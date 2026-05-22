जबलपुर में NCC कैंप के 31 बच्चे बीमार, 45 डिग्री टेंपरेचर में लू के शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज
जबलपुर NCC कैंप में आये कैडेट्स सिर दर्द और चक्कर की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने बताया बच्चों की हालत स्थिर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 6:50 AM IST
जबलपुर: जबलपुर में एनसीसी कैंप में आए 31 बच्चे बीमार हो गए हैं. यह सभी बच्चे जबलपुर के ट्रिपल आईटीडीएम (IIITDM) में चल रहे एनसीसी कैंप में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से आए थे. पीड़ित बच्चों ने बताया कि उन्हें सिर दर्द और चक्कर की शिकायत की है. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है की स्थिति नियंत्रण में है. ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से बच्चों को लू लग गई है. बाकी बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है।
जबलपुर में डुमना मार्ग स्थित ट्रिपल आईटीडीएम परिसर में चल रहे एनसीसी कैम्प से उपचार के लिए देर शाम जिला अस्पताल लाये गये सभी कैडेट्स की हालात पूरी तरह नियंत्रण में है. कैम्प से उल्टी, बुखार और सिरदर्द की शिकायत के बाद 31 एनसीसी कैडेट्स को जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया था. सभी को सतर्कता के बतौर जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है. कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सूचना मिलते ही सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी से चर्चा कर कैडेट्स के स्वास्थ्य की जानकारी ली और सभी के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.
उल्टी दस्त और बुखार का कारण लू लगना
सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने बताया की "जिला अस्पताल में भर्ती सभी कैडेट्स उपचार के बाद स्वस्थ हैं. उन में उल्टी दस्त और बुखार का कारण लू लगना हो सकता है." इधर, कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल पहुंची एसडीएम रांझी मोनिका बाघमारे ने बताया कि "जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती एनसीसी कैडेट्स में 15 छात्र और शेष छात्राएं हैं. सभी कr हालत अब बेहतर है."
हर्षित रैकवार तेंदूखेड़ा से जबलपुर आए थे. उन्होंने बताया कि उनके सिर में दर्द था और उन्हें चक्कर आ रहा है. हालांकि, उल्टी नहीं हुई है लेकिन यह समस्या पानी पीने की वजह से बनी है या तो पानी दूषित था या फिर पानी कम पिया है इस वजह से लोग बीमार हुए हैं.
ये भी पढ़ें:
- धूप व गर्मी बढ़ते ही बुरहानपुर में उल्टी-दस्त का प्रकोप, अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाए
- मंदसौर में फूड पॉइजनिंग! दूषित आइसक्रीम खाने से 15 लोग बीमार, राजस्थान के भवानी मंडी में इलाज जारी
बच्चों को लू लगने से शरीर में मिनरल की कमी हो गई है
डॉ. संदीप ने बताया कि उन्होंने लगभग 15 बच्चों को देखा है किसी ने भी उल्टी और दस्त की बात नहीं कही है. ऐसा लग रहा है इन बच्चों को लू लग गई है और इसकी वजह से उनके शरीर में मिनरल की कमी हो गई है. इसलिए इन्हें जरूरी दवाएं दी जा रही हैं.
दरअसल, जबलपुर में इन दिनों टेंपरेचर 45 डिग्री के आसपास है. ऐसी स्थिति में कैंप में आने वाले बच्चे शारीरिक श्रम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरी पानी और मिनरल नहीं मिल पा रहा है इसी वजह से यह बच्चे बीमार हो गए.
हर्षित रैकवार पीड़ित बच्चा
डॉ संदीप, मेडिकल स्पेशलिस्ट विक्टोरिया अस्पताल, जबलपुर