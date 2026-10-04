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आयुष्मान को लेकर निजी अस्पतालों की हड़ताल की चेतावनी, 8 अक्टूबर से इलाज बंद करने का ऐलान

जबलपुर: मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों के कार्ड बनाए गए हैं. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं. अब निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के नियमों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया है. जबलपुर नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन ने 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करने की चेतावनी दी है.

जबलपुर नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का कहना है, "मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए NABH सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता परेशानी का कारण बन रही है. उनका दावा है कि इस व्यवस्था के कारण छोटे और मध्यम अस्पतालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है."

अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने NABH सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है, "सर्टिफिकेशन के नाम पर अस्पतालों को कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं और बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेशन के नाम पर भ्रष्टाचार भी होता है. बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों के दबाव में आकर सरकार ने यह फैसला लिया है और इसका नुकसान आम मरीज को उठाना पड़ेगा क्योंकि कॉर्पोरेट अस्पताल में इलाज बहुत महंगा होता है निजी प्राइवेट हॉस्पिटल जो ज्यादातर डॉक्टर चला रहे हैं वह फिर भी अपेक्षाकृत रूप से सस्ते होते हैं."

आयुष्मान के भुगतान में देरी का आरोप

डॉक्टर अमरेंद्र पांडे के मुताबिक, "आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को इलाज का भुगतान भी समय पर नहीं मिल रहा है. उनका दावा है कि केवल जबलपुर के करीब 70 अस्पतालों का लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है. वहीं, पूरे प्रदेश में यह राशि करीब 1200 करोड़ रुपये तक होने का दावा किया गया है."

एसोसिएशन का कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों की बड़ी संख्या निजी अस्पतालों में आती है. ऐसे में निजी अस्पतालों के योजना से बाहर होने पर मरीजों को परेशानी हो सकती है. संगठन की मांग है कि आयुष्मान कार्ड धारी के इलाज में एनएबीएच की अनिवार्यता की शर्त खत्म करनी चाहिए.

'इलाज पर कितना क्लेम हुआ, मरीज को जानकारी मिले'

डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने आयुष्मान योजना की क्लेम प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है. उनका कहना है, "मरीज को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उसके इलाज के लिए अस्पताल ने आयुष्मान योजना के तहत कितनी राशि का क्लेम किया और सरकार की ओर से कितनी राशि स्वीकृत की गई. क्योंकि अक्सर ऐसे आरोप लगे हैं कि इलाज कम पैसों का होता है और क्लेम ज्यादा का ले लिया जाता है."

डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का कहना है, "अभी भी जो अस्पताल काम कर रहे हैं, वह जिला चिकित्सा अधिकारी के सर्टिफिकेशन के बाद ही आम आदमी का इलाज कर रहे हैं. क्या सरकार को अपने ही अधिकारी पर भरोसा नहीं है, जो अलग से सर्टिफिकेशन करवाया जा रहा है."