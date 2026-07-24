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शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो तोड़ दिया था कंधा, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर तोड़ दिया था कंधा, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा ( Etv Bharat )