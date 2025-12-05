जबलपुर के IT पार्क में छाई वीरानगी, बिल्डिंग्स में ताले, वजह AI और सरकार के हवाहवाई सपने

ETV Bharat / state

जबलपुर आईटी पार्क में सपने जन्म लेने के साथ ही मर गए. सरकार के कागजी प्लानिंग के हश्र की हकीकत देखिए ETV भारत पर.

Jabalpur IT Park reality
जबलपुर आईटी पार्क में छाई निराशा और वीरानगी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 6:05 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 6:35 PM IST

रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह

जबलपुर : मध्य प्रदेश विधानसभा में जबलपुर के आईटी पार्क से जुड़ी कैग की रिपोर्ट र्ट पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया "आईटी पार्क का इस्तेमाल आईटी के अलावा दूसरे कामों में किया जा रहा है." जब स्पॉट पर पहुंचकर इसकी पड़ताल ETV भारत ने की तो हालात ज्यादा भयानक नजर आए.

यहां आईटी कारोबार खड़ा करने की कोशिश कर रहे लोगों का कहना है "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से वे बर्बाद हो गए हैं. आईटी के क्षेत्र में अब काम नहीं है और सरकार दूसरा कोई काम इस जगह करने नहीं दे रही है. विडंबना यह है कि जो रिपोर्ट दो साल पहले तैयार हुई थी विधानसभा में अभी उस पर चर्चा हो रही है."

जबलपुर आईटी पार्क की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT)

जबलपुर में 100 एकड़ में बनाया आईटी पार्क

जबलपुर में साल 2017 में आईटी पार्क बनाने की घोषणा की गई. जबलपुर के ठीक बीच में बरगी हिल्स नाम की एक जगह है. यहीं पर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लगभग 100 एकड़ में आईटी पार्क बनाया गया. यह प्रोजेक्ट बहुत शानदार था. इसमे सरकार ने दो बड़ी इमारतें बनाई थीं. इनमें छोटी आईटी कंपनियों को कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए काम और छोटे हार्डवेयर के काम शुरू करने थे. वहीं सैकड़ों प्लांट बनाए गए थे, जो काफी बड़े थे इंडस्ट्री के हिसाब से. लगभग 70 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई.

Jabalpur IT Park reality
जबलपुर के आईटी पार्क की ओर का रास्ता (ETV BHARAT)

आईटी पार्क के सपनों पर फिरा पनी

पूरे क्षेत्र में बिजली की लाइन बिछाई गई. काफी बड़ा क्षेत्र विकसित किया गया. इन्वेस्टर समिट भी हुई और सभी को लग रहा था कि अब जबलपुर की किस्मत बदलने वाली है. बड़ी आईटी कंपनियां जबलपुर आएंगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. पहले कोविड महामारी आई और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो गया. भले ही इस बात के बड़े-बड़े आकलन दिए जा रहे हों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह कहना हकीकत से परे है.

Jabalpur IT Park reality
जबलपुर आईटी पार्क में कुछ बिल्डिंग्स का काम अधूरा (ETV BHARAT)

जबलपुर के आईटी पार्क की हकीकत देखो

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का कुप्रभाव जबलपुर के आईटी पार्क में स्पष्ट देखा जा सकता है. जब आईटी पार्क की घोषणा हुई तो काफी कम कीमत पर सरकार ने प्लाट उपलब्ध करवाए. युवा कारोबारी शिशिर पांडे ने 40 लाख रुपए में मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा प्लाट बुक करवाया और लगभग 15 करोड रुपए का लोन लिया. उन्हें उम्मीद थी कि आईटी इंडस्ट्री से जुड़े काम यहां शुरू होंगे. आईटी कारोबारी शिशिर का कहना है "वे हर महीने लगभग 15 लाख रुपए की किस्त जमा करते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो काम 100 लोग करते थे, उसमे मात्र 10 लोग लगते हैं."

