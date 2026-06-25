सालों बाद लबालब हुई टंकी, चेहरे की खुशी से पहले गायब हुआ पानी, टूटी ग्रामीणों की उम्मीदें
जबलपुर के कुलोन गांव में 5 साल बाद मुद्दतों से भरी गई पानी की टंकी, झरने की तरह बह गया पानी, ग्रामीणों को मिली मायूसी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 1:44 PM IST
जबलपुर: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जबलपुर के चरगवां ब्लॉक के कुलोन गांव में इस योजना की हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है. यहां करीब 5 साल में तैयार हुई पानी की टंकी पहली बार पानी से भरी तो गई लेकिन अफसोस की बात उसमें पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं सकी. टंकी से पानी झरने की तरह बहने लगा और ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिर गया.
पहाड़ी गांव में वर्षों से है पेयजल संकट
चरगवां ब्लॉक का कुलोन गांव पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है. गांव के 55 वर्षीय भैरव सिंह ठाकुर बताते हैं कि "यहां वर्षों से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है. ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ता है. कई परिवार खेतों में उपलब्ध पानी को साफ करके उपयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग प्राकृतिक झरनों के पानी पर निर्भर हैं."
जल जीवन मिशन से जगी थी उम्मीद
ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल जीवन मिशन के तहत उनकी समस्या का स्थायी समाधान होगा. योजना के अंतर्गत गांव में बोरवेल, पानी की टंकी और पाइपलाइन का निर्माण किया गया, लेकिन जैसे ही टंकी में पहली बार पानी भरा गया, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए. टंकी से बड़े पैमाने पर रिसाव शुरू हो गया और पूरा पानी नीचे बह गया.
भैरव सिंह ठाकुर कहते हैं कि "गांव के लोग 5 साल से इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे. उन्हें विश्वास था कि अब महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को पानी जुटाने में पूरा दिन खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन टंकी में पानी नहीं रुकने के कारण गांव को आज भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है."
जिला पंचायत सीईओ ने क्या कहा?
जबलपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ अभिषेक गहलोत का कहना है कि "जिले में सिंगल विलेज स्कीम का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसके तहत गांवों में बोरवेल, पानी की टंकियां और पाइपलाइन बिछाई गई हैं. वहीं मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत बांधों से गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है. हालांकि कुलोन गांव की पानी की टंकी का मामला निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है."
कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
बरगी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव ने इस मामले को भ्रष्टाचार का परिणाम बताया है. उनका आरोप है कि "निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हुई हैं. उन्होंने दावा किया कि यह समस्या केवल कुलोन गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में ऐसी छह पानी की टंकियां हैं, जिनमें पानी नहीं ठहर पा रहा है."
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कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
मामला सामने आने के बाद जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. कलेक्टर का कहना है कि "जांच में जो भी अधिकारी, एजेंसी या ठेकेदार दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस पानी की टंकी के निर्माण में सरकार ने ठेकेदार को 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी."