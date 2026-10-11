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करोड़ों कमाने का स्टार्टअप बन सकता है एंजाइम बायोलॉजी, छात्रों ने सीखा बिजनेस करने का हुनर

करोड़ों कमाने का स्टार्टअप बन सकता है एंजाइम बायोलॉजी ( ETV Bharat )

जबलपुर: अभी तक रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बहुत परंपरागत तरीके के कोर्सों पर चर्चा होती थी, लेकिन पहली बार जबलपुर के होम साइंस कॉलेज में एंजाइम के जरिए रोजगार कैसे विकसित किया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई. इसमें एक ऐसे सफल रिसर्चर और कारोबारी को बुलाया गया था, जिन्होंने बताया कि एंजाइम के क्षेत्र में व्यापार की बहुत संभावना है और बायोलॉजी से जुड़े हुए छात्र इस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा तक कमा सकते हैं.

जबलपुर के मोहनलाल हरगोविंद दास स्वशासी महिला महाविद्यालय जिसे होम साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यह जबलपुर का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है. इसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर समीर शुक्ला ने बताया कि "हमने कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमेस्ट्री से जुड़े छात्राओं के लिए एक स्पेशल नेशनल सेमिनार का आयोजन किया. इस सेमिनार का उद्देश्य एंजाइम के जरिए व्यापार कैसे स्थापित किया जाए, इसकी तकनीक को जानना था.

होम साइंस कॉलेज का प्रोफेसर्स ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इसके लिए डॉ अनिल गुप्ता नाम के एक साइंटिस्ट कारोबारी को बुलाया गया था. डॉ अनिल गुप्ता 5 सालों तक जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शोधकर्ता रहे और बाद में बीते 30 सालों से एंजाइम इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं. उन्होंने देश-विदेश में इस क्षेत्र में काफी काम किया है. छात्रों के लिए एंजाइम की जानकारी पहले से थी, लेकिन एंजाइम बायोलॉजी से जुड़े छात्रों के लिए कैसे व्यापार का जरिया बने, इस विषय को लेकर काफी चर्चा की गई. इसमें कई विषय विशेषज्ञों ने भी छात्रों के सामने कई ऐसे उदाहरण पेश किए, जिन्होंने एंजाइम को एक व्यापारिक उत्पाद बनाकर सफलता हासिल की है."

एंजाइम क्या होता है

होम साइंस कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्मेंट की इंचार्ज एचओडी मनीषा राठी ने बताया "एंजाइम (Enzyme) एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है, जो शरीर और औद्योगिक प्रक्रियाओं में रासायनिक क्रियाओं को तेज करता है. यह प्रोटीन से बना होता है. भोजन पचाने, दूध से चीज बनाने, डिटर्जेंट में दाग हटाने व खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों में उपयोग किया जाता है.

एंजाइम कैसे बनाया जाता है

डॉ मनीषा राठी ने बताया कि हम अपने डिपार्टमेंट में प्रयोग के दौरान छात्र से एंजाइम बनवाते हैं. हालांकि यह उत्पादन व्यावसायिक नहीं होता, लेकिन प्रयोग में बच्चे यह जान जाते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है. एंजाइम का निर्माण मुख्य रूप से बैक्टीरिया, यीस्ट और फफूंद जैसे सूक्ष्मजीवों की मदद से किया जाता है. सबसे पहले आवश्यक एंजाइम बनाने वाले सूक्ष्मजीव का चयन किया जाता है.

सेमिनार में छात्रों को एंजाइम बायोलॉजी के बारे में बताया (ETV Bharat)

इसके बाद उन्हें शर्करा, खनिज और अन्य पोषक तत्वों वाले माध्यम में नियंत्रित तापमान, पीएच और ऑक्सीजन की स्थिति में बढ़ाया जाता है. इस प्रक्रिया को फार्मेंटेशन कहते हैं. इसके बाद मिश्रण से एंजाइम को अलग किया जाता है और जरूरत के अनुसार शुद्ध किया जाता है. अंत में उसकी गुणवत्ता और सक्रियता की जांच कर पाउडर या तरल रूप में तैयार करके उद्योगों को बेचा जा सकता है."

होम साइंस कॉलेज की बायो साइंस डिपार्टमेंट की प्राध्यापक डॉ तिलोत्मा चौधरी ने बताया कि "हमारा उद्देश्य कुछ ऐसे एंजाइम की जानकारी छात्रों को देना है, जिनका व्यावसायिक उपयोग अभी भी हो रहा है.

डिटर्जेंट एंजाइम

डिटर्जेंट पाउडर में जो नीला पदार्थ होता है, वह दरअसल एक एंजाइम होता है. प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज और मैननेज. छोटे डिटर्जेंट निर्माता, लॉन्ड्री उत्पाद निर्माता और औद्योगिक क्लीनिंग उत्पाद कंपनियां संभावित ग्राहक हैं.