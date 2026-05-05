ETV Bharat / state

जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, करोड़ों स्वाहा

जबलपुर में कटंगी बाईपास में ब्रांडेड कंपनियों के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 25 फायर व्हीकल ने मिलकर बुझाई आग, करोड़ों का नुकसान.

JABALPUR MASSIVE FIRE IN WAREHOUSES
जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के वेयरहाउस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:59 AM IST

|

Updated : May 5, 2026 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटंगी के पास हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क में सोमवार-मंगलवार दरमियानी रात भीषण आग लग गई. इस घटना में कई ब्रांडेड कंपनियों के करोड़ों रुपए का माल जलकर बर्बाद हो गया है. नगर निगम के 25 वाहनों ने पूरी रात आग पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया. जबलपुर के महापौर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि आग बहुत बड़े पैमाने पर लगी है, इसलिए नगर निगम ने अपने फायर फाइटिंग के लगभग सभी वाहन उपलब्ध करवाए हैं.

वेयरहाउस में भीषण आग, ब्रांडेड कंपनियों का लॉजिस्टिक हब

जबलपुर के कटंगी बाईपास के पास एक लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस में आग लगने की घटना सामने आई है. यह घटना बीती देर रात की है. आग इतनी भीषण थी, कि लपटें दूर से ही नजर आ रही थी. यह वेयरहाउस गौतम नाहटा का बताया जा रहा है, जिसे यूनिटी लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस के नाम से जाना जाता है. जबलपुर में सप्लाई होने वाले कई ब्रांडेड कंपनियों का यह लॉजिस्टिक हब है. यह लॉजिस्टिक पार्क जबलपुर-नागपुर हाईवे पर है, इसलिए ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपना सामान इसी लॉजिस्टिक हब में रखती हैं.

वेयरहाउस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

इसमें ज्यादातर किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है. इसलिए जैसे ही आग लगी, तो इन ज्वलनशील सामानों में लगती चली गई और धीरे-धीरे आग ने पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया.

JABALPUR KATANGI BYPASS FIRE
जबलपुर वेयरहाउस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

25 फायर व्हीकल की टीम ने बुझाई आग, सुबह पाया गया काबू

जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि "नगर निगम की पूरी 25 फायर फाइटिंग व्हीकल जिनमें छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहन तक सभी आग को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर ज्यादातर ब्रांडेड कंपनियों का माल रखा हुआ है और पास में ही पेंट और तेल कंपनियों के डिपो भी हैं. हालांकि सुबह होते-होते आंग पर नियंत्रण पा लिया गया है."

JABALPUR WAREHOUSE EDIBLE OIL STOCK
आग बुझाते दमकल कर्मियों की तस्वीर (ETV Bharat)

वेयरहाउस में बड़े पैमाने पर खाद्य तेल स्टॉक

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया कि वेयरहाउस के एक हिस्से में बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का स्टॉक था. वेयरहाउस के कर्मचारियों का कहना है कि अंदर आग को नियंत्रण करने के लिए फायर सिस्टम लगा हुआ है. स्प्रिंग कलर भी है, लेकिन बड़े पैमाने पर खाद्य तेल में आग लगने की वजह से यह सिस्टम काम नहीं कर पाया. इस घटना में करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा और खाद्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई है. नुकसान का सही आंकलन किया जा रहा है. इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि आग किस कारण से लगी.

Last Updated : May 5, 2026 at 8:44 AM IST

TAGGED:

JABALPUR KATANGI BYPASS FIRE
JABALPUR WAREHOUSE EDIBLE OIL STOCK
JABALPUR BRANDED COMPANY WAREHOUSE
LOGISTICS PARK WAREHOUSE FIRE
JABALPUR MASSIVE FIRE IN WAREHOUSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.