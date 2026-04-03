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जबलपुर जिले में 950 करोड़ खर्च, फिर भी एक लाख परिवारों के घर में नहीं पहुंचा पेयजल

जबलपुर में जल जीवन मिशन योजना हर घर पानी के दावों को चिढ़ा रही. कागजों के दावे और जमीनी हकीकत पर विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur Jal Jeevan Mission
जबलपुर में एक लाख परिवारों के घर में नहीं पहुंचा पेयजल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 7:51 PM IST

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जबलपुर : भारत सरकार ने साल 2019 में पूरे देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी. इसके तहत सर्वे करवाया गया था कि अभी भी कितने लोग ऐसे हैं, जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है. योजना के अनुसार हर घर नल के जरिए पेयजल पहुंचने का दावा किया गया. साल 2019 में जब जबलपुर का सर्वे हुआ तो जिले में कुल मिलाकर 2,21,284 परिवारों में से 1,88,173 परिवार ऐसे मिले, जिनके पास पीने का पानी नल से नहीं पहुंच पा रहा था.

टंकी के जरिए घर-घर नल पानी पहुंचाने की योजना

कुल मिलाकर जबलपुर की ग्रामीण आबादी का 14% लोग ही पीने के पानी के मामले में स्वतंत्र थे. बाकी 84% लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था. केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत लगभग 950 करोड रुपए का प्रावधान केवल जबलपुर के लिए किया गया. जबलपुर के जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत का कहना है "उस समय दो तरह की योजनाएं बनाई गई थीं. पहले योजना थी सिंगल विलेज स्कीम, इसके तहत एक ही गांव में बोरवेल के जरिए पानी निकाला जाएगा और इसे टंकी में भरा जाएगा और टंकी के जरिए गांव के भीतर पानी की सप्लाई नल के जरिए दी जाएगी."

जबलपुर जिले में 950 करोड़ खर्च, फिर भी पेयजल संकट (ETV BHARAT)

पायली परियोजना पर काम होना है

सीईओ अभिषेक गहलोत का कहना है "यह काम लगभग 95% पूरा हो गया है और कुछ ही दिनों में हम इस स्कीम के तहत आने वाले गांव को 100% पानी दे पाएंगे." दूसरी स्कीम मल्टीप्ल विलेज स्कीम थी, इसमें बड़े तालाब बनाए जाने थे और पाइपलाइन के जरिए पानी को कई गांवों तक पहुंचाया जाना था. इसमें जबलपुर में कुल मिलाकर 4 स्थानों पर तालाब और पाइपलाइन की योजना थी.

Jabalpur Jal Jeevan Mission
जबलपुर के कई गांवों में भारी पेयजल संकट (ETV BHARAT)

इनमें से केवल एक ही परियोजना लगभग पूरी हो पाई है, इसे पायली परियोजना के नाम से जाना जाता है. इसमें बरगी बांध से पानी लिया जा रहा है और उसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कई गांवों तक पहुंचाया जाना है.

जल जीवन मिशन की वेबसाइट के आंकड़े

बाकी 3 परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं. जल जीवन मिशन की वेबसाइट के अनुसार अभी 1,20,670 घरों में नल से जल पहुंच रहा है. इस हिसाब से परियोजना जब से शुरू हुई है, तब से लगभग 1,00,000 परिवारों को अभी भी पानी नहीं मिल पाया है. जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत का कहना है "मल्टीपल विलेज स्कीम में कुछ समस्याएं आ रही हैं. कुछ फंड की समस्या भी है और कुछ ठेकेदार भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं .इसलिए इसका लगातार जायजा लिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह काम तेजी पकड़ेगा."

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जबलपुर में जल जीवन मिशन की वेबसाइट के आंकड़े (ETV BHARAT)

जबलपुर के कई गांवों में पानी सप्लाई नहीं

सिंगल विलेज स्कीम के तहत भी जिन कामों को पूरा बता दिया गया है उसमें भी अभी कई गांव में पानी की सप्लाई नहीं हुई है. पनागर तहसील के पोनिया गांव में सिंगल विलेज स्कीम के तहत टंकी बनी है, गांव में पाइपलाइन डाली हुई है लेकिन पानी नहीं आ रहा है. गर्मी ने दस्तक दे दी है. जबलपुर के बहुत बड़े इलाके में पथरीली जमीन है, जहां पानी बहुत अधिक गहराई पर है. यहां गर्मियों में आम आदमी बूंद-बूंद पानी को तरस जाता है और उसके घरों तक आने वाली पाइपलाइन उसे चिढ़ा रही है.

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