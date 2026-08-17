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जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हादसा, बम बनाते वक्त कर्मचारी का जला हाथ

जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हादसा ( ETV Bharat )

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सोमवार सुबह एक हादसा हो गया. बम में बारूद भरने के दौरान विस्फोट हुआ, जिससे एक कर्मचारी का हाथ जल गया. जिसके बाद उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां घायल कर्मचारी का इलाज चल रहा है. जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर साल इस तरह के हादसे होते रहते हैं, क्योंकि बारूद के काम में हल्की सी चिंगारी भी विस्फोट का रूप ले लेती है.

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री F2 में हादसा

जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में फीलिंग क्षेत्र F2 में आज एक धमाका हुआ. इस धमाके में फैक्ट्री के कर्मचारी वासुदेव राम का हाथ बुरी तरह झुलस गया. वासुदेव राम ने बताया कि "वह एक बम का निर्माण कर रहे थे. जिसमें बारूद भरने के दौरान एक चिंगारी भड़क गई और इसकी वजह से विस्फोट हो गया." वासुदेव राम को तुरंत ही खमरिया फैक्ट्री अस्पताल में ले जाया गया. जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया, लेकिन उनके हाथ में ज्यादा चोट थी, इसलिए उन्हें जबलपुर के महाकौशल अस्पताल लाया गया है, यहां उनका इलाज जारी है.

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी का झुलसा हाथ (ETV Bharat)

बारूद निर्माण के दौरान हुआ विस्फोट

खमरिया ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अधिकारी सीमेंन्द्र रजक ने बताया कि "इन दिनों फैक्ट्री में काम ज्यादा है, इसकी वजह से काम का थोड़ा दबाव है, लेकिन गोला बारूद के निर्माण कार्य में हादसा होना सामान्य बात है. इस तरह के हादसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होते रहते हैं."

बताते जलें जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाया जाता है. जबलपुर से बने गोला बारूद को न केवल भारतीय सेना बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजा जाता है.

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