जबलपुर एयरपोर्ट में तेंदुआ घुसने की सूचना से दहशत, रेस्क्यू करने पहुंचा वन विभाग
जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में घूमते दिखा तेंदुए जैसा जंगली जानवर, एयरपोर्ट ऑथरिटी की सूचना पर वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन.
Published : November 3, 2025 at 8:12 PM IST
जबलपुर: डुमना एयरपोर्ट में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हवाई पट्टी के पास तेंदुआ जैसा दिखाई देने वाला एक जानवर सीसीटीवी में टहलता हुआ नजर आया. जैसे ही बात सामने आई एयरपोर्ट पर दहशत फैल गई. सीसीटीवी पर नजर रखने वाले जवानों ने तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात की जानकारी दी की एयरपोर्ट में तेंदुआ आ गया है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी. इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
एयरपोर्ट पर तेंदुआ नहीं वन बिलाव घुसा
रेस्क्यू दल करीब 1 घंटे तक एयरपोर्ट के पास तेंदुआ को ढूंढता रहा, लेकिन उन्हें मौके से तेंदुए के होने के कोई प्रमाण नहीं मिला. हालांकि, वन्य प्राणी विशेषज्ञ ने सीसीटीवी में देखकर यह बताया कि "यह तेंदुआ नहीं बल्कि एक वन बिलाव (बड़ी बिल्ली) है, जो जबलपुर के आसपास की जंगलों में पाई जाती है. यह खतरनाक नहीं होती है.
कुछ दिन पहले कुत्ते का किया था शिकार
बीते दिनों एयरपोर्ट के पास स्थित एक बस्ती में तेंदुआ दिखाई दिया था. तेंदुए ने यहां एक कुत्ते का शिकार भी किया था. घर के भीतर से कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया था. वन विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि इस इलाके में 12 से ज्यादा वयस्क तेंदुए हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी की सूचना पर पहुंचे वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने बताया कि "वन बिलाव एक छोटा सा जानवर होता है. यह आक्रामक ना होकर बिल्ली की प्रवृत्ति का होता है, जो तेज आवाज में छुप जाता है और अक्सर रात में निकलता है."
तेज आवाज में डर जाता है वन बिलाव
वन्य प्राणी विशेषज्ञ धनंजय घोष ने बताया कि "वन बिलाव छोटे जानवरों का शिकार करता है और अक्सर छुपकर रहता है. इसलिए उसके एयरपोर्ट पर आने से किसी किस्म का डर नहीं है, क्योंकि तेज आवाज में तो वह खुद भाग जाता है. ऐसी स्थिति में वह रनवे पर नहीं आएगा." एयरपोर्ट डायरेक्टर राजीव रत्न पांडे ने बताया कि "जबलपुर का डुमना हवाई अड्डा पूरी तरह से सुरक्षित है. हम पूरे 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से हर कोने पर निगाह रखते हैं." वहीं राजीव रत्न पांडे का कहना है कि "इस जंगली जानवर की वजह से कहीं कोई कार्य प्रभावित नहीं हुआ है."