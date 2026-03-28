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बिजली के बढ़े दामों को लेकर जबलपुर में प्रदर्शन, विवेक तंखा ने कहा राज्य सरकार का बिजली प्रबंधन सही नहीं

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच संस्था ने बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर जबलपुर में किया विरोध प्रदर्शन. सस्ते दाम पर बिजली बेचने का लगाया आरोप.

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बिजली के बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 11:05 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर: नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच संस्था ने बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बिजली कंपनी की टैरिफ पिटीशन याचिका के दस्तावेजों के आधार पर संस्था के सरंक्षक ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के आम उपभोक्ता को महंगी बिजली दी जा रही है. जबकि यही बिजली मध्य प्रदेश के बाहर सस्ते दामों पर बेची जा रही है. राज्यसभा सांसद विवेक तंखा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का बिजली मैनेजमेंट ही सही नहीं है. जहां दुनिया परमाणु ऊर्जा और सोलर ऊर्जा पर काम कर रही है, हम अभी भी थर्मल बिजली पर निर्भर हैं.

बिजली के बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली के दाम 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़ जाएंगे. नियामक आयोग ने इसकी हरी झंडी दे दी है लेकिन बड़ी हुई बिजली की दरों का विरोध भी शुरू हो गया है. जबलपुर में सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के लोगों ने जबलपुर के घंटाघर चौक पर बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच संस्था ने जताया विरोध (ETV Bharat)

'झूठ बोल रहीं हैं बिजली कंपनियां'

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक डॉ पी जी नाज पांडे का कहना है कि "बिजली कंपनियों ने यह झूठ बोला है कि वे घाटे में चल रही हैं और घाटे को आधार बनाकर बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. जबकि विद्युत नियामक आयोग में जिस तरह पिटीशन के आधार पर यह फैसला सुनाया है, उसी दस्तावेज में पेज नंबर 76 पर यह लिखा है कि मध्य प्रदेश यदि अपनी बिजली दूसरे राज्यों को बेचेगा तो वह 3.88 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बेचेगा और यही बिजली जब मध्य प्रदेश के भीतर सप्लाई दी जाएगी तो आम उपभोक्ता को यह 7.10 रुपयो में बेची जाएगी."

NAGARIK UPBHOKTA MUNCH JABALPUR
संस्था ने सस्ते दाम पर बिजली बेचने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

डॉ पी जी नाज पांडे का कहना है कि "यह तरीका गलत है कि मध्य प्रदेश के आम उपभोक्ता को बिजली महंगी दी जा रही है और वहीं मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली बिजली सस्ते दरों में बाहर बेजी जा रही है."

'घाटा पूरा करने के नाम पर बढ़ाती हैं दाम'

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के ही सदस्य मनीष शर्मा का कहना है कि "मध्य प्रदेश मैं जब बिजली की ज्यादा जरूरत होती है तब निजी कंपनियों से महंगे दामों पर बिजली खरीदी जाती है. इसकी वजह से घाटा हो जाता है इसी घाटे को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियां बिजली के दाम बढ़ा देती हैं. जब बिजली की जरूरत कम रहती है तब सर प्लस बिजली को बेचा जाता है लेकिन वह सस्ते दाम में बेची जाती है.

'राज्य सरकार का बिजली प्रबंधन सही नहीं'

राज्यसभा सांसद विवेक तंखा का कहना है कि "राज्य सरकार का बिजली का प्रबंधन ही ठीक नहीं है. पूरी दुनिया एक तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने थर्मल पावर के 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं. यूरोप के कई देश थर्मल पावर को बंद कर चुके हैं क्योंकि कोयले से बिजली बनाने से प्रकृति का भारी नुकसान होता है और बिजली महंगी पड़ती है.

इसलिए वहां बिजली के दूसरे उपायों पर काम किया जा रहा है. यहां तक की परमाणु बिजली पर काम चल रहा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए थर्मल पावर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. इससे हमेशा बिजली महंगी मिलेगी और प्रकृति को भी नुकसान पहुंचेगा."

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