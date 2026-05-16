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खत्म होगा तारीख पर तारीख का दौर, सुपर डिजिटल हुई न्याय व्यवस्था, फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन की शुरुआत

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस आलोक अराधे सुप्रीम कोर्ट से जबलपुर पहुंचे हैं. वहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दूसरे जज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन की थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें न्याय प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को तकनीक के जरिए कैसे आसान किया जाए, इन सभी मुद्दों से जुड़ी हुई तकनीक का लोकार्पण किया गया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत रहे. इस मौके पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने कई ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जिससे लोगों को बहुत जल्दी और सटीक न्याय मिलेगा.

जबलपुर : कोर्ट में अब तारीख पर तारीख का दौर खत्म होने जा रहा है. केस संबंधित जानकारी के अभाव में अब अदालतों को तारीख आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. न्याय व्यवस्था में नई डिजिटल तकनीकों की मदद से केस के पहले ही दिन से जज के सामने के संबंधी सभी जानकारियां होंगी. दरअसल, मध्य प्रदेश के जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एंपावरिंग जस्टिस व्हाया यूनिाइटेड डिजिटल इंटिग्रेशन सेमिनार की शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत 9 अन्य न्यायाधीश भी शामिल हुए.

कम समय में मिलेगा न्याय, सभी संस्था एक प्लेटफॉर्म पर : जस्टिस

जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया में थाने में शिकायत होती है फिर जांच करने वाली एजेंसियों जैसे फॉरेंसिक लैब में समय लगता है. इसके बाद रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाता है, इसके बाद सुनवाई शुरू होती है. कई बार यदि आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाते तो भी उसे जेल से रिहा होने में बहुत समय लग जाता है. क्योंकि यह सभी संस्थाएं अलग-अलग काम करती हैं और इनमें बहुत अधिक पेपर वर्क होता है. पेपर वर्क के साथी रिपोर्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में भी समय लगता था. इसलिए इन सभी संस्थाओं को हमने एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की है, जिससे डिजिटल माध्यम से तेजी से लोगों को न्याय दिया जा सके.

क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम

जस्टिस संजीव सचदेवा ने बताया, '' हमने थानों में ई-एफआईआर की व्यवस्था की है. इस एफआईआर को थाने से लेकर कोर्ट तक कोई भी देख सकता है. मेडिको लीगल सेल की रिपोर्ट भी ऑनलाइन तरीके से इसी सिस्टम से जुड़ जाती है. इसके बाद ई-फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए रिपोर्ट ऑनलाइन तरीके से इसी फाइल में जुड़ जाएगी. इसके बाद कोर्ट में भी ई-फाइलिंग के जरिए केस को दर्ज किया जाएगा. जब कोई जज किसी मामले की सुनवाई कर रहे होंगे तो उनके सामने यह सभी दस्तावेज मौजूद होंगे.''

न्याय प्रक्रिया में बाधाओं का डिजिटल सॉल्यूशन (Etv Bharat)

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कैदी भी जेल से ऑनलाइन जुड़ेंगे

जस्टिस संचीव सचदेवा ने आगे कहा, '' जेल से भी कैदियों को लाइव के जरिए जोड़ा गया है जिससे इन सभी दस्तावेजों के आधार पर कैदियों की सुनवाई की जा सके और तुरंत इस मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला भी ऑनलाइन सुनाया जा रहा है. इस तरीके से जेल में बंद कैदी यदि अपराधी है तो उसे तुरंत सजा मिल जाएगी और यदि वह निर्दोष है तो उसे तुरंत छोड़ा जा सकता है. पहले इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय बर्बाद हो रहा था.'' इस मौके कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर प्रथम का भी लोकार्पण किया गया।