिए लोग सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं और पालतू कुत्ते पाल रहे हैं, लेकिन अब चोरों की नजर इन बेजुबानों पर भी पड़ने लगी है. भेड़ाघाट में पांच युवक एक घर के सामने से लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते सिंबा को उठाकर ले गए. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
घर के सामने से सिंबा को उठाकर ले गए युवक
भेड़ाघाट निवासी सत्यम दहिया ने अपने घर के आसपास होने वाली चोरी की घटनाओं से बचने के लिए लैब्राडोर नस्ल का कुत्ता पाला था. उन्होंने उसका नाम सिंबा रखा था. सत्यम दहिया के मुताबिक, "घटना के दौरान पांच युवक बाइक से उनके घर के सामने पहुंचे. इसके बाद वे सिंबा को उठाकर ले गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद मैंने भेड़ाघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया." पुलिस फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान करने और सिंबा को बरामद करने की कोशिश कर रही है.
आंकड़े बता रहे चोरी की समस्या की गंभीरता
जबलपुर में चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं. वर्ष 2023 से 2025 के बीच जिले में दर्ज मामलों के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बड़ी संख्या में सामने आईं. वर्ष 2023 में 750, वर्ष 2024 में 714 और वर्ष 2025 में 840 वाहन चोरी के मामले दर्ज किए गए. वहीं, वर्ष 2025 में चोरी के 222, गृहभेदन के 392 और झपटमारी के 61 मामले दर्ज हुए. ये आंकड़े जिले में चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों की चुनौती को दर्शाते हैं.
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अब तक लोग घरों में चोरी, सड़कों पर मोबाइल और सामान की झपटमारी व बाइक चोरी जैसी घटनाओं से परेशान थे. सिंबा की चोरी ने चिंता का एक नया पहलू सामने ला दिया है.