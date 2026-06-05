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साध्वी हर्षांनंद गिरी का विश्व शांति के लिए एकांतवास, 10 दिन मौन रहकर करेंगी मन को डिटॉक्स

उतार-चढ़ाव भरा रहा सफर भोपाल की रहने वाली हर्षानंद गिरी के लिए आध्यात्मिक जीवन का सफर भी आसान नहीं रहा. संन्यास की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि, कुछ साधु-संत उन्हें परेशान कर रहे हैं. इसी कारण एक समय उन्होंने फिर से ग्लैमर की दुनिया में लौटने का मन भी बना लिया था. हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने विधिवत संन्यास की घोषणा की और अब पूर्णकालिक संन्यासिनी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही हैं.

हर्षानंद ने ग्लैमर छोड़ अध्यात्म का मार्ग चुना प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान चर्चा में आईं साध्वी हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरी का जीवन कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है. हर्षा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. इसके बाद उन्होंने एंकरिंग की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई. हालांकि बाद में उन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर अध्यात्म का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया.

जबलपुर: प्रयागराज कुंभ से वायरल हुई साध्वी हर्षा रिछारिया उर्फ स्वामी हर्षानंद गिरी ने 10 दिनों का मौन व्रत धारण कर लिया है. उन्होंने अपने मौन व्रत की शुरुआत जबलपुर के ग्वारीघाट से शुरू की है. हर्षानंद गिरी का कहना है कि, शरीर को शांत करने के लिए मन को डिटॉक्स करने के लिए मौन व्रत एक अच्छा तरीका है. इसमें खुद की खुद से बात होती है और हम ईश्वर से बात करते हैं. इससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है. इसलिए वह आने वाले 10 दिनों के लिए पूरी तरह मौन रहेगी.

10 दिन मौन व्रत धारण करेंगी साध्वी हर्षानंद

बीते दिनों हर्षानंद गिरी ने घोषणा की थी कि, वह 5 जून से 15 जून तक मौन व्रत का पालन करेंगी. सामान्य तौर पर साधु-संत इस प्रकार की साधनाएं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ी होने के कारण हर्षा ने इसकी जानकारी भी अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से साझा की थी. गुरुवार से उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ कर दी. उन्होंने जबलपुर के ग्वारीघाट में मां नर्मदा के तट पर मौन व्रत ग्रहण किया.

ग्वारीघाट से शुरू करेंगी मौत व्रत (ETV Bharat)

मौन व्रत से मन होता है डिटॉक्स

मौन व्रत शुरू करने से पहले हर्षानंद गिरी ने बताया कि, ''इस साधना का मुख्य उद्देश्य स्वयं को डिटॉक्स करना है.'' उनका कहना है कि, ''लगातार लोगों से बातचीत करने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने से मन में अनेक प्रकार की उलझनें और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं. कई बार लोगों से चर्चा करने पर भी इन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता. ऐसे में मौन रहकर स्वयं से और ईश्वर से संवाद करना मन को शुद्ध और शांत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है. उनके अनुसार यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है.''

हर्षांनंद की विश्व शांति के लिए साधना (ETV Bharat)

विश्व शांति के लिए करेंगी एकांत में साधना

साध्वी हर्षानंद गिरी ने विश्व में चल रहे युद्धों को लेकर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, ''वर्तमान समय में कई देशों में संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी हुई है. इसका सबसे अधिक प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है.'' उन्होंने कहा कि, ''वह अपनी साधना के दौरान ईश्वर से विश्व शांति और युद्धों की समाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगी.''

हर्षानंद गिरी का कहना है कि, ''किसी भी साधना की शुरुआत के लिए मां नर्मदा से बेहतर स्थान नहीं हो सकता. वर्ष 2012 से वह लगातार जबलपुर के ग्वारीघाट आती रही हैं. यह स्थान उन्हें विशेष शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है. मां नर्मदा का पावन तट और यहां स्थित मंदिर उन्हें हमेशा आकर्षित करते रहे हैं. इसी कारण उन्होंने अपनी साधना की शुरुआत भी ग्वारीघाट से की है.'' उनकी यह मौन साधना 15 जून को समाप्त होगी और उसी दिन वह मां नर्मदा के तट पर अपना मौन व्रत पूर्ण करेंगी.