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जबलपुर में गजब के चोर, गहने-पैसे नहीं चुरा ले गए कुत्ता, मालिक ने जारी किया सिंबा का पोस्टर

गहने-पैसे नहीं चुरा ले गए कुत्ता ( ETV Bharat )

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में चोरी की वारदातों से परेशान लोगों के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है. घरों और दुकानों को चोरों से बचाने के लिए लोग सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं और पालतू कुत्ते पाल रहे हैं, लेकिन अब चोरों की नजर इन बेजुबानों पर भी पड़ने लगी है. भेड़ाघाट में पांच युवक एक घर के सामने से लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते सिंबा को उठाकर ले गए. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

घर के सामने से सिंबा को उठाकर ले गए युवक