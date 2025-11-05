ETV Bharat / state

अबू धाबी और अंग्रेजों की जमीन पर आसमान छूते हिंदू मंदिर चमत्कार से कम नहीं: मोहन यादव

जबलपुर में आयोजित जीवन उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुए मोहन यादव, बोले-अबू धाबी और अंग्रेजों की जमीन पर भव्य अक्षरधाम हमारे लिए हैं गौरव.

SWAMINARAYAN SANSTHA AKSHARDHAM
अबू धाबी और अंग्रेजों की जमीन पर अक्षरधाम मंदिर को मोहन यादव ने बताया चमत्कार (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

November 5, 2025

जबलपुर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "अक्षरधाम मंदिर के माध्यम से बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान ने पूरी दुनिया में हिंदुओं का सम्मान बढ़ाया है. खास तौर पर अंग्रेजों की जमीन और अबू धाबी जैसे देशों में हिंदू मंदिरों का होना किसी चमत्कार से काम नहीं है.

अबू धाबी में भव्य अक्षरधाम मंदिर

मोहन यादव ने बताया कि "जबलपुर का गौरव उन्हें तब महसूस हुआ जब उन्होंने अबू धाबी में स्वामीनारायण संस्था का भव्य अक्षरधाम मंदिर देखा." क्योंकि अबू धाबी इस्लामिक देश है और ऐसे देश में विशाल हिंदू मंदिर की कल्पना भी नहीं की जा सकती. ऐसे स्थान पर जब उन्होंने अक्षरधाम मंदिर देखा तो वे चकित रह गए. इस समय उन्हें पता लगा कि इस मंदिर को बनाने की कल्पना महंत स्वामी महाराज ने की है और महंत स्वामी महाराज का नाता जबलपुर से हैं.''

अबू धाबी में भव्य अक्षरधाम मंदिर (ETV Bharat)

चीजों को राजनीति के नजरिए से देखते हैं: मोहन यादव

मोहन यादव का कहना है कि "हम राजनीतिक लोग हैं और हमारे अंदर राजनीति का जीवाणु हमेशा जिंदा रहता है. हम चीजों को राजनीति के नजरिए से देखते हैं. भारत जब स्वतंत्र हुआ तब दिल्ली में भी या तो अंग्रेजों की बनाई इमारतें नजर आती थीं या फिर मुगल शासकों के निर्माण दिखते थे. लेकिन दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि भारत में सनातन परंपरा जिंदा है और अब दिल्ली की यात्रा बिना अक्षरधाम मंदिर जाए पूरी नहीं होती.''

गुजरातियों की खूब की तारीफ

बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था में ज्यादातर लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "गुजरात के लोग कई मायनों में अलग है. 1000 साल पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटेरों ने लूट लिया था. अब गुजरात के लोगों ने पूरी दुनिया में मंदिर बना डाले. वहीं, भगवान कृष्ण भी पूरे जीवन मथुरा में रहे लेकिन वे कृष्ण से श्री कृष्णा द्वारका जाकर बने. इसके साथ ही गांधी जी और सरदार पटेल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गुजरात के लोगों ने पूरे भारत को दिशा दी है."

'चलो बने आदर्श' प्रोजेक्ट से 5 लाख छात्रों को मिल रहा लाभ

बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था मंदिरों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करती है. इसीलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में 2 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई. जिसमें 'चलो बने आदर्श' नाम के कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के स्कूलों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई स्वामीनारायण संस्था के माध्यम से करवाई जाएगी. इस मौके पर संस्था की ओर से बताया गया कि फिलहाल 5 राज्यों के 23000 स्कूलों के 5 लाख छात्र इसका फायदा ले रहे हैं. चलो बने आदर्श, बच्चों में काम करने की आदत डालता है. नशा बड़ों का सम्मान करने जैसी आदतें विकसित करती हैं.

इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम

इसी तरह यूनिवर्सिटीज में स्वामीनारायण संस्था इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाती है. जिसके जरिए अभी तक देश की 30 यूनिवर्सिटी, 200 कॉलेज के 2 लाख से ज्यादा छात्र लाभ ले रहे हैं. अब यह कार्यक्रम जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और एक निजी विश्वविद्यालय में भी चलाया जाएगा. इसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई.

बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के वर्तमान गुरु महंत स्वामी महाराज का जन्म जबलपुर में हुआ था. इसलिए यहां जीवन उत्कर्ष महोत्सव किया जा रहा है. इसी के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं.

