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लव जिहाद पीड़िताओं के लिए काजल हिंदुस्तानी का प्लान, पहल गुजरात से होगी

लव जिहाद से पीड़िताओं के लिए खुलेगा रिहैब सेंटर, हिंदूवादी नेता काजल हिंदुस्तानी बोली-स्पेशल मैरिज एक्ट भी हिंदू लड़कियों को पूरे अधिकार नहीं दिलवा पता.

Love Jihad Rehab Centers open
लव जिहाद से पीड़िताओं के लिए खुलेगा रिहैब सेंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 5:13 PM IST

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जबलपुर: गुजरात की हिंदूवादी नेता काजल हिंदुस्तानी ने जबलपुर में हिंदुओं के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित किया. काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि, ''अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर लव जिहाद जैसे मामले आ रहे हैं, यह एक गंभीर अपराध है. वहीं उन्होंने लव जिहाद से पीड़ित लड़कियों के लिए रिहैब सेंटर खोलने की बात बताई है, जो गुजरात में भी शुरू करने जा रही हैं. काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि, ''स्पेशल मैरिज एक्ट भी लड़कियों की पूरी स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है.''

काजल हिंदुस्तानी ने धर्मांतरण के लगाए आरोप
गुजरात की हिंदूवादी नेता काजल हिंदुस्तानी गुरुवार को जबलपुर आई हुई थी. जबलपुर में उन्होंने हिंदू हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर संबोधन दिया. काजल हिंदुस्तानी ने बताया कि, ''भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर लव जिहाद हो रहा है.'' उन्होंने उत्तर प्रदेश के झिगुर बाबा जलालुद्दीन का उदाहरण देते हुए बताया कि, ''ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बाकायदा धर्मांतरण के रेट कार्ड तय किए हुए हैं. अलग-अलग जाति की लड़कियों को धर्मांतरित करने में लाखों रुपया देने की बात कही जा रही है.'' काजल हिंदुस्तानी ने बताया कि, ''राजस्थान के ब्यावरा में जब एक धर्मांतरित लड़की से पूछा गया तो उसने इस बात का खुलासा किया था कि लड़कियों के धर्मांतरण के बाद उन्हें पैसा दिया जाता है.''

लव जिहाद से पीड़िताओं के लिए काजल हिंदुस्तानी ने बताया प्लान (ETV Bharat)

गुजरात में खुलने जा रहा पहला रिहैब सेंटर
काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि, ''अभी भी हमारे समाज में एक समस्या है कि यदि कोई लड़की किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्रभावित होकर उससे शादी करने की तैयारी करती है, इस बात की जानकारी यदि परिवार के लोगों को लग भी जाती है तब भी वह कुछ नहीं कर पाते. ऐसी स्थिति में हम एक रिहैब सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं.

यह भारत में अपने किस्म का अलग सेंटर होगा, जहां मां-बाप के साथ हम लड़की को भी रखेंगे और उसे इन सभी षडयंत्रों की जानकारी देंगे. जब तक लड़की पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमारे रिहैब सेंटर में वह रह सकती है." काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि, ''बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने इस रिहैब सेंटर की खोलने के लिए हमारी मदद करने का आश्वासन दिया है.''

Special Marriage Act
जबलपुर पहुंची हिंदूवादी नेता काजल हिंदुस्तानी (ETV Bharat)

'बच्चों का नाम मां के नाम पर क्यों नहीं'
कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की किसी भी धर्म के हो आपस में शादी कर सकते हैं. इस विषय पर काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि, ''कानून भले ही इसकी अनुमति देता हो लेकिन ऐसे मामलों में भी जब लड़कियां शादी के बाद दूसरे धर्म के परिवार में पहुंचती हैं तो उनके बच्चों का नाम उनके धर्म के मुताबिक होता है. आखिर उन बच्चों का नाम या जाति हिंदू क्यों नहीं होती?''

काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि, ''ऐसी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट के बाद भी धार्मिक नियमों के अनुसार, यह शादी जायज नहीं मानी जाती जब तक की लड़की लड़के का धर्म ने अपना ले. इसलिए ऐसे मामलों में भी भले ही लड़की और लड़की में प्रेम हो लेकिन लड़की के साथ ही अन्याय होता है.''

दहेज हत्या जैसी बुराइयां खत्म हों: काजल
काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि, ''कॉकरोच जनता पार्टी एक षड्यंत्र है जिसे देश के बाहर बैठकर रचा गया था और यह कोई जन आंदोलन नहीं था बल्कि इसमें देश की ही किसी पार्टी का अप्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा था. काजल हिंदुस्तानी ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में कहा कि, ''दहेज और दहेज हत्या जैसे बुराइयां बंद होनी चाहिए.''

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