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मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा- कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने हरियाणा व पंजाब को पीछे छोड़ा

जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंथन कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने दिए टिप्स. कृषि विकास की रूपरेखा रखी.

Jabalpur Krishi Manthan
जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंथन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को जबलपुर पहुंचे. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "कृषि के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है. कई मामलों में तो हम हरियाणा व पंजाब को भी पीछे छोड़ चुके हैं."

निर्धारित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कई मंत्री

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अलावा कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री सभी को शामिल होना था और किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा केवल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे. पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

कई भवनों का लोकार्पण किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लगभग 16 करोड रुपए की लागत से बने निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया. विश्‍वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन कल ओपन किया गया, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाया गया है. इस भवन की लागत 13 करोड रुपए बताई गई है. विश्‍वविद्यालय के नये प्रशासनिक भवन के अलावा मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने बोहानी में 1.11 करोड़ रुपये से बने गन्‍ना अनुसंधान केन्‍द्र के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया.

Jabalpur Krishi Manthan
जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में होगी खेती पर चर्चा (ETV BHARAT)

स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सौगात

कृषि विश्‍वविद्यालय बालाघाट में 1 करोड़ रुपये से बने कौशल विकास केन्‍द्र का लोकार्पण किया गया. जबलपुर में 1.26 करोड़ रूपये से बने स्‍वचालित तरल जैव उर्वरक उत्‍पादन केन्‍द्र को भी लोकार्पित किया गया. इसके साथ ही किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग की 4 करोड़ 92 लाख रूपये से निर्मित चार इकाइयों का भी लोकार्पण किया गया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाहर डिजिटल स्‍कैनर एवं कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग एप का विमोचन किया. कार्यक्रम के दौरान 10 स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को 108 लाख रुपए की राशि भी वितरित की गई.

मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है "यह साल मध्य प्रदेश सरकार कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. इसी के चलते यह कृषि मंथन कार्यक्रम रखा गया. हम किसानों से जुड़े हुए उपकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं." जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रमोद मिश्रा ने कहा "मध्य प्रदेश खाद्यान्न के क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है. दलहन, तिलहन में द्वितीय स्थान पर है. मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है."

"जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने 47 फसलों की 345 उत्कृष्ट किस्म को विकसित किया है. हमारी यूनिवर्सिटी में सोयाबीन की 23 और गेहूं की 1100 किस्म के अनाजों के जीनोम सुरक्षित हैं."

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