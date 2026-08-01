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सोने के पिंजरे से पेड़ की सुरक्षा, जबलपुर की पर्यावरण प्रेमी संस्था ने बनवाया गोल्डन ट्री गार्ड

पेड़-पौधे हमारे प्रकृति के लिए सोना से भी ज्यादा कीमती, जबलपुर के लोगों से मिली दान राशि से कदम संस्था ने बनवाया गोल्डन ट्री गार्ड.

JABALPUR GOLDEN TREE GUARD
सोने के पिंजरे से पेड़ की सुरक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:41 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर: पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली कदम संस्था ने पौधों की सुरक्षा करने के लिए एक गोल्डन ट्री गार्ड बनवाया है. यह गोल्डन ट्री गार्ड लगभग 300 ग्राम शुद्ध सोने से बना है. कदम नाम की संस्था के सदस्यों का कहना है कि पेड़ पौधे हमारे प्रकृति के लिए सोने से ज्यादा जरूरी हैं. यही मैसेज लोगों को देने के लिए उन्होंने गोल्डन ट्री गार्ड बनाया है.

जबलपुर में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इस गोल्डन ट्री गार्ड को देखा. इस ट्री गार्ड को बनाने के लिए जबलपुर शहर के लोगों ने बढ़-चढ़कर दान दिया था.

शुद्ध सोने का बनवाया गोल्डन ट्री गार्ड

जबलपुर में कदम नाम की एक संस्था है. यह संस्था पर्यावरण के मुद्दों पर काम करती है. यह संस्था जबलपुर में लोगों को जन्मदिन पर पेड़ लगाना, पेड़ों की सुरक्षा करना, मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों के नाम पर पेड़ लगाने जैसे कई सामाजिक कार्य कर रही है.

जबलपुर की पर्यावरण प्रेमी संस्था ने बनवाया गोल्डन ट्री गार्ड (ETV Bharat)

कदम संस्था के सदस्य राजीव चतुर्वेदी ने बताया, "पेड़ हमारी प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं. यहां तक की मनुष्य जाति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोना को मानती है. आज की स्थिति में सोना बहुत कीमती धातु है लेकिन पेड़ की सुरक्षा सोने से भी ज्यादा जरूरी है.

इसलिए कदम संस्था ने लोगों से पेड़ की सुरक्षा करने के लिए सोना दान करने की अपील की थी और जबलपुर के लोगों ने बढ़-चढ़कर दान दिया. इस तरह दान से आए पैसों से जबलपुर में लगभग 300 ग्राम शुद्ध सोने से एक ट्री गार्ड बनाया गया है. आज के बाजार भाव के अनुसार इस ट्री गार्ड की कीमत लगभग 42 लाख है."

सुरक्षित स्थान पर गोल्डन ट्री गार्ड लगाने की मांग

कदम संस्था के सदस्य राजीव चतुर्वेदी, योगेश बिलोरे के साथ दूसरे समाजसेवी शनिवार को जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी यह बताया कि जबलपुर के लोग प्रकृति को लेकर कितने सजग हैं और लोगों ने गोल्डन ट्री गार्ड बनवाया है.

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जबलपुर के लोगों से मिली दान राशि से बनवाया गया गोल्डन ट्री गार्ड (ETV Bharat)

राजीव चतुर्वेदी का कहना है, "वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसे किसी ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां यह न केवल सुरक्षित रहे बल्कि लोग इसे देखकर यह प्रेरणा भी ले की सोने से ज्यादा जरूरी पेड़ों को बचाना है."

मोहन यादव भी हो गए अचंभित

मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जबलपुर के लोगों का प्रकृति के प्रति समर्पण देखकर अचंभित हो गए. पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कई बार पूछा कि क्या यह वाकई सही में सोने से बना हुआ है. इस पर संस्था के सदस्य ने बताया कि हां इसे 100% शुद्ध सोने से बनाया गया है.

गोल्डन ट्री गार्ड को सुरक्षित जगह लगाने का मिला आश्वासन

मुख्यमंत्री मोहन यादव और जबलपुर से कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने संस्था की मांग को सुनते हुए इसे किसी अच्छी और सुरक्षित जगह पर लगाने का आश्वासन दिया है. पहले इस गोल्डन ट्री गार्ड को जबलपुर के भंवर ताल गार्डन में लगाने की तैयारी की गई थी. इसके बाद इसे जबलपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर लगाया गया था लेकिन रेलवे स्टेशन का विस्तार होने के बाद इसे निकाल दिया गया.

MOHAN YADAV
गोल्डन ट्री गार्ड देख मोहन यादव हुए अचंभित (ETV Bharat)


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जबलपुर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे थे. जबलपुर नगर निगम का दावा है कि वह इस साल 11 लाख पौधों का पौधारोपण करने जा रहा है. मोहन यादव ने कहा, "हमें यदि अपनी प्रकृति को बचाना है तो अल नीनो जैसे प्रभावों को कम करना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे."

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