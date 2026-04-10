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कुंडम पंचायत ने शहरों को पटखनी दे भरा सरकार का खजाना, प्रॉपर्टी टैक्स भरने में मध्य प्रदेश में अव्वल

जबलपुर में कुंडम ब्लॉक ने भरा सबसे ज्यादा संपत्ति कर, आत्मनिर्भर पंचायत के मामले में मध्य प्रदेश में जबलपुर नंबर वन. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

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कुंडम पंचायत भर रहा सरकारा का खजाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 5:18 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 6:25 PM IST

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जबलपुर: अक्सर आपने टैक्स चोरी या समय पर टैक्स न भरने की खबरे पढ़ी होगी. ऐसी लिस्ट में शहरों के ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग और कई बार तो बड़े-बड़े धनी लोग भी होते हैं. जो टैक्स चोरी करके पैसे बचाते हैं, लेकिन आपको ये जानकार थोड़ी हैरानी हो सकती है, कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक बेहद पिछड़े आदिवासी ब्लॉक कुंडम के लोगों ने सबसे ज्यादा संपत्ति कर जमा किया है. वहीं अमाउंट ऑफ टैक्स के मामले में जबलपुर ब्लॉक सबसे आगे है.

देश में 73वें संविधान संशोधन (1992) के समय आत्मनिर्भर पंचायत की कल्पना की गई थी. यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था. इस संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली में स्थापित किया गया था. मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर पंचायत की कोशिश 2022 से ही शुरू हो गई थी. पूरे मध्य प्रदेश के पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई थी.

जिला पंचायत सीईओ का बयान (ETV Bharat)

आत्मनिर्भर पंचायत क्यों?

पंचायती राज कानून के तहत एक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में 12 किस्म के टैक्स वसूल सकती है. ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह अधिकार दिए गए हैं. ग्राम पंचायत स्थानीय सेवाओं के आधार पर टैक्स वसूल सकती है, क्योंकि पंचायती राज की अवधारणा में ग्राम सरकार की बात कही गई है और ग्राम सरकार तभी काम कर सकती है, जब उनकी खुद की कमाई हो और खुद के खर्च हों.

सरपंच सचिव और पंचायत में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी दरअसल राज्य सरकार के लोग नहीं होते. वह ग्राम सरकार के लोग होते हैं. यदि उनके पास खुद का टैक्स कलेक्शन का तरीका है, तो वह पैसा पंचायत में कहां खर्च होगा, इस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा. जब तक की उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन पंचायत को यह आत्मनिर्भरता केवल तभी मिल सकती है, जब पंचायत खुद का पैसा कमाए. पंचायत का अपना बजट भी बनाया जा सकता है. जिसे अपने ढंग से खर्च किया जा सकता है.

2022 से ही शुरू हो गई थी योजना

मध्य प्रदेश में आज से लगभग 4 साल पहले 2022 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे. तब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से यह कहा गया था कि अब नगर निगम और नगर पालिका की तर्ज पर पंचायत भी अपना टैक्स वसूलना शुरू कर सकती है.

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पंचायत 12 तरीके से वसूल सकती है टैक्स (ETV Bharat Info)

हालांकि यह टैक्स अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंचायत के पास इनको वसूलने के अधिकार है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

एमपी में 65000 लोगों ने किया ग्रामीण संपत्ति टैक्स जमा

जबलपुर जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत दर्पण पोर्टल के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में केवल 65000 लोगों ने ही ग्रामीण संपत्ति पर टैक्स जमा किया है. जिसकी कुल राशि लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए है. जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि हमने एसएआरडी (Society for All Round Development) के माध्यम से सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को टैक्स वसूली का तरीका समझाया था. यह टैक्स बहुत कम है. 100000 की संपत्ति पर मात्र ₹200 का टैक्स जमा करना है. हमारी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लोग जमा करने की आदत डाल लें.

इस मामले में जबलपुर ने पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा काम किया है. जबलपुर में कुल मिलाकर 34000 लोगों ने ग्रामीण इलाकों में अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स जमा किया है. पूरे प्रदेश में कल 65000 में से 34000 लोग केवल जबलपुर के ग्रामीण इलाकों के हैं.

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कुंडम पंचायत ने भरा प्रापर्टी टैक्स (ETV Bharat)

आदिवासी ब्लॉक ने किया कमाल

सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जबलपुर में कुंडम नाम का एक आदिवासी ब्लॉक है. पूरे प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने वाले लोगों में मध्य प्रदेश के एक पिछड़े आदिवासी ब्लॉक कुंडम के लोगों ने गजब की जागरूकता दिखाई है. संख्या के मामले में यानि नंबर ऑफ टैक्स पेयर में वह पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला ब्लॉक है. वहीं पैसों के मामले में सबसे ज्यादा पैसा पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर ब्लॉक की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में वसूला गया है. इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ टैक्स के मामले में जबलपुर ब्लाक सबसे आगे है.

ग्रामीण इलाके के व्यावसायिक संस्थान भी साथ

अभिषेक गहलोत ने बताया कि हमने दो किस्म से टैक्स वसूली का तरीका अपनाया था. जिन लोगों के पास रहने का घर है, उनकी टैक्स की राशि बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे होटल, फार्महाउस, वेयरहाउस और दूसरे व्यावसायिक संस्थानों को अपने इस अभियान में शामिल किया था. जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पंचायत को टैक्स देने में अपनी रुचि दिखाई है."

Last Updated : April 10, 2026 at 6:25 PM IST

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