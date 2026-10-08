यात्री चैक कर लें शेड्यूल, बंद होने जा रही जबलपुर-इंदौर सीधी उड़ान, चिंता में व्यापारी
जबलपुर से इंदौर के लिए बंद होने जा रही सीधी उड़ान, व्यापारियों को सताई चिंता, एयरपोर्ट के सुधार पर खर्च हुए थे 400 करोड़. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:38 PM IST
जबलपुर: जबलपुर से इंदौर के बीच संचालित होने वाली सीधी विमान सेवा 25 अक्टूबर से बंद होने जा रही है. एयरलाइंस के विंटर शेड्यूल में इस उड़ान को शामिल नहीं किया गया है. मौजूदा शेड्यूल के अनुसार जबलपुर-इंदौर फ्लाइट 24 अक्टूबर तक ही संचालित होगी. इसके बाद सीधी एयर कनेक्टिविटी बंद होने से यात्रियों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका है.
जबलपुर-इंदौर उड़ान सेवा बंद
जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे ने उड़ान सेवा बंद होने को जबलपुर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि "इसका असर केवल पर्यटन पर ही नहीं, बल्कि व्यापार और उद्योग पर भी पड़ता है. व्यापारिक गतिविधियों के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण होता है और व्यापारी कम समय में दूसरे शहरों तक पहुंचने के लिए विमान सेवा का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में जबलपुर और इंदौर के बीच सीधी उड़ान बंद होने से उन्हें सड़क या अन्य माध्यमों से लंबी यात्रा करनी पड़ेगी.
एयरपोर्ट पर खर्च हुए थे 400 करोड़, क्या फायदा
प्रेम दुबे के मुताबिक, इंदौर जाने के लिए जहां विमान से करीब दो घंटे में यात्रा पूरी हो जाती है. वहीं फ्लाइट बंद होने के बाद सड़क मार्ग से आने-जाने में काफी अधिक समय लगेगा. इसका सीधा असर व्यापार के समय और कारोबार पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जबलपुर में एयरपोर्ट के सुधार पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं. यदि यहां से फ्लाइट ही संचालित नहीं होगी तो एयरपोर्ट के विकास का क्या मतलब रह जाएगा.
उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में जबलपुर से कई बार फ्लाइट शुरू और बंद हुई हैं. इससे दूर-दराज से आने वाले व्यापारी हमेशा असमंजस में रहते हैं कि जबलपुर जाएं या नहीं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं होता कि यहां सीधी उड़ान मिलेगी या नहीं. उनके मुताबिक, एयर कनेक्टिविटी को केवल जबलपुर-इंदौर तक सीमित रखने के बजाय ऐसे रूट तलाशने की जरूरत है, जिससे विमान सेवा का बेहतर उपयोग हो सके."
अधिकारियों को तलाशने चाहिए दूसरे रूट
जबलपुर की महिला कारोबारी प्रीति चौधरी ने बताया कि "बीते दिनों हमारी इंडिगो अधिकारियों से बात हुई थी. इसमें जबलपुर-इंदौर उड़ान को पूरी तरह बंद करने के बजाय जबलपुर-इंदौर-अहमदाबाद या जबलपुर-इंदौर-पुणे जैसे रूट के विकल्प तलाशने का सुझाव दिया गया है. व्यापारियों का कहना है कि यदि इन कनेक्टिंग रूट पर उड़ान संचालित होती है, तो जबलपुर के यात्रियों को इंदौर के जरिए दूसरे बड़े शहरों तक पहुंचने की सुविधा मिल सकती है. इससे एयर कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी और यात्रियों को सड़क मार्ग की लंबी यात्रा से राहत मिलेगी."
- भोपाल से डायरेक्ट UAE की उड़ान, मध्य प्रदेश में 1 लाख नौकरियां, मोहन यादव का प्रमोशन पर ऐलान
- भोपाल-दिल्ली फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट, एयरपोर्ट पर फंसे ACS अनुपम राजन, यात्री परेशान
व्यापारियों का कहना है कि इसमें कहीं न कहीं जबलपुर के नेतृत्व की कमी है. यदि जबलपुर के सांसद, विधायक और मंत्री यह तय कर लें कि शहर की एयर कनेक्टिविटी बाधित नहीं होगी तो विमान सेवा सुचारू रूप से चलाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि नेतृत्व की कमी के कारण ही जबलपुर की हवाई सेवा अक्सर प्रभावित होती है.
जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट
फिलहाल जबलपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, इंदौर और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें संचालित होती हैं. कुछ सेवाएं नियमित, जबकि कुछ सीमित दिनों में चलती हैं. व्यापारियों ने मांग की है कि 25 अक्टूबर से पहले जबलपुर-इंदौर सीधी उड़ान को बहाल करने या वैकल्पिक रूट के साथ इसे जारी रखने पर फैसला लिया जाए. उनका कहना है कि एयरपोर्ट पर विमान सेवा का लगातार कम होना जबलपुर के विकास और कारोबार के लिए चिंता का विषय है.