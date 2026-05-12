चिलचिलाती धूप में जस्टिस डीडी बंसल अपने बंगले से साइकिल से पहुंचे जबलपुर हाई कोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा. ईंधन बचाने की मुहिम चल पड़ी. जबलपुर में हाई कोर्ट जज ने दिया संदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 2:30 PM IST
जबलपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दो दिन देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें. पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने भरी गर्मी में अपने बंगले से लेकर हाई कोर्ट तक साइकिल चलाकर अनोखा उदाहरण पेश किया है. जस्टिस डीडी बंसल का कहना है "उन्हें अपने काम पर साइकिल से जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई और लोगों को भी देशहित में साइकिल चलानी चाहिए."
जज के साथ सुरक्षाकर्मी भी साइकिल पर
सामान्य तौर पर हाई कोर्ट के जस्टिस का काफिला जब भी निकलता है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है. काफिले में जज साहब की गाड़ी के साथ पायलट भी चलता है. जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में काम करने वाले सभी जज रहते हैं और सभी लोग सामान्य तौर पर अपनी कार से ही बंगले से हाई कोर्ट तक आते हैं. लेकिन मंगलवार सुबह का नजारा कुछ अलग था. जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल अपनी साइकिल पर बंगले से निकले और साइकिल से ही वह हाई कोर्ट पहुंचे. उनके साथ में उनके सुरक्षाकर्मी भी थे.
सुबह रोजाना करते हैं साइकिलिंग
जस्टिस डीडी बंसल ने बताया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें. इसलिए उन्होंने तय किया कि वह साइकिल से ही अपने बंगले से हाई कोर्ट तक जाएंगे. साइकिल चलाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है. बचपन में भी साइकिल से ही स्कूल जाते थे. अभी भी डुमना रोड पर वह रोजाना साइकलिंग करते हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के साथ उन्होंने शहर के भीतर भी कई बार साइकिलिंग की है."
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तेज गर्मी के बावजूद असुविधा नहीं हुई
जस्टिस डीडी बंसल का कहना है "ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जज साइकिल से नहीं चल सकते. भले ही गर्मी है, थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन साइकिलिंग करना अच्छी बात है और उन्हें सिविल लाइन से हाई कोर्ट तक लगभग 3 किलोमीटर गर्मी में साइकिल चलाने में कोई असुविधा नहीं हुई." मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने जो उदाहरण पेश किया है, उसे दूसरे लोगों को भी अमल करना चाहिए. खासतौर पर अधिकारी-कर्मचारियों और नेताओं को, क्योंकि उनके राजनीतिक प्रशासनिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा ईंधन की बर्बादी होती है.