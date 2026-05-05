जबलपुर में बस ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर, 39 यात्री घायल, मौके पर मची चीख-पुकार
जबलपुर में नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा, ओवरटेक के चक्कर में बेकाबू हुई बस. गेहूं से भरे ट्रैक्टर को पीछे से मारी टक्कर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 4:40 PM IST
जबलपुर: जबलपुर से एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है. नेशनल हाईवे-30 पर गोसलपुर के पास कटनी से आ रही यात्रियों से भरी बस ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रैक्टर दोनों ही अनियंत्रित होकर पलट गए. जिससे बस सवार 50 यात्रियों में से 39 यात्री घायल हो गए. इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
घटनास्थल पर मची चीख-पुकार
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह 10 बजे एक बस कटनी से जबलपुर की ओर आ रही थी. नेशनल हाईवे 30 पर गोसलपुर के पास एक तेज रफ्तार बस ने गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने की कोशिश की, इस दौरान बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी. जिससे दोनों वाहन पलट गए.
गेहूं लेकर जा रहा था ट्रैक्टर
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को गोसलपुर सरकारी अस्पताल और कुछ घायलों को सिहोरा में भर्ती कराया. यहां से गंभीर रूप से घायलों को जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया. वहीं, इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है.
बस ड्राइवर गिरफ्तार
गोसलपुर थाने की प्रभाती गजावति पुषाम ने बताया, "नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस और गेहूं से लदे ट्रैक्टर-ट्राली के बीच जोरदार टक्कर हो गई. दुर्घटना में घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. दुर्घटनाग्रस्त बस में अधिकतर कटनी और जबलपुर के लोग सवार थे."
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नेशनल हाईवे पर अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं क्योंकि यहां गाड़ियों की रफ्तार बहुत अधिक तेज होती है. स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए यही मुख्य सड़क है. इस समय गेहूं की खरीदी चल रही है इसलिए हाईवे पर बड़ी तादाद में ट्रैक्टर भी आज-कल नजर आ रहे हैं.