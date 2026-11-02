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तेलंगाना की छात्रा की जबलपुर में मौत, IIIT-DM के हॉस्टल में वैष्णवी ने किया सुसाइड

तेलंगाना की छात्रा की जबलपुर में मौत ( ETV Bharat )

जबलपुर: शहर के डुमना स्थित पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान (IIIT-डीएम) के छात्रावास में सोमवार दोपहर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान 20 वर्षीय वैष्णवी के रूप में हुई है. वह तेलंगाना के वारंगल जिले की रहने वाली थी.

मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि " खमरिया थाना क्षेत्र स्थित ट्रिपल आईटी डीएम (Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing) कॉलेज है. यहां के सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज ने आत्महत्या की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि 2 नवंबर 2026 को संस्थान के छात्रावास में थर्ड ईयर की छात्रा वैष्णवी ने सुसाइड कर लिया है. वैष्णवी ने अपने ही कमरे में खुदकुशी की थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू की.