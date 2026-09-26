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जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में जब सालों बाद मिले बिछड़े यार तो गूंजे ठहाके, बाद में बदहाली देख आहत

जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 62 साल में पहली बार पूर्व छात्र मिलन समारोह. 200 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur Agricultural University
कृषि विश्वविद्यालय में सालों बाद मिले बिछड़े यार तो गूंजे ठहाके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (JNKVV) ने स्थापना के 62 साल बाद पहली बार पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया. सालों बाद मिले साथ पढ़ने वाले तो हंसी के ठहाके गूंजे. इस दौरान विश्वविद्यालय में अव्यवस्था देख पूर्व छात्र दुखी भी हुए. आयोजन में मध्य प्रदेश मंत्री लखन पटेल और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया भी पहुंचे. पूरे देश से 200 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक भी पहुंचे, जो यहां से पढ़कर निकले. 1 अक्टूबर 1964 को इंदिरा गांधी ने जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी.

छह कृषि कॉलेज और 26 रिसर्च स्टेशन से हुई शुरुआत

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय छह सरकारी कृषि महाविद्यालय, दो पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय और 26 अनुसंधान केंद्रों को इसके अंतर्गत लाया गया था. विश्वविद्यालय की परिकल्पना अमेरिका के Land Grant University मॉडल की तर्ज पर की गई थी, जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तब यह देश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय था.

जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार पूर्व छात्र मिलन समारोह (ETV BHARAT)

बाद में जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अध्ययन केदो को विश्वविद्यालय में बदल दिया गया. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर जैसे अलग विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए.

कुलपति से चर्चा कर मांगपत्र बनाएंगे : लखन पटेल

आनंद विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल का कहना है "आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है. यहां पर प्रोफेसर्स और लेक्चरर की काफी कमी है. यूनिवर्सिटी में कई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. इसकी वजह से यूनिवर्सिटी मैं सही ढंग से शोध शिक्षा का काम नहीं हो पा रहा है. कुलपति के साथ चर्चा करके मांगपत्र तैयार करेंगे, जिसे राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा."

Jabalpur Agricultural University
देश के 200 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक भी पहुंचे (ETV BHARAT)

1,544 हेक्टेयर में फैला है विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार JNKVV के पास वर्तमान में करीब 1,544 हेक्टेयर जमीन, यानी लगभग 3,815 एकड़ भूमि है. इसका प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर के अधारताल स्थित कृषि नगर में है. प्रदेश के 25 जिलों में इसके कॉलेज, अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं. वर्तमान में विश्वविद्यालय से 7 कृषि महाविद्यालय, एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज और एक कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज जुड़े हैं. इसके अलावा 4 जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र, 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, 4 कृषि अनुसंधान स्टेशन और 20 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं.

कृषि से लेकर फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में Agriculture Forestry Agronomy, Agricultural Economics, Entomology, Agricultural Extension, Genetics and Plant Breeding, Plant Pathology, Soil Science सहित कई विषयों में अध्ययन और शोध होता है. कृषि इंजीनियरिंग में Soil and Water Conservation Engineering जैसे विशेषज्ञता वाले विषय भी संचालित हैं. यहां गेहूं धान सोयाबीन ज्वार है पौधों कुटकी बाजार जैसे कई अनाजों पर शोध हुआ और कई नई वैरायटी यहां से निकली जिसका फायदा किसानों को मिला.

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