अन्य काम शुरू करने पर लगाई पाबंदी

आईटी कारोबारी शिशिर पांडे का कहना है "उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, वह सैकड़ों लोगों को एक साथ काम पर रखने के लिए था, लेकिन अब आईटी में कोई भी ऐसा काम नहीं है, जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आईटी सेक्टर से जुड़ा उद्योग बर्बाद हो गया. उन्होंने इसी जमीन पर एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की कोशिश की थी लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी. एमपी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य विकास निगम इस जमीन पर दूसरे किसी काम करने की परमिशन नहीं दे रहा है."

Jabalpur IT Park reality
बिल्डिंग्स में प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर बनाए (ETV BHARAT)

सरकार 2 साल पुरानी कैग की रिपोर्ट पर मगन

जबलपुर के आईटी पार्क से जुड़ी कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई. रिपोर्ट के अनुसार "जबलपुर के आईटी पार्क में लोगों ने जमीन तो आईटी के उद्योग के लिए ली थी लेकिन उस पर नर्सिंग कॉलेज चल रहा है." कैग की रिपोर्ट में शिशिर पांडे की बिल्डिंग के बारे में बताया गया है. इस पर शिशिर पांडे का कहना है "यह बात 2 साल पुरानी है. यहां ज्यादातर इमारतों में हलचल नहीं है. हालांकि बोर्ड ज्यादातर इमारतों के बाहर लगे हुए हैं, लेकिन वर्किंग ऑवर में भी यहां लोग नजर नहीं आते. मतलब कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है."

भवन में बना पैरामेडिकल कॉलेज का सेंटर

ईटीवी भारत संवाददाता को एक बिल्डिंग के सामने कुछ लोग नजर आए तो पूछा "क्या किसी कंपनी में जॉब की भर्ती चल रही है." इस पर लोगों ने बताया "नहीं, यहां मीनाक्षी नर्सिंग कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और इसमें एसएससी की परीक्षा का केंद्र बनाया गया है." पवनकांत मेश्राम बालाघाट से जबलपुर में एसएससी जेई एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं. उन्हें मीनाक्षी पैरामेडिकल कॉलेज के केंद्र में ही परीक्षा देनी थी. पवनकांत मेश्राम का कहना है "इंडस्ट्रियल एरिया में परीक्षा केंद्र होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी."

कई बिल्डिंग्स में जारी अन्य काम बंद करवाए

एमपी इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अधिकारी फिरोज खान ने बताया "कैग की रिपोर्ट पुरानी है. हमें भी यह जानकारी मिली थी तो 15 लोगों का आवंटन रद्द किया गया था और बहुत सी इमारतों में आईटी के अलावा चलने वाली दूसरी गतिविधियों को बंद करवाया गया था." वहीं, शिशिर पांडे की मांग है "वह अकेले नहीं है जिनकी आईटी इंडस्ट्री बंद है बल्कि आईटी पार्क में ऐसे कई ऑफिस और इमारतें हैं, जिनमें ताले पड़े हुए हैं और कारोबारियों का पैसा फस गया है."

यह बात एमपी इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के लोग भी समझ रहे हैं कि जब से एआई आया है, तब से आईटी के उद्योग में रोजगार की संभावनाएं घट गई हैं. लेकिन नियम परिवर्तित नहीं होने की वजह से आईटी पार्क में दूसरी गतिविधियां संचालित नहीं हो सकती.

सरकार को नए हालातों पर करना होगा विचार

आईटी कारोबारियों का कहना है "विडंबना यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पलक झपकते काम कर देता है और हमारी सरकार 2 साल पुरानी रिपोर्ट पर चर्चा करती है और अभी इसी बात पर चर्चा चल रही है कि क्या इस स्थान पर लोगों को दूसरे काम करने दिए जाएं या ना दिए जाएं. जब तक किसी नई बात पर सहमति बनेगी, तब तक उसका दौर भी खत्म हो जाएगा." आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में सरकारों को भी स्मार्ट काम करना होगा, नहीं तो सरकारी व्यवस्था की वजह से न केवल पैसा बर्बाद होगा बल्कि लोगों का जीवन भी बर्बाद होगा.

