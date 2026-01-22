ETV Bharat / state

खेल-खेल में ठीक होंगे मरीज, रिया जैन ने बनाया स्पेशल ग्लव्स, प्रधानमंत्री ने सराहा

जबलपुर की स्टूडेंट ने पैरालिसिस मरीजों के लिए बना बनाया स्पेशल फ्लेक्सरा ग्लव्स, रिया जैन के अविष्कार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके तारीफ.

JABALPUR RIYA MADE FLEXRA GLOVES
रिया जैन ने बनाया स्पेशल ग्लव्स (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 22, 2026

5 Min Read
जबलपुर: हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है. ऐसे कई उदाहरण आपको देखने मिल जाते हैं, जहां यूथ एक से बढ़कर एक एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं. उनके एक्सपेरीमेंट लोगों और प्रशासन के लिए काफी मददगार होता है. इसी तरह से जबलपुर के ट्रिपल आईटी डीएम की छात्रा रिया जैन और उसके दोस्तों की टीम ने मिलकर एक खास तरह का ग्लव्स तैयार किया है. जो पैरालिसिस के मरीज के लिए काफी उपयोगी है. इस ग्लव्स के जरिए मरीज वीडियो गेम खेलने के साथ एक्सरसाइज भी कर सकता है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोडक्ट की सराहना की है. इस प्रोडक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कैटेगरी में पहला स्थान मिला है.

यूथ टेक चैलेंज में प्रेजेंट किया था ग्लव्स

जबलपुर में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम का संस्थान है. यह केंद्र सरकार का संस्थान है. इसमें लगभग 2700 छात्र इस समय पढ़ रहे हैं. इस संस्थान में पढ़ने के लिए आईआईटी जीई के माध्यम से एडमिशन होता है. जबलपुर के ट्रिपल आईटी डीएम की छात्रा रिया जैन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई. यूथ टेक चैलेंज 2026 का दिल्ली में आयोजन किया गया था. जिसमें रिया जैन अपने यूनिक हैंड ग्लव्स के साथ पहुंची थी.

जबलपुर की छात्रा ने बनाया ग्लव्स (ETV Bharat)

टीम में सभी लड़कियां थी

रिया जैन जबलपुर के ट्रिपल आईटी डीएम में बीडीएस के अंतिम वर्ष की छात्र है. वह इस समय दिल्ली की एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन उन्होंने पिछले साल अपने दूसरी फ्रेड पलक गर्ग, देवासी, शोभनी, जूही और हिम दीप्ति के साथ मिलकर एक अनोखा हैंड ग्लव्स बनाया है. जिसका इस्तेमाल पैरालिसिस से जूझ रहे मरीज के इलाज में किया जा सकता है.

ग्लव्स से वीडियो गेम और एक्सरसाइज (ETV Bharat)

एक क्लासमेट छात्रा को हुई थी सेरेब्रल पल्सी

रिया ने बताया कि "कॉलेज में उन्हें हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन करने का टास्क दिया गया था. इत्तेफाक से हमारे बीच की ही एक छात्रा सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही थी. उसे भी डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह दी थी. हम लोगों ने तय किया कि कुछ ऐसा ही बनाएंगे, जिसका उपयोग पैरालिसिस से जूझ रहे मरीजों के इलाज में किया जा सके."

पीएम मोदी ने भी की तारीफ (ETV Bharat)

पैरालिसिस मरीजों की तकलीफ समझी

इसके बाद हम दोस्तों की टीम ने कई फिजियोथैरेपी सेंटर में जाकर मरीजों की परेशानियों के बारे में जानकारी ली, तो पता लगा कि डॉक्टर मरीज को जो एक्सरसाइज करने के लिए सलाह देते हैं, मरीज अक्सर उन्हें नहीं करता. इसलिए पैरालिसिस के मरीज जल्दी ठीक नहीं हो पाते. इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम हाथ से जुड़ा हुआ एक ऐसा ग्लव्स बनाएं. जिससे एक्सरसाइज की जा सके.

खेल-खेल में ठीक होंगे मरीज

रिया जैन ने बताया कि हमने ग्लव्स में कुछ ऐसी डिवाइस जोड़ी है. जिनके जरिए मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर गेम खेला जा सकता है. यह वीडियो गेम मरीज की उम्र के अनुसार तय किया जा सकता है. इसमें मरीज को अपने इस हाथ में ग्लव्स को पहनकर खेल को खेलना है. जिसकी एक्सरसाइज करने की सलाह डॉक्टर ने दी है. रिया का कहना है कि हमारा यह ग्लव्ज इस मामले में मरीजों की मदद करने में 100% सफल साबित हुआ है.

तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की तारीफ (ETV Bharat)

डॉक्टरों को भी पसंद आया प्रोडक्ट

इस प्रयोग में जबलपुर के ट्रिपल आईटी डीएम के प्रोफेसर डॉ पुनीत टंडन ने छात्रों की इस टीम को गाइड किया था. डॉ पुनीत टंडन का कहना है कि "छात्रों का आइडिया बहुत शानदार था. इसके बारे में हमने जबलपुर के कई डॉक्टर से डेमोंसट्रेशन के बाद अनुभव प्रमाण पत्र लिए थे. सभी डॉक्टरों ने इसे उपयोगी उपकरण बताया था. डॉ पुनीत टंडन का कहना है कि जैसे ही यह उपकरण बनकर तैयार हुआ, हमने इसकी पेटेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इस ग्लव्स का नाम हमने फ्लेक्सौरा हैंड ग्लव्स रखा है. हमें इसका पेटेंट मिल गया है.

जबलपुर की छात्रा ने बनाया स्पेशल ग्लव्स (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस ग्लव्स से मरीज कई तरह का मूवमेंट कर सकता है. उसके हर मूवमेंट को वीडियो गेम से जोड़ा गया है. इसलिए मरीज जब इसका इस्तेमाल करता है, तो उसे बोरियत नहीं होती और वह अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करता है. जिससे वह जल्दी ठीक हो जाता है.

पीएम मोदी ने भी की तारीफ (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना

डॉ पुनीत टंडन ने बताया कि इस प्रोडक्ट को कई लेवल पर पुरस्कृत किया गया. कॉलेज की ओर से इसे बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में नॉमिनेट किया गया था. फिर भारत से आए 24 प्रोडक्ट में इसका सिलेक्शन हुआ. इसके बाद इसे स्टेट जूरी ने पहला स्थान दिया. फिर नेशनल लेवल की जूरी और मिनिस्ट्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन किया गया. इनमें से भी इसे अपनी कैटेगरी में पहला स्थान मिला. तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रिया जैन को सम्मानित किया था.

यह उन चुनिंदा प्रोडक्टों में शामिल हुआ, जिनका डेमोंसट्रेशन प्रधानमंत्री के सामने हुआ. रिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पूछा कि आप कहां से हो और आपने यह प्रोडक्ट कैसे बनाया.

इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में ट्रिपल आईटी डीएम के डॉक्टर सतीश कुमार तिवारी ने भी अहम भूमिका निभाई थी. रिया जैन का कहना है कि मैं अभी इसमें और सुधार कर रही हूं. इसके बाद इसे कमर्शियल रूप में बाजार में मरीजों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा. इसकी कीमत अभी लगभग ₹3000 है, वे कोशिश कर रही है कि इसकी कीमत और कम की जा सके.

