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एक नक्शे की कमी और धूल खाती करोड़ों की मशीन, बंद पड़ा तैयार गारमेंट कलस्टर प्लांट

एक नक्शे की कमी और धूल खाती करोड़ों की मशीनें ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. दूसरी ओर, जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया करोड़ों रुपए का जींस कलरिंग और वाशिंग प्लांट करीब एक दशक से बंद पड़ा है. फैक्ट्री में मशीनें लग चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बॉयलर के लिए 30 मीटर ऊंची चिमनी और गंदे पानी को साफ करने का सिस्टम भी मौजूद है. इसके बावजूद प्लांट शुरू नहीं हो सका है. वजह बताई जा रही है कि फैक्ट्री के स्वीकृत नक्शे से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति अटक गई है.

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