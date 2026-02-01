ETV Bharat / state

जबलपुर में केयर-टेकर ने नहीं लगने दी भनक, एक साल में साफ कर दिया घर का पूरा सोना-चांदी

घर में कोई सदस्य नहीं होने के कारण सासू मां की देखभाल करने के लिए मनीषा कहार नाम की एक महिला को काम पर रखा गया था. जो उनकी देखरेख करती थी. सब कुछ सही चल रहा था लेकिन 22 सितंबर 2025 को मयंक की पत्नी नेहा ने अपने सोने, चांदी के कुछ जेवर सूटकेस में और कुछ जेवरात लोहे की अलमारी में रख दिए. जिसमें पहले से उसकी मां के जेवरात रखे हुए थे.

संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के नव निवेश कॉलोनी निवासी मयंक सिंह ठाकुर (35) ने 19 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ससुराल दुर्गा कॉलोनी संजीवनी नगर में है. उसकी सास मां कौशल्या दांगी की तबीयत खराब होने के कारण उसकी पत्नी नेहा ठाकुर अपने मायके आती जाती रहती है.

जबलपुर के गंगानगर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए लगाई गई नौकरानी करीब एक साल तक धीरे-धीरे कर के सोने और चांदी के जेवरात पार करती रही. लेकिन इसकी भनक भी किसी को नहीं लग पाई. हालांकि आखिर में जब घर के ही अन्य महिलाओं के जेवरात गायब होने पर शक हुआ उसके बाद चोरी के इस राज से पर्दा उठा.

जबलपुर: ढलती उम्र और बेबसी के दौर में बुजुर्ग अक्सर घर में खुद की सेवा और घर की देखरेख के लिए केयर टेकर या नौकर रख लेते है. जिनका पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है क्योंकि कब किसके मंसूबे बदल जांए और घर की हर गतिविधियों पर नजर रखने वालों का पता नहीं चलता है.

सीसीटीवी कैमरे में वारदात रिकॉर्ड

13 जनवरी को उसकी पत्नी नेहा ने मयंक को बताया कि उसके सूटकेस और अलमारी में रखे जेवरात नहीं मिल रहे हैं. कोई चोर उन्हें चोरी कर ले गया है. जिसके बाद मयंक फौरन ससुराल गया और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगा. वीडियो में देखा कि मनीषा कहार ने ही कमरे में रखी अलमारी और सूटकेस खोला और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए. जिसके बाद फौरन पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी.

रक्षाबंधन के दिन की थी चोरी की शुरुआत

पुलिस द्वारा नौकरानी मनीषा कहार को हिरासत में लेकर पूछताछ में पता चला कि वह अलमारी की चाबी रखने के स्थान पर नजर गड़ाए रखती थी. उसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी. उसने बीते वर्ष रक्षाबंधन के दिन से ही थोड़ा-थोड़ा करके जेवरात और नकदी चुराना शुरू कर दिया था. वह बहुत शांति से काम करती थी ताकि किसी को भनक न लगे.

जेवरात खरीदने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज

आरोपी महिला चोरी के जेवरात को एकता मार्केट स्थित विपिन ज्वेलर्स के संचालक विपिन सोनी उर्फ अभिषेक सोनी को बेच देती थी. गहने बेचने पर मिले रुपए और नगदी को अपने पिता को दे देती थी. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में आगे बताया कि उसने अपने मकान को गिरवी रखा था जिसे छुड़ाने के लिए चोरी करना शुरू किया. करीब 4 माह पूर्व उसके पिता की मृत्यु हो गई है.

चोरी के जेवरात पुलिस ने किए जब्त

उसने पुलिस को यह भी बताया कि हाल फिलहाल में 3 जोड़ी चांदी के गहने चुराकर किचन में छिपाकर रख दिए थे. जिसके बाद पुलिस ने किचन में छिपाकर रखी हुई चांदी की पायल जब्त कर ली, इसके अलावा आरोपी सोनार विपिन को पकड़ के पूछताछ की. जिसके बाद उसने सोना लौटा दिया. हालांकि उसने कुछ सामान बेच दिया है. इस संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला ने बताया कि "महिला धीरे-धीर सोना-चांदी के जेवरात चुरा रही थी, उसको घर की सभी गतिविधियों की जानकारी थी. आरोपी का घर गिरवी था जिसे छुड़ाने के लिए वह लगातार चोरी कर रही थी. आरोपी काम वाली महिला और चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले सुनार को हिरासत में ले लिया गया है."