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जबलपुर में NCC कैंप के 31 बच्चे बीमार, 45 डिग्री टेंपरेचर में लू के शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज

जबलपुर: जबलपुर में एनसीसी कैंप में आए 31 बच्चे बीमार हो गए हैं. यह सभी बच्चे जबलपुर के ट्रिपल आईटीडीएम (IIITDM) में चल रहे एनसीसी कैंप में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से आए थे. पीड़ित बच्चों ने बताया कि उन्हें सिर दर्द और चक्कर की शिकायत की है. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है की स्थिति नियंत्रण में है. ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से बच्चों को लू लग गई है. बाकी बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है।

जबलपुर में डुमना मार्ग स्थित ट्रिपल आईटीडीएम परिसर में चल रहे एनसीसी कैम्प से उपचार के लिए देर शाम जिला अस्पताल लाये गये सभी कैडेट्स की हालात पूरी तरह नियंत्रण में है. कैम्प से उल्टी, बुखार और सिरदर्द की शिकायत के बाद 31 एनसीसी कैडेट्स को जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया था. सभी को सतर्कता के बतौर जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है. कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सूचना मिलते ही सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी से चर्चा कर कैडेट्स के स्वास्थ्य की जानकारी ली और सभी के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

एसडीएम रांझी मोनिका बाघमारे अस्पताल में बच्चों से मिलीं (ETV Bharat)

उल्टी दस्त और बुखार का कारण लू लगना

सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने बताया की "जिला अस्पताल में भर्ती सभी कैडेट्स उपचार के बाद स्वस्थ हैं. उन में उल्टी दस्त और बुखार का कारण लू लगना हो सकता है." इधर, कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल पहुंची एसडीएम रांझी मोनिका बाघमारे ने बताया कि "जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती एनसीसी कैडेट्स में 15 छात्र और शेष छात्राएं हैं. सभी कr हालत अब बेहतर है."