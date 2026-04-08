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मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा- कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने हरियाणा व पंजाब को पीछे छोड़ा

जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंथन ( ETV BHARAT )