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जबलपुर में चॉकलेट की खेती! 15 साल पुराने कोको के पेड़ साल भर देते हैं फल, मिलती है अच्छी कीमत

जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में औषधीय पौधों पर काम करने वाले वैज्ञानिक डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया कि "चॉकलेट बनाने के लिए कोको के पेड़ के फलों को तोड़ा जाता है फिर इसमें से बीजों को निकाला जाता है. बीज को फर्मेंटेड किया जाता है. इसके बाद कोको का बीज मिलता है फिर इस बीज को भूना जाता है. इसके बाद पीसने पर जो पाउडर मिलता है उसे कोको पाउडर कहा जाता है. इसके बाद इसमें थोड़ी सी शक्कर और मिल्क पाउडर मिलाकर चॉकलेट बनाई जाती है."

चॉकलेट पाउडर बनाने वाले कोको बीन्स के पेड़ के लिए मध्य प्रदेश का वातावरण अनुकूल नहीं है लेकिन इसके बावजूद जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कोको के पेड़ों में फल देखे जा सकते हैं. इन पेड़ों में कोको के फलों का अच्छा उत्पादन देखा जा सकता है. हालांकि कृषि वैज्ञानिक इसकी खेती की अनुशंसा नहीं करते लेकिन प्रायोगिक तौर पर यदि किसान इसे लगाते हैं तो यह उनके लिए एक नई किस्म की नगदी खेती का अवसर प्रदान कर सकता है.

जबलपुर: आज की जीवन शैली में चॉकलेट विशेष स्थान रखती है. धीरे-धीरे चॉकलेट ने हमारे जीवन में मिठाई का स्थान ले लिया है. चॉकलेट कोको नाम के एक पेड़ में होने वाले फलों के बीन्स से बनती है.

भूमध्य रेखा के आसपास होता है अच्छा उत्पादन

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया कि "कोको का पेड़ मूल रूप से भूमध्य रेखा के आसपास 20 डिग्री तापमान में ही पाया जाता है. मूल रूप से यह अमेजन के वर्षा वाले क्षेत्रों में सबसे पहले पाया गया था. दक्षिणी अमेरिका में 5300 साल पहले मिली एक मूर्ति में कोको नजर आता है."

दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक उत्पादन

दुनिया में सबसे ज्यादा कोको बीन्स का उत्पादन अफ्रीका के आइवरी कोस्ट जगह पर होता है. यह जगह आइबर राज्य में है. इसके बाद घाना और इंडोनेशिया भी कोको उत्पादन में बड़े देश माने जाते हैं. ये सभी देश भूमध्य रेखा के आसपास ही हैं.

भूमध्य रेखा के आसपास होता है अच्छा उत्पादन (ETV Bharat)

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है कि "दरअसल कोको का पेड़ बहुत अधिक आद्रता और गर्मी पसंद करता है. इसलिए इसे केवल ऐसे ही वातावरण में उगाया जा सकता है, जहां गर्मी अधिक हो और आद्रता भी अधिक हो. हालांकि यह पेड़ सीधी तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता. इसलिए भारत में इसे सुपारी और नारियल के बागानों में उगाया जा रहा है."

'प्रयोग के लिए लगाया था कोको का पौधा'

इन सब परिस्थितियों से विपरीत जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के औषधीय पादप उद्यान में कोको के 3 पेड़ लगे हैं और इनमें पूरे साल फलन होता है. डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है कि "हमारी औषधीय नर्सरी में कुल मिलाकर 1100 प्रकार के औषधीय पौधे और वृक्ष हैं. इसलिए हमने कोको के पेड़ को भी नर्सरी में लगाया था. यह पेड़ लगभग 15 साल पुराना है. बीच में से इसे काट दिया जाता है और ये फिर हरा भरा हो जाता है. साल भर इसमें फल नजर आते हैं.

प्रयोग के लिए लगाया था कोको का पौधा (ETV Bharat)

ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है कि "अभी तक इस फल की खेती को लेकर कोई विचार नहीं हुआ है क्योंकि यह एक बेहद जोखिम भरा काम है. इस पेड़ को हमारे वातावरण में लगाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती. प्रायोगिक तौर पर जरूर यह पेड़ पर्याप्त फसल दे रहा है."

कोको के बीज से बनती है चॉकलेट (ETV Bharat)

'किसानों के लिए शानदार मौका'

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है कि "यदि कोई किसान जोखिम लेकर इसकी खेती करना शुरू करें तो हो सकता है कि इसमें मुनाफा कमाया जा सके. दरअसल नर्सरी में लगातार पानी दिया जाता है और इस क्षेत्र का वातावरण बहुत ज्यादा आद्रता भरा होता है, इसलिए इस वातावरण में कोको का पेड़ पनप गया और फल दे रहा है. यदि लगभग ऐसा ही वातावरण बनाकर कोई किसान इसकी खेती करता है तो उसे फायदा हो सकता है."

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

30000 मीट्रिक टन कोको बीन्स का आयात

भारत फिलहाल हर साल लगभग 30000 मीट्रिक टन कोको बीन्स का आयात करता है. इसमें लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं. भारत में भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर इसकी खेती हो रही है. आईसीएआर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12000 मीट्रिक टन कोको का उत्पादन हो रहा है लेकिन बाजार में लगातार बढ़ती मांग की वजह से हमें आयात भी करना पड़ता है.