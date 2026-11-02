तेलंगाना की छात्रा की जबलपुर में मौत, IIIT-DM के हॉस्टल में वैष्णवी ने किया सुसाइड
जबलपुर ट्रिपलआईटी-डीएम कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा ने किया सुसाइड, तेलंगाना के वारंगल जिले की निवासी बताई जा रही छात्रा. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:32 PM IST
जबलपुर: शहर के डुमना स्थित पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान (IIIT-डीएम) के छात्रावास में सोमवार दोपहर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान 20 वर्षीय वैष्णवी के रूप में हुई है. वह तेलंगाना के वारंगल जिले की रहने वाली थी.
मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि " खमरिया थाना क्षेत्र स्थित ट्रिपल आईटी डीएम (Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing) कॉलेज है. यहां के सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज ने आत्महत्या की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि 2 नवंबर 2026 को संस्थान के छात्रावास में थर्ड ईयर की छात्रा वैष्णवी ने सुसाइड कर लिया है. वैष्णवी ने अपने ही कमरे में खुदकुशी की थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू की.
आत्महत्या की वजह का पता लगा रही पुलिस
वैष्णवी तेलंगाना के वारंगल जिले के चंदोपल्ली, नरसंपेट मंडल की निवासी बताई गई है. फिलहाल छात्रा के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया. छात्रा के परिजनों को भी घटना की सूचना दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है. साथ ही छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है. छात्रा के पास किसी तरह का अभी सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन कमरे की जांच की जा रही है." पुलिस छात्रावास से जुड़े तथ्यों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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जबलपुर IIITDM में दूसरे राज्यों के भी आते हैं छात्र पढ़ने
बता दें जबलपुर के डुमना स्थित ट्रिपलआईटी-डीएम में करीब 2500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. यहां बीटेक, बीडिजाइन, एमटेक, एमडिजाइन और पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित हैं. कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन प्रमुख विषय हैं. यहां मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं.