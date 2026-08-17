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जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हादसा, बम बनाते वक्त कर्मचारी का जला हाथ

जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बारूद भरने के दौरान हुआ हादसा, एक कर्मचारी का हाथ झुलसा, महाकौशल अस्पताल में भर्ती. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

JABALPUR ORDNANCE FACTORY EXPLOSION
जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 12:59 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सोमवार सुबह एक हादसा हो गया. बम में बारूद भरने के दौरान विस्फोट हुआ, जिससे एक कर्मचारी का हाथ जल गया. जिसके बाद उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां घायल कर्मचारी का इलाज चल रहा है. जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर साल इस तरह के हादसे होते रहते हैं, क्योंकि बारूद के काम में हल्की सी चिंगारी भी विस्फोट का रूप ले लेती है.

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री F2 में हादसा

जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में फीलिंग क्षेत्र F2 में आज एक धमाका हुआ. इस धमाके में फैक्ट्री के कर्मचारी वासुदेव राम का हाथ बुरी तरह झुलस गया. वासुदेव राम ने बताया कि "वह एक बम का निर्माण कर रहे थे. जिसमें बारूद भरने के दौरान एक चिंगारी भड़क गई और इसकी वजह से विस्फोट हो गया." वासुदेव राम को तुरंत ही खमरिया फैक्ट्री अस्पताल में ले जाया गया. जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया, लेकिन उनके हाथ में ज्यादा चोट थी, इसलिए उन्हें जबलपुर के महाकौशल अस्पताल लाया गया है, यहां उनका इलाज जारी है.

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी का झुलसा हाथ (ETV Bharat)

बारूद निर्माण के दौरान हुआ विस्फोट

खमरिया ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अधिकारी सीमेंन्द्र रजक ने बताया कि "इन दिनों फैक्ट्री में काम ज्यादा है, इसकी वजह से काम का थोड़ा दबाव है, लेकिन गोला बारूद के निर्माण कार्य में हादसा होना सामान्य बात है. इस तरह के हादसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होते रहते हैं."

बताते जलें जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाया जाता है. जबलपुर से बने गोला बारूद को न केवल भारतीय सेना बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजा जाता है.

ORDNANCE EMPLOYEE HAND BURNED
आयुध निर्माणी खमरिया (ETV Bharat)

आयुध निर्माणी खमरिया: 2020–2026

2020 F-2 सेक्शन, बिल्डिंग 147 में बारूद/कंपोजीशन में आग और कई धमाके

19 मार्च 2020 की घटना में बिल्डिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, हालांकि कर्मचारियों के हताहत होने की खबर नहीं थी.

2021-कोई बड़ा कर्मचारी-हादसा स्पष्ट रूप से नहीं मिला

2022- F-6 सेक्शन में TNT/बारूद गर्म करने के दौरान 29 सितंबर 2022 को कई कर्मचारी झुलसे. इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

2023- F-9 सेक्शन में डेटोनेटर विस्फोट अप्रैल 2023 की घटना में दो कर्मचारी घायल हो गए थे.

2023- डेटोनेटर विस्फोट/फटने की दूसरी घटना

15 मार्च 2023 को एक कर्मचारी झुलसा.

2023- F-2 सेक्शन की पायलट प्रेस मशीन में धमाका हुआ, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था.

2023- नवंबर में चिंगारी से विस्फोट हुआ और एक कर्मचारी घायल हुआ.

2024-22 अक्टूबर 2024 को F-6 सेक्शन, बिल्डिंग 201 में बड़ा विस्फोट हुआ था. इस घटना में 15 लोग घायल हुए थे. इनमें से दो लोगों की मौत भी हो गई थी.

2024-23 नवंबर 2024 को F-1 में डेटोनेटर फिलिंग के दौरान विस्फोट हुआ, इसमें भी एक कर्मचारी घायल हुआ था.

2024-इसी साल 29 नवंबर को F-9 में डेटोनेटर प्रेसिंग के दौरान चिंगारी भड़क गई थी और एक कर्मचारी घायल हुआ था.

2025-4 नवंबर 2025 को निर्माणी में फिनिशिंग कार्य के दौरान हादसा हुआ और इस घटना में भी एक कर्मचारी घायल हुआ था.

2026- एक कर्मचारी घायल हुआ है.

Last Updated : August 17, 2026 at 1:06 PM IST

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