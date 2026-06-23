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भोपाल में खतरनाक मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने का मामला, महिला समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

ड्रग्स मामले के आरोपियों ने लगाई थी जमानत याचिका, हाईकोर्ट ने कहा- ड्रग तस्करी और नशीली दवाओं का गैर-कानूनी उत्पादन बेहद गंभीर अपराध.

BHOPAL MEPHEDRONE DRUG CASE
सांकेतिक तस्वीर (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:26 AM IST

6 Min Read
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जबलपुर : भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने के लिए आरोप में गिरफ्तार एक महिला सहित दो व्यक्तियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. महिला और दो आरोपियों पर खतरनाक ड्रग्स बनाने के आरोप हैं. इसके साथ ही महिला पर आरोप हैं कि वह हवाला के माध्यम से रुपये का लेन-देन करती थी. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि यह मामला किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी मात्रा में गैर-कानूनी पदार्थ मिलने का नहीं है. यह एक संगठित, पदानुक्रमित, अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का मामला है, जिसमें हर सदस्य की भूमिका तय थी.

ड्रग्स के आरोपियों ने लगाई थी जमानत याचिका

गुजरात निवासी व्यापारी महफूज महबूब खान, मुम्बई निवासी वेरेन और सूरत गुजरात निवासी अंजलि की ओर से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन भोपाल द्वारा उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 20 के तहत आरोपी बनाया गया है और वे अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं. ओरोपियों की ओर से तर्क दिया गया कि जब्त किए गए सैंपल को वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी नई दिल्ली भेजे गया था. लेबोरेटरी से मिली रिपोर्ट में मेफेड्रोन नहीं पाया गया. हालांकि, इसके बाद दूसरे सैंपल नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट में मेफेड्रोन और कच्चे केमिकल, यानी 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोफेनोन के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव पाए गए.

JABALPUR HIGHCOURT ON BHOPAL DRUGS
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की (IANS)

आरोपियों के पास थे खतरनाक और प्रतिबंधित रसायन

राज्य सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक की फर्म टेक्सटाइल, हार्डवेयर और सामान्य व्यापारिक सामान के कारोबार के लिए रजिस्टर्ड थी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथाइल डाइक्लोराइड, मोनो मिथाइल अमीनो और एसीटोन जैसे खतरनाक रसायनों के व्यापार करने की अनुमति नहीं थी. आवेदक ने जानबूझकर अपनी फर्म के नाम और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल कर ऐसे रसायन हासिल किए, जिनका इस्तेमाल साइकोट्रोपिक पदार्थ मेफेड्रोन बनाने में होता है.

आवेदक अपनी फर्म के नाम पर रसायन सह-आरोपी राईन मोहम्मद अजमल और उसके छोटे भाई राईन मोहम्मद अशरफ के कहने पर खरीदता था. इसके बदले में आवेदक को हर ट्रांजैक्शन के लिए कमीशन मिलता था. आवेदक ने अपने जीएसटी रिटर्न में इन केमिकल्स की असल बिक्री की जानकारी नहीं दी, क्योंकि इनकी सप्लाई बिना इनवॉइस के राईन मोहम्मद अशरफ के जरिए की गई थी और इन्हें मेफेड्रोन बनाने के लिए भोपाल भेजा गया था.

आरोपी अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं

राज्य सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आगे कहा, '' आवेदक को अच्छी तरह पता था कि इन केमिकल्स का इस्तेमाल मेफेड्रोन बनाने के लिए किया जाना था. आरोपी की फर्म ने पूरी सप्लाई चेन में एक अहम कड़ी के तौर पर काम किया। इसके बिना आरोपी राईन मोहम्मद अशरफ और उसके साथी इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल न तो खरