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जबलपुर बैंक डकैती में अब तक 8 किलो सोना बरामद, 7 किलो सोने का रहस्य बाकी

पुलिस ने सबसे पहले कुछ स्थानीय लोगों को पकड़ा, जिन्होंने बिहार के लोगों को घर दिलाने में मदद की थी. ये लोग कथित रूप से कपड़ा बेचने का काम करते थे और मात्र 15 दिन ही जबलपुर में रहे लेकिन यहीं से कड़ियां जुड़ना शुरू हो गईं. इसके बाद अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में रईस सिंह लोधी, सोनू बर्मन, हेमराज सिंह, विकास चक्रवर्ती, राजेश दास उर्फ आकाश दास, इंद्रजीत दास उर्फ सागर दास, जहांगीर आलम अंसारी, गोलू उर्फ रविकांत पासवान, उमेश पासवान, हरि प्रसाद सोनी, बबलू उर्फ बाबू सिंह लोधी, बच्चू सिंह उर्फ पासवान, सुनील पासवान, छोटू उर्फ सरमन मेहतो, सुनील आदि हैं.

इन लोगों ने बैंक डकैती का प्लान बनाया. बैंक के पास में ही एक घर किराए से लिया और कुछ स्थानीय लोगों का सहयोग लेते हुए लगातार बैंक पर नजर बनाए रखी. 11 अगस्त 2025 को इन लोगों ने दिनदहाड़े बैंक में डकैती डाली. बैंक में ना तो सीसीटीवी थे और ना ही कोई सिक्योरिटी थी. डकैतों ने बैंक में डकैती डाली और लगभग 14.800 ग्राम सोने के अलावा 5.7 लाख रुपये नगद लूट लिया.

जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर खेतोला में इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक डकैती हुई थी. यह बैंक सोना गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देता था. जिस इलाके में यह बैंक है, वहां खेती आधारित अर्थव्यवस्था है और सोना गिरवी रखकर पैसा लेना सामान्य है. बिहार के रहने वाले कुछ लोगों को इस बात की जानकारी थी कि इस बैंक में बड़े पैमाने पर सोना रखा है.

जबलपुर/कटनी/रतलाम/छिंदवाड़ा : जबलपुर के पास खेतोला में करीब एक साल पहले 11 अगस्त 2025 को बैंक डकैती हुई. इसमें बिहार के कुछ लोगों ने जबलपुर के लोगों की मदद से बैंक से करीब 15 किलोग्राम सोना लूटा. अब जबलपुर पुलिस ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है. पुलिस अब तक पुलिस 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. अब तक 7 किलो 800 ग्राम सोना भी बरामद हो गया है. अभी भी 7 किलो सोना रहस्य बना है.

सभी आरोपियों को मिल सकती है उम्रकैद

एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह का कहना है "अब तक 7.800 किलोग्राम सोना इन सभी आरोपियों से बरामद कर लिया गया है. अभी तक 7 किलो सोने की जानकारी नहीं है. इसी सोने से इन लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं. इसलिए पुलिस अब बाकी राशि वसूली उनकी संपत्तियों को बेचकर करेगी. सभी आरोपियों को कम से कम उम्रकैद की सजा होगी."

कटनी में पुलिस पर वसूली का आरोप

कटनी में एक पुलिस अधिकारी पर वसूली के आरोप लगे हैं. पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने संबंधित अधिकारी के चालक को निलंबित कर दिया और जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य को सौंप दी. मामले ने नया मोड़ तब लिया, जब शिकायत वापस लेने वाले परिवहन व्यवसायी ने दोबारा एसपी कार्यालय पहुंचकर कहा कि उसने डर और दबाव के कारण शिकायत वापस ली थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के अनुसार "शिकायतकर्ता ने पहले 30 हजार रुपये लेने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अगले ही दिन वह शिकायत वापस लेने पहुंच गया. इसके बाद अब तीसरी बार अपने अधिवक्ता के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर उसने पहली शिकायत को सही बताते हुए बयान दर्ज कराए." शिकायतकर्ता ट्रांसपोर्ट व्यवसाई महेंद्र कुमार जैन है.

रतलाम में पशु क्रूरता की शिकायत पुलिस से (ETV BHARAT)

रतलाम में पशु क्रूरता की शिकायत पुलिस से

रतलाम के सैलाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों से क्रूरता और अवैध रूप से पकड़ने और उन्हें छोड़ने के बदले रुपए वसूलने का मामला सामने आया है. सैलाना के पशु प्रेमियों और रतलाम के एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन ने इसकी शिकायत सैलाना पुलिस थाने में की है. एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन के आलेख कैथवास, अमितोज, स्वराज पवार, गरिमा पवार, दीपक बैरागी, शुभम गुप्ता, सनी और देवेश साल्वे ने बताया कि सैलाना क्षेत्र में संदीप दूलगंज और उसके साथी रात के समय स्ट्रीट डॉग को कैची से बेरहमी से पकड़ कर ले जा रहे हैं.

पूछे जाने पर वह बताते हैं कि नगर परिषद से कुत्तों की नसबंदी का टेंडर मिला है. जबकि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम की कोई व्यवस्था सैलाना क्षेत्र में नहीं की गई है. सैलाना थाना प्रभारी पिंकी आकाश ने बताया "एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन और पशु प्रेमी शिकायती आवेदन लेकर आए थे. कुत्तों को पकड़ने की अनुमति से संबंधित दस्तावेज तलब किए गए हैं."

छिंदवाड़ा में खाद्य टीम ने कई दुकानों के सैंपल लिए

छिंदवाड़ा के दूध डेयरी और होटलों में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की. खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया ने बताया "गोकुल डेयरी, खापाभाट छिंदवाड़ा का निरीक्षण कर दूध के दो नमूने एवं खोआ का एक नमूना कलेक्ट किया. शिवोम एग्रो इंडस्ट्री, खजरी छिंदवाड़ा से पनीर का एक नमूना तथा अमरवाड़ा दूध संकलन केंद्र से दूध के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए. सभी नमूनों को परीक्षण के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है. नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."