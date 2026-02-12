ETV Bharat / state

जबलपुर के हॉस्टल से 2 बच्चे गायब, पुलिस ने खोली स्कूल की अलमारी, दहला देने वाला नजारा

जबलपुर में वार्डन के डर से क्लास की अलमारी में छुपे बच्चे, पुलिस की मदद से स्कूल खुलवाकर परिजन को सौंपे बच्चे.

JABALPUR CHILDREN HID CLASS
जबलपुर में स्कूल की अलमारी में छुपे बच्चे (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: अच्छी शिक्षा के लिए लोग छोटे बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं. लेकिन हॉस्टल में वार्डन अक्सर बच्चों को इतना परेशान कर देते हैं कि, छोटे बच्चे डर जाते हैं. जबलपुर के एक निजी स्कूल के छठवीं क्लास के दो बच्चे वार्डन के दर से स्कूल की ही अलमारी में छुप गए. जब बच्चे हॉस्टल नहीं पहुंचे तब इस मामले में पुलिस की मदद से उन्हें खोजा गया. इस मामले में परिजन ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

हॉस्टल से गायब हुए 2 बच्चे
जबलपुर के माढ़ोताल इलाके में निजी स्कूल है. यह एक बड़ा स्कूल है, इसमें हॉस्टल की सुविधा भी है. यहीं पर छठवीं क्लास के दो बच्चे बीती रात गायब हो गए. स्कूल बंद होने के बाद भी ये बच्चे हॉस्टल नहीं पहुंचे. तब हॉस्टल के वार्डन ने माढ़ोताल थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस की मदद से इन बच्चों की खोज शुरू की गई. पुलिस ने सबसे पहले यह पता किया कि बच्चे हॉस्टल से कहां गए थे तो पता लगे कि बच्चे स्कूल गए थे.

पुलिस की मदद से स्कूल खुलवाकर परिजनों को सौंप गए बच्चे (ETV Bharat)

पुलिस ने सबसे पहले स्कूल में जाकर क्लास को चेक करने की बात कही. हालांकि स्कूल के कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने पूरा स्कूल चेक कर लिया है लेकिन सभी क्लासरूम खाली हैं और बच्चे कहीं नहीं मिले. जब पुलिस ने क्लास को खुलवाया, क्लास में एक अलमारी थी इस अलमारी को खोला गया तो दोनों बच्चे इसी अलमारी में छुप कर बैठे हुए थे.

स्कूल की अलमारी के अंदर छुपे थे दोनों बच्चे
माडोताल पुलिस के थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने बताया कि, ''हमने बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर ली थी. दोनों बच्चे स्कूल की अलमारी में छुपे हुए मिले थे. इस मामले की अब जांच की जा रही है कि आखिर बच्चे स्कूल की अलमारी में क्यों छुप गए. बच्चों की परिजनों को भी बुलाया गया है इसके साथ ही वार्डन से भी पूछताछ की जा रही है.''

JABALPUR CHILDREN HID CLASS
माढ़ोताल इलाके की घटना (ETV Bharat)

परिजन ने लगाए आरोप, बच्चो को डराया-धमकाया गया
सूचना पर बच्चों के माता-पिता भी स्कूल पहुंच गए. बच्चों के पिता सत्यनारायण पटेल ने बताया कि, ''वह गांव में रहते हैं और वहां पर अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं है. इसलिए उन्होंने इस स्कूल में बच्चों को भर्ती करवा दिया था. उन्हें उम्मीद थी कि यहां पर बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी. लेकिन वह स्कूल से मिलने वाली सुविधाओं से काफी खफा है.'' उनका कहना है कि, ''उनके परिवार के तीन बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और हर बच्चे की एक लाख रुपए फीस केवल हॉस्टल की दी जाती है. लेकिन बच्चों की परवरिश सही नहीं की जा रही है. बीते सप्ताह रविवार के दिन भी बच्चों से परिजन से बात नहीं करवाई गई.''

सत्यनारायण पटेल का आरोप है कि, ''बच्चों को डराया धमकाया जाता है, इसीलिए वे डर गए थे और अलमारी में छिप गए थे.'' छठवीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10 साल का होता है इसलिए इन बच्चों को घर जैसे माहौल की जरूरत होती है लेकिन अक्सर हॉस्टल में काम करने वाले वार्डन इस बात का ध्यान नहीं रखते और भी बच्चों को डरा धमका कर रखते हैं. इसीलिए ऐसे हॉस्टल्स में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं.

