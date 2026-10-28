एक नक्शे की कमी और धूल खाती करोड़ों की मशीन, बंद पड़ा तैयार गारमेंट कलस्टर प्लांट
2016 में जबलपुर में लगाई गई सवा करोड़ रुपये की मशीनरी, 4-5 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने से शुरू नहीं हुआ प्लांट. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:25 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. दूसरी ओर, जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया करोड़ों रुपए का जींस कलरिंग और वाशिंग प्लांट करीब एक दशक से बंद पड़ा है. फैक्ट्री में मशीनें लग चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बॉयलर के लिए 30 मीटर ऊंची चिमनी और गंदे पानी को साफ करने का सिस्टम भी मौजूद है. इसके बावजूद प्लांट शुरू नहीं हो सका है. वजह बताई जा रही है कि फैक्ट्री के स्वीकृत नक्शे से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति अटक गई है.
सालाना 800 करोड़ रुपए के कारोबार का दावा
जबलपुर गारमेंट क्लस्टर के सीईओ दीपक जैन के मुताबिक, "जबलपुर में सलवार-सूट, लोअर, पैंट-शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा और ब्लेजर सहित कई तरह के रेडीमेड कपड़ों का निर्माण होता है. उनके अनुसार, शहर में रेडीमेड गारमेंट कारोबार का सालाना टर्नओवर करीब 800 करोड़ रुपए है और इस क्षेत्र से 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है. जबलपुर का गारमेंट कारोबार लंबे समय से शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.
इसी कारोबार को और विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय के माध्यम से जबलपुर को गारमेंट क्लस्टर परियोजना मिली थी. इसके तहत लेमा गार्डन क्षेत्र में 200 दुकानों और कॉमन कैंपस की व्यवस्था विकसित की गई. क्लस्टर के संचालन के लिए 11 निदेशकों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें प्रशासन और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ उद्योग से जुड़े व्यापारी भी शामिल थे.
जींस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बना प्लांट
क्लस्टर से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि बाजार में जींस की मांग अधिक है, लेकिन जींस के कपड़े की रंगाई और धुलाई के लिए जरूरी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना छोटे व्यापारियों के लिए महंगा पड़ता है. यदि क्लस्टर में साझा सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो व्यापारी कम लागत पर जींस तैयार कर सकेंगे. इसी विचार के आधार पर जींस कलरिंग और वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया. वर्ष 2016 में इसकी मशीनरी पर करीब सवा करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसके अतिरिक्त लगभग चार से पांच करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया. योजना थी कि यहां रोजाना हजारों जींस की रंगाई और धुलाई की जा सकेगी.
नक्शे की कमी से अटकी पर्यावरणीय स्वीकृति
दीपक जैन बताते हैं कि, जब प्लांट को चालू करने की तैयारी हुई और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग से संपर्क किया गया, तब फैक्ट्री का स्वीकृत नक्शा मांगा गया. क्लस्टर की फाइल में यह नक्शा उपलब्ध नहीं था. बताया गया कि क्लस्टर का निर्माण लेआउट के आधार पर किया गया था, लेकिन प्लांट का नक्शा उद्योग विभाग से स्वीकृत नहीं कराया गया था. इसी तकनीकी और दस्तावेजी कमी के चलते पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिल पाई. नतीजतन, मशीनें स्थापित होने के बावजूद प्लांट का व्यावसायिक संचालन शुरू नहीं हो सका. इसके बाद से ही कारोबारियों ने कई कोशिश की लेकिन प्लांट चालू नहीं हो सका."
छोटे व्यापारियों को आज भी नहीं मिली सुविधा
लोअर पैंट का कारोबार करने वाले दिवाकर दुबे को उम्मीद थी कि "क्लस्टर का जींस प्लांट शुरू होने पर वे भी कम लागत में जींस निर्माण का काम शुरू कर सकेंगे, लेकिन प्लांट चालू नहीं होने से उनकी योजना आगे नहीं बढ़ पाई. व्यापारी सतीश मेहता बताते हैं, "उनके कारखाने में शर्ट, कुर्ता-पायजामा और पैंट तैयार होते हैं, लेकिन बाजार में जींस की मांग अधिक है. उन्हें जींस तैयार कराने के लिए जबलपुर के बाहर निर्भर रहना पड़ता है. उनका कहना है कि गारमेंट कारोबार में लागत का अंतर महत्वपूर्ण होता है और छोटे व्यापारी के लिए अपनी रंगाई-धुलाई इकाई लगाना आसान नहीं है."
- 30 किमी में आबादी, तो वहां क्यों न्यूक्लियर प्लांट, उमंग सिंघार बोले-नियमों को ताक पर रख चुनी लोकेशन
- छिंदवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसानों का रतजगा, गांव के चौपाल पर आंदोलन की प्लानिंग
सरकार से फिर लगाई मदद की गुहार
दीपक जैन का कहना है कि "उन्होंने राज्य सरकार को फिर पत्र भेजकर करोड़ों रुपए के इस प्लांट को शुरू कराने और जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाने में मदद मांगी है. यदि प्लांट शुरू होता है, तो मौजूदा गारमेंट कारोबारियों को कम लागत पर सुविधा मिलने के साथ जींस निर्माण से जुड़े नए रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं.
दरअसल, इस गवर्नमेंट क्लस्टर के लिए पैसा तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने दिया था. यह क्लस्टर जबलपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है. यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया का क्षेत्र है.