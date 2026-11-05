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1000 साल पुराने मंदिरों में आज भी जीवित है कलचुरी काल की विरासत, लक्ष्मी नारायण मंदिर है खास

1000 साल पुराने मंदिरों में आज भी जीवित है कलचुरी काल की विरासत ( ETV Bharat GFX )

जबलपुर: संगमरमर की चट्टानों और नर्मदा नदी के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला जबलपुर अपने भीतर एक हजार साल से अधिक पुराना इतिहास भी समेटे हुए है. कभी यह इलाका कलचुरी राजाओं के शासन का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था. जबलपुर के पास स्थित तेवर गांव को प्राचीन त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है. 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच त्रिपुरी कलचुरी राजवंश की राजधानी रही. इस दौर में यहां मंदिरों, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का व्यापक विकास हुआ.

कलचुरी इतिहास से जुड़े अभिलेखों का उल्लेख 1839 में प्रकाशित Journal of the Asiatic Society of Bengal में भी मिलता है. कुंभी ताम्रपत्र के माध्यम से इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और कलचुरी शासकों की जानकारी सामने आई. आज भी जबलपुर और आसपास के इलाकों में इस काल की ऐतिहासिक विरासत मंदिरों और हजारों प्राचीन मूर्तियों के रूप में देखी जा सकती है.