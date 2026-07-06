होम साइंस लड़कियों की पसंद डार्क यूनिफॉर्म, बदली गई दो बार ड्रेस तो बीच रास्ते रुठी छात्राएं
जबलपुर होम साइंस कॉलेज की छात्राएं सड़क पर बैठीं. कॉलेज यूनिफॉर्म बार बार बदलने से नाराज. प्रबंधन ने छात्राओं को दिया नया आश्वासन. जबलपुर से विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 2:09 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में सबसे बड़े कॉलेज होम साइंस की लड़कियों ने सोमवार को क्लास छोड़कर सड़क पर धरना दिया. इन छात्राओं का कहना है कि बीते 2 साल में दो बार यूनिफॉर्म बदली जा चुकी है. इस बार जब ड्रेस बदलने की बात सामने आई, तो उन्होंने विरोध जताया. उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह हर साल ड्रेस बदल सकें. इसलिए छात्राओं ने आंदोलन शुरू कर दिया. इनके आंदोलन के सामने प्रशासन झुका और ड्रेस बदलने की बात पर यू टर्न लिया.
जबलपुर में सड़क पर बैठीं 100 से ज्यादा छात्राएं
जबलपुर के होम साइंस कॉलेज की लड़कियों ने आज जबलपुर के शास्त्री ब्रिज के सामने चौराहे पर जाम लगा दिया. 100 से ज्यादा छात्राएं सड़क पर बैठ गईं और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं. दरअसल, यह मामला कॉलेज की यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है. जबलपुर के होम साइंस कॉलेज में 3476 में पढ़ते हैं. यह एक सरकारी कॉलेज है. इस कॉलेज में पिछले साल ही यूनिफॉर्म बदली गई थी. 1 साल बाद ही कॉलेज की छात्राओं की यूनिफॉर्म फिर से बदली जा रही है छात्राएं इसी बात से नाराज हैं.
साल में दो बार यूनिफॉर्म बदलने से नाराज लड़कियां
कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा स्वप्न कुर्मी का कहना है कि "मैंने पिछले साल ही कॉलेज में एडमिशन लिया था और यूनिफॉर्म खरीदी थी. अभी एक ही साल हुआ है और फिर से मुझे ड्रेस यानि यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कहा जा रहा है. मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं फिर से यूनिफॉर्म खरीद सकूं. मैं ही नहीं मेरे जैसी कई छात्राएं हैं, जो सरकारी कॉलेज में पढ़ती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि वह हर साल नई ड्रेस खरीद सकें."
प्रोफेसर बोले-यूनिफॉर्म बदलने से नहीं रंग से दिक्कत
छात्राओं ने जब चक्का जाम किया तो मौके पर पहुंचे सीसी महादेव नागोटिया ने उच्च शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी दी. उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रोफेसर अल्केश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए आश्वासन दिया है कि अभी कोई बीच का रास्ता निकालेंगे. छात्राओं के प्रदर्शन को लेकर प्रोफेसर अल्केश चतुर्वेदी का कहना है कि "यूनिफॉर्म बदलने के लेकर छात्राएं सहमत हैं, बस वह कलर को लेकर थोड़ी नाराज हैं, उनका कहना है कि पहले की यूनिफॉर्म की अपेक्षा इस बार की यूनिफॉर्म का रंग हल्का कर दिया है, जिसे डार्क कलर करने की मांग कर रही हैं.
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लिहाजा हमने संबंधित प्राचार्य प्रोफेसर समीर से बात करके कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं." दरअसल, यूनिफॉर्म बदलने का फैसला सरकार का है और इसे अधिकारियों के स्तर पर नहीं बदला जा सकता. फिर भी गरीब छात्राओं की स्थिति को देखते हुए यूनिफॉर्म को ऐच्छिक करने की कोशिश की जाएगी.