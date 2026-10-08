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यात्री चैक कर लें शेड्यूल, बंद होने जा रही जबलपुर-इंदौर सीधी उड़ान, चिंता में व्यापारी

बंद होने जा रही जबलपुर-इंदौर सीधी उड़ान, ( Getty Image )

जबलपुर: जबलपुर से इंदौर के बीच संचालित होने वाली सीधी विमान सेवा 25 अक्टूबर से बंद होने जा रही है. एयरलाइंस के विंटर शेड्यूल में इस उड़ान को शामिल नहीं किया गया है. मौजूदा शेड्यूल के अनुसार जबलपुर-इंदौर फ्लाइट 24 अक्टूबर तक ही संचालित होगी. इसके बाद सीधी एयर कनेक्टिविटी बंद होने से यात्रियों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका है.

जबलपुर-इंदौर उड़ान सेवा बंद