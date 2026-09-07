नौरादेही की हमलावर बाघिन हुई फिट, रोज 6 किलो मीट खाकर दहाड़ने लगी, जंगल वापसी को तैयार
बीमारी के चलते बदला था बाघिन का व्यवहार, किया था कर्मचारियों पर हमला, जबलपुर में लंबे इलाज के बाद पूरी तरह हुई स्वस्थ. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 12:40 PM IST
जबलपुर: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही में वन विभाग के दो कर्मचारियों पर हमला करने वाली बाघिन अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है. बीमारी और कमजोरी के चलते जिस बाघिन के व्यवहार में अचानक बदलाव आया था, उसका लंबे समय से जबलपुर स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था. अब डॉक्टरों ने उसे जंगल में वापस छोड़ने के लिए पूरी तरह फिट बताया है.
बाघिन ने वन कर्मियों पर बोला हमला
सागर के डीएफओ रजनीश सिंह के मुताबिक, ''नौरादेही में मोहाली क्षेत्र में वन विभाग के दो कर्मचारी बाबूलाल और मंजू ठाकुर 5 जुलाई को जंगल के नियमित निरीक्षण के लिए निकले थे. इसी दौरान अचानक एक बाघिन ने इन दोनों ही कर्मचारियों के ऊपर हमला बोल दिया. इस घटना में दोनों कर्मचारी घायल हो गए. सामान्य परिस्थितियों में बाघिन का इस तरह हमला करना असामान्य माना जाता है. हमले में दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए भेजा गया. लेकिन 5 तारीख से ही हमने हमला करने वाली बाघिन की तलाश शुरू कर दी.
लगातार 5 दिन की कोशिश के बाद कर्मचारियों को बाघिन मिल गई थी. पहले उसे ट्रेंकुलाइज किया गया. बेहोश करने के बाद पता लगा कि बघिन के पिछले पैरों में चोट के निशान हैं. जांच के दौरान पता चला कि बाघिन काफी कमजोर और बीमार थी. उसकी शारीरिक स्थिति और असामान्य व्यवहार को देखते हुए उसे तत्काल इलाज के लिए जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ भेजा गया.''
जबलपुर में 2 महीने चला इलाज, पूरी तरह स्वस्थ
जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ के डायरेक्टर डॉ. आरके शर्मा ने बताया कि, ''बाघिन का लगातार दो माह से इलाज चल रहा है. अब बाघिन पूरी तरह स्वस्थ है. वह रोजाना करीब 5 से 6 किलो मांस खा रही है. उसके व्यवहार और गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है.'' डॉक्टरों के मुताबिक, बाघिन पूरी तरह सक्रिय है और सामान्य तरीके से अपनी गतिविधियां कर रही है.
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डॉ. शर्मा का कहना है कि, ''मेडिकल दृष्टि से अब बाघिन को जंगल में वापस छोड़ा जा सकता है. हालांकि उसे कब और कहां छोड़ा जाएगा, इसका अंतिम फैसला वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को करना है. वन विभाग के अधिकारियों को बाघिन के पूरी तरह स्वस्थ होने की जानकारी दे दी गई है.''
बीमारी वजह से बदला था व्यवहार!
दरअसल, जिस समय इस बाघिन को जबलपुर लाया गया था, उस दौरान मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में करीब छह बाघों की मौत कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) के संक्रमण की वजह से हो चुकी थी. ऐसे में वन्यजीव विशेषज्ञों और वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं नौरादेही की यह बाघिन भी इस घातक वायरस की चपेट में तो नहीं आ गई है और इसी वजह से उसका व्यवहार असामान्य तो नहीं हुआ. हालांकि जबलपुर के वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच में बाघिन में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की पुष्टि नहीं हुई. विशेषज्ञों के मुताबिक बाघिन दूसरी सामान्य बीमारियों और कमजोरी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसके व्यवहार में बदलाव आया था.
इलाज, निगरानी और लगातार देखभाल के बाद नौरादेही की यह बाघिन अब फिर से जंगल में लौटने के लिए तैयार है. डॉक्टरों ने अपनी तरफ से उसे फिट घोषित कर दिया है. अब सबकी नजर वन विभाग के फैसले पर है कि इस स्वस्थ हो चुकी बाघिन को कब और किस सुरक्षित स्थान पर वापस जंगल में छोड़ा जाता है.