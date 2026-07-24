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शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो तोड़ दिया था कंधा, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

आरोपी की ओर से बचाव में दिए गए कई तर्क, हाईकोर्ट ने घायल के बयान को दी तरजीह, नहीं दी आरोपी को राहत

Jabalpur Highcourt News
शराब के लिए पैसे नहीं देने पर तोड़ दिया था कंधा, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:46 AM IST

3 Min Read
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जबलपुर : शराब के लिए रुपए नहीं देने पर कंधा तोड़ देने के मामले में आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आरोपी की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अहम आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, गाडरवारा निवासी धनीराम उर्फ कल्लू की ओर से हाईकोर्ट में ये अपील दायर की गई थी. दायर अपील में कहा गया था कि शिकायतकर्ता का कंधा फ्रैक्चर होने के कारण ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे 6 माह के कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया गया था. इस मामले में हर प्रसाद वर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. उसने बताया था कि वह 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर को दूधिया नदी में स्नान कर घर लौट रहा था. तभी रास्ते में रोककर धनीराम ने उससे शराब पीने के लिए रुपए मांगे. जब रुपए देने से इंकार कर दिया तो धनीराम ने उसे मारा, जिससे उसकी कलाई, घुटने, कमर और कंधे पर चोटें आईं और एक्स-रे में बाएं कंधे में फ्रैक्चर पाया गया.

आरोपी की ओर से बचाव में दिए गए ये तर्क

अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है. गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और कमियां हैं. शिकायतकर्ता ने अपने बयान में दो हजार रुपए मांगने की बात की है जबकि एफआईआर में दो सौ रुपए का उल्लेख है. चश्मदीद गवाह ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता नाली में गिर गया था. डॉक्टर ने भी माना कि ऐसी चोटें गिरने से लग सकती थीं.

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घायल के बयान को तरजीह, बरकरार रहेगी सजा

हालांकि, अपीलकर्ता के तर्कों से एकलपीठ संतुष्ट नहीं हुई. हाईकोर्ट ने आखिर में अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष का मामला घायल के बयान पर आधारित है. हमले के बारे में उनका बयान काफी हद तक एक जैसा रहा है. घायल गवाह के लगातार एक जैसे बयान को चश्मदीद गवाह के बयान से कम नहीं आंका जा सकता. एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील को निरस्त कर दिया. ऐसे में अपीलकर्ता की 6 महीने के कारावास की सजा बरकरार रहेगी.

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