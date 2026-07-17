ETV Bharat / state

खितोला बैंक डकैती: बिहार के गया से पकड़ा गया मुख्य आरोपी, चार राज्यों में है वांटेड

जबलपुर के खितोला में 11 अगस्त 2025 को स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई थी 14 किलो 800 ग्राम सोने की डकैती. सवा करोड़ का सोना बरामद.

Jabalpur Khitola bank robbery
बैंक डकैती का आरोपी बिहार से गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: जबलपुर के खितोला में पिछले साल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 14 किलो 800 ग्राम सोने की डकैती हुई थी. इस मामले में पुलिस ने फिर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 750 ग्राम सोना मिला है. दोनों आरोपी बिहार के तिलैया गांव में छुपे हुए थे. आरोपियों की पहचान सुनील पासवान और चंचल पासवान के रूप में हुई है.

जबलपुर के खितोला में स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई थी डकैती

11 अगस्त 2025 को जबलपुर के खितोला में स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती हुई थी. बैंक में जमा 14 किलो 800 ग्राम सोना चोरी कर लिया गया था. इस वारदात को हथियारबंद चार लोगों ने अंजाम दिया था. घटना के पहले इन्होंने काफी दिनों तक बैंक की रेकी की थी. जिस वक्त बैंक में डकैती हुई उस दौरान बैंक में कोई हथियार बंद सुरक्षाकर्मी नहीं था. बैंक डकैती के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे.

जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत्त उपाध्याय (ETV Bharat)

इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन मुख्य आरोपी सुनील पासवान अब तक फरार चल रहा था. पुलिस को उसके बिहार के गया जिले में तिलैया गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी. जबलपुर क्राइम ब्रांच ने बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर आरोपी सुनील पासवान को पकड़ लिया. आरोपी यहां किराए के घर में रह रहा था, इस मामले में उसके सहयोगी चंचल पासवान को भी हिरासत में लिया गया है.

पुलिस को अभी तक 3 किलो 750 ग्राम सोना बरामद हुआ

जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत्त उपाध्याय ने बताया "जब सुनील पासवान से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह बैंक डकैती में शामिल था. उसके हिस्से में डेढ़ किलो सोने के जेवर आए थे. इसमें से 750 ग्राम सोने के जेवर उसने अपने परिचित चंचल पासवान को 45 लाख रुपए में बेच दिए थे. इसके अलावा 750 ग्राम सोने की जेवर उसने अपने एक परिचित सोनी के पास रखवा दिए थे. पुलिस को अभी तक 3 किलो 750 ग्राम सोना बरामद हुआ है. अभी लगभग 11 किलो सोना बरामद नहीं हो पाया है. मामले से जुड़े हुए पांच आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं."

आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों मे दर्ज हैं लूट और बैंक डकैती के नौ केस

पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि सुनील पासवान के खिलाफ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में लूट और बैंक डकैती के नौ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह चार राज्यों में बैंक डकैती के मामलों में फरार चल रहा था. पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई अन्य मामलों के खुलासे की भी उम्मीद है. इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, थाना खितौला और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

TAGGED:

BANK DAKAITI
JABALPUR CRIME NEWS
KHITOLA GOLD ROBBERY
KHITOLA ROBBERY SP SAMPAT UPADHYAY
JABALPUR KHITOLA BANK ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.