गांजा तस्करों पर मेहरबानी पड़ी भारी, जबलपुर में 13 पुलिसकर्मियों को शो कॉज नोटिस
जबलपुर आईजी ने 13 पुलिसकर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया, गांजा तस्करों को संरक्षण देने का आरोप, एक्सीडेंट मामलों में लापरवाही पर कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 2:08 PM IST
जबलपुर: शहर के आईजी ने 13 पुलिस अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है. इन सभी पर गांजा तस्करों को संरक्षण देने का आरोप है. वहीं, जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने अपने महकमे के अधिकारियों को हिदायत दी है कि, एक्सीडेंट और बीमा के मामलों में कार्य प्रणाली सुधार लें, वरना अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्यवाही की जाएगी.
गांजा तस्करों को जप्ती स्थल पर दी जमानत
जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद कुमार वर्मा ने बताया कि, ''जबलपुर में पानागर थाने में एनटीपीएस नारकोटिक्स से जुड़े हुए मामलों में आरोपियों पर पुलिस वाले मेहरबान थे और आरोपियों को जप्ती स्थल से ही जमानत दी जा रही थी. ऐसे तीन मामले सामने आए. इन मामलों के सामने आने के बाद पनागर थाने के प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है.''
आईजी प्रमोद कुमार वर्मा ने बताया कि, ''इस बात की जांच की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जबलपुर शहर के दूसरे थानों में भी गांजा तस्करों को इसी तरह से मदद की जा रही हो, तो पता लगा कि शहर के 6 थानों में भी बिल्कुल इसी तरह की कार्यवाही की गई जहां गांजा तस्कर पकड़ा वही उसकी जमानत दे दी गई.''
13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई
जबलपुर आईजी की तरफ से गांजा तस्करों के साथ सहानुभूति बरतने वाले 6 इंस्पेक्टर, चार सब इंस्पेक्टर और तीन एसआई के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं. उनसे पूछा गया है कि, आखिर यह गांजा तस्करों पर इतनी मेहरबान क्यों है. जबलपुर के गोहलपुर गढा आधार ताल मझौली ग्वारीघाट और लारडगंज के पुलिस वालों से सो कॉल नोटिस के जरिए जवाब मांगा गया है.
एक्सीडेंट मामलों पर भी उठाए सवाल
क्राइम मीटिंग में जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने भी पुलिस इंस्पेक्टर्स के कामकाज पर सवाल खड़ा किया. संपत उपाध्याय ने बीते कुछ दिनों में एक्सीडेंट के मामलों में की गई जांचों पर सवाल खड़े किए हैं. संपत उपाध्याय ने कहा है कि, ''एक्सीडेंट स्थल के पास वाले अस्पतालों में मरीज को ना ले जाकर कुछ खास अस्पतालों में ही क्यों ले जाया जा रहा है, जबकि यह अस्पताल घटनास्थल से दूर हैं.'' संपत उपाध्याय ने अधिकारियों को कामकाज सुधारने की हिदायत दी है.
- आपराधिक मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर शिवराज सिंह के बेटे को हाईकोर्ट का नोटिस
- मध्य प्रदेश में रोड एक्सिडेंट में 41 लोगों की हर दिन मौत कैसे? 9 विभागों को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- सागर में SIR सर्वे कर रहे 3 BLO सस्पेंड, 3 SDM और 15 तहसीलदार को शो कॉज नोटिस
चुनिंदा अस्पतालों में ही इलाज क्यों?
जबलपुर के एक स्थानीय संगठन ने प्रदर्शन करके आरोप लगाया था कि, ''जबलपुर में एक्सीडेंट के मामलों में कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही एक्सीडेंट के केस पहुंच रहे हैं. इन अस्पतालों में बीमा राशि को लेकर घोटाले किए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक के सवाल जवाब ने यह साफ कर दिया है कि पुलिस की ओर से भी दाल में कुछ काला है.
मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने प्रशिक्षण ले रहे उप पुलिस अधीक्षकों को यह सलाह दी है कि, वे भ्रष्टाचार से दूर रहें क्योंकि एक गलती नौकरी के लिए भारी पड़ सकती है. जबलपुर जैसे शहरों में पुलिस बल की कमी नहीं है लेकिन इसके बावजूद यदि क्राइम हो रहा है तो या तो पुलिस लापरवाह है या फिर पुलिस उसमें शामिल है.