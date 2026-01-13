ETV Bharat / state

कर्मचारियों के एरियर पर जगदीश देवड़ा का जवाब, केंद्र से मांगा 20,000 करोड़ का विषेश पैकेज

जबलपुर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पत्रकारों से रू-ब-रू, हाईकोर्ट के एरियर देने के आदेश से लेकर आगामी वित्तीय बजट और सिंहस्थ पर बताया प्लान.

JAGDISH DEVDA EMPLOYEES ARREAR
कर्मचारियों के एरियर पर जगदीश देवड़ा का जवाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 3:55 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी कर्मचारियों की प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन कटौती को अवैध करार दिया था. साथ ही प्रदेश सरकार को आदेश जारी किया था कि जिन कर्मचारियों का प्रोबेशन के दौरान वेतन काटा गया है, उन्हें एरियर सहित काटी गई पूरी राशि एकमुश्त लौटाई जाये. इस फैसले से मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली थी. अब इस पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि "यह न्यायालय का विषय है और जो भी विधि सम्मत होगा, उस पर सरकार विचार करेगी.

20,000 करोड़ रुपए का विषेश पैकेज मांगा

युवा दिवस के मौके पर सोमवार को डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर पहुंचे थे. यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया, "मध्य प्रदेश में इन दिनों वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट की तैयारियां चल रही हैं. बीते दिनों दिल्ली में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट को लेकर एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी. इस बैठक में मध्य प्रदेश की ओर से हम शामिल हुए थे और प्रदेश का पक्ष रखा था. उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार से बजट में 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की गई है."

जबलपुर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पत्रकारों से हुए रूबरू (ETV Bharat)

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जारी

डिप्टी सीएम ने कहा, "सिंहस्थ पर्व पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शिप्रा में स्नान करने उज्जैन आते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्रों में सड़क, घाट, पुल-पुलिया, यात्रियों के ठहरने के स्थल और चिकित्सालयों का निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के आगामी बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जो सुझाव प्राप्त होंगे उन पर विचार विमर्श कर उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा."

'सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाए शुद्ध पानी'

जबलपुर के लोगों की तरफ से पूछा गया कि दूषित पानी के लिए क्या नगरीय निकायों को अलग से फंड दिया जाएगा. जिसके जवाब में देवड़ा ने कहा कि "पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार को जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, वह उठाए जाएंगे. जल ही जीवन है पेयजल का मामला अत्यंत गंभीर है और सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले रही है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो या फिर जबलपुर. हम चाहते हैं कि प्रदेश भर में सभी लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए."

नर्मदा में बहाई जा रही गंदगी पर दिया जवाब

प्रेसवार्ता में नर्मदा में बहाई जा रही गंदगी को भी टारगेट किया गया है. जिलेटिन फैक्ट्री द्वारा लगातार नर्मदा नदी में कचरा बहा कर दूषित करने की बात पर उन्होंने कहा कि "यह जांच का विषय है. इस मामले को पूरी तरह समझते हुए इस विषय की जांच की जाएगी."

