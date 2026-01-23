ETV Bharat / state

बंगाल में सुरक्षित नहीं बंगाली, जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला

बंगाली क्लब के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि "बंगाली समाज बंगाल से ज्यादा जबलपुर में सुरक्षित है. इसका मतलब है कि बंगाल में बंगाली समाज सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि जबलपुर की धरती से यह संदेश देने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की आवश्यकता है. जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज वह बंगाल मुसीबत में है. सारा देश पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा हो और उसे हम मुसीबत से बाहर निकालें.

जबलपुर: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर पहुंचे. यहां वे सिटी बंगाली क्लब के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे. दोनों ही नेताओं ने बसंत पंचमी और सुभाष चंद्र बोस की जयंती की सभी को बधाई दी. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा बंगाल में बंगाली सुरक्षित नहीं है.

जपी नड्डा ने कहा कि आज बंगाल में बंगाली असुरक्षित हो जाएं, यह बहुत ही असहनीय स्थिति है. हम बंगाल को कुशासन से मुक्त कराकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कहा कि वे न सिर्फ राष्ट्रभक्त थे, बल्कि त्याग की मूर्ति भी थे. न्याय और समानता में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी. इस मौके पर उन्होंने विवेकानंद को भी याद किया. बताया कि धर्म के साथ देश की सेवा कैसे की जाती है, यह विवेकानंद ने हमें बताया था."

जबलपुर बंगाली क्लब कार्यक्रम (ETV Bharat)

सुभाष चंद्र बोस पर बोले मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर एक ऐतिहासिक शहर है. यहां पर खुद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, यदि कांग्रेस ने उस समय समझदारी दिखाई होती और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही कांग्रेस चलती, तो संभवत: भारत का बंटवारा नहीं होता. पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश नक्शे में ही नहीं होते. सीएम ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के एक नारे पर देश खड़ा हो जाता था. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा...जैसा नारा और आजाद हिंद फौज का गठन अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक सफलताएं थी.

सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण

कार्यक्रम में जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर जबलपुर बंगाली क्लब के सदस्य प्रकाश शाह ने मांग की कि जबलपुर में बंगाली एकेडमी खोली जाए. मुख्यमंत्री ने सिटी बंगाली क्लब के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली. जबलपुर में बंगाली क्लब द्वारा लगाए गए टाइम कैप्सूल को भी देखा. इस मौके पर जबलपुर की पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी को सम्मानित किया गया.