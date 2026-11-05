1000 साल पुराने मंदिरों में आज भी जीवित है कलचुरी काल की विरासत, लक्ष्मी नारायण मंदिर है खास
कलचुरी राजाओं के शासनकाल की ऐतिहासिक विरासत आज भी मंदिरों, मूर्तियों और स्थापत्य कला के रूप में है मौजूद. भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर और गोपालपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर इस गौरवशाली अतीत की बयां करते हैं कहानी. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:00 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:41 PM IST
जबलपुर: संगमरमर की चट्टानों और नर्मदा नदी के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला जबलपुर अपने भीतर एक हजार साल से अधिक पुराना इतिहास भी समेटे हुए है. कभी यह इलाका कलचुरी राजाओं के शासन का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था. जबलपुर के पास स्थित तेवर गांव को प्राचीन त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है. 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच त्रिपुरी कलचुरी राजवंश की राजधानी रही. इस दौर में यहां मंदिरों, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का व्यापक विकास हुआ.
कलचुरी इतिहास से जुड़े अभिलेखों का उल्लेख 1839 में प्रकाशित Journal of the Asiatic Society of Bengal में भी मिलता है. कुंभी ताम्रपत्र के माध्यम से इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और कलचुरी शासकों की जानकारी सामने आई. आज भी जबलपुर और आसपास के इलाकों में इस काल की ऐतिहासिक विरासत मंदिरों और हजारों प्राचीन मूर्तियों के रूप में देखी जा सकती है.
मंदिरों में दिखाई देती है अलग-अलग स्थापत्य शैली
कलचुरी काल की विरासत को समझने के लिए भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर महत्वपूर्ण है. ऊंची पहाड़ी पर बने इस गोलाकार मंदिर की स्थापत्य शैली और तांत्रिक परंपरा इसे विशिष्ट पहचान देती है. इससे लगभग 3 किलोमीटर दूर त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थित है. इसके अलावा राधा-कृष्ण और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इस क्षेत्र की धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा हैं.
इन मंदिरों की दूरी और भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है. कुछ मंदिर नर्मदा नदी के किनारे बने हैं, जबकि कुछ नदी से दूर स्थित हैं. इनके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर, मूर्तियों की बनावट और पूजा पद्धति में भी विविधता देखने को मिलती है. कई मंदिरों में बलुआ पत्थर से बनी प्राचीन प्रतिमाएं मौजूद हैं. हजारों साल पुरानी कई मूर्तियों को संग्रहालयों में संरक्षित किया गया है, जबकि कुछ आज भी मंदिरों में पूजी जा रही हैं.
गोपालपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर समेटे है इतिहास
जबलपुर के गोपालपुर गांव में नर्मदा नदी के किनारे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी ऐतिहासिक विरासत का एक उदाहरण है. मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ 4 से 5 छोटे मंदिर भी बने हुए हैं. इनमें कुछ की स्थिति ठीक है, जबकि कुछ मंदिरों के केवल अवशेष ही शेष रह गए हैं.
मुख्य मंदिर के भीतर काले पत्थर से बनी लक्ष्मी नारायण और गरुड़ देव की प्रतिमाएं स्थापित हैं. इसके अलावा मंदिर के अलग-अलग कोनों में अष्टविनायक गणेश, सूर्य देव, दुर्गा, नर्मदा और भगवान शंकर-पार्वती की प्रतिमाएं मौजूद हैं. इन मूर्तियों की बनावट और प्रस्तुति मंदिर की प्राचीन कला परंपरा की झलक दिखाती है. यह सभी अलग-अलग पत्थरों की बनी हुई है. ऐसा लगता है कि इन्हें अलग-अलग दौर में बनाया गया होगा.
दो पीढ़ियों से मंदिर की पूजा परंपरा संभाल रहा परिवार
लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी प्रेमसुख प्यासी बताते हैं, "उनका परिवार दो पीढ़ियों से यहां रहकर पूजा-अर्चना कर रहा है. यह स्थान हजारों साल पुराना है. परंपरा के अनुसार दीपावली की रात मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया जाता है. पूरी रात हवन और पूजन चलता है."
मंदिर से जुडे़ एक और पुजारी पंडित ब्रजकिशोर शास्त्री बताते हैं, "धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा किनारे स्थित यह मंदिर पिछले करीब एक हजार साल से माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष केंद्र रहा है. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहां पूजा-अर्चना करने से सुख-समृद्धि और धन-धान्य की प्राप्ति होती है."
मंदिर के सामने नर्मदा का विहंगम दृश्य
मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर नर्मदा नदी का किनारा है. यहां एक पक्का घाट बना हुआ है, जहां से नदी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है. मंदिर की प्राचीन प्रतिमाएं, आसपास मौजूद छोटे मंदिरों के अवशेष और नर्मदा का शांत प्रवाह इस स्थान को धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक महत्व भी प्रदान करते हैं.
जबलपुर के भेड़ाघाट में लाखों पर्यटक पूरे देश से पहुंचते हैं लेकिन इस स्थान के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से लोग यहां तक नहीं आ पाते. प्रशासन की दृष्टि से भी यह स्थान उपेक्षित है.
'ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान'
इतिहासकार आनंद राणा का कहना है, "इन मंदिरों के बारे में बहुत अधिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है लेकिन इनकी भौतिक बनावट और इनमें पाए जाने वाली मूर्तियां कुछ ना कुछ कहानी कहती हैं. इसके साथ ही पुराने ज्ञात इतिहास के आधार पर इन मंदिरों पर केवल कलचुरी नहीं बल्कि गोंडवाना, मराठा और मुगलकाल की छाप भी नजर आती है लेकिन यह स्थान हमेशा ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का रहा है."
- कलचुरी राजाओं की महारानी हैं त्रिपुर सुंदरी माता, तीन मुख की प्रतिमा और अद्भुत है मां की महिमा
- 10वीं-11वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्तियां के साथ 7 शिव मंदिरों का समूह, जल्द मिलेगा दीदार का मौका
- ताम्रपत्र से खुला कलचुरी काल के आखिरी शासक का नाम, मंडला के संग्रहालय में है मौजूद
आनंद राणा का कहना है, "गोपालपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर इस बात का उदाहरण है कि जबलपुर की ऐतिहासिक विरासत केवल बड़े और प्रसिद्ध स्मारकों तक सीमित नहीं है. शहर और उसके आसपास ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं, जिनके भीतर कलचुरी काल की कला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के निशान आज भी सुरक्षित हैं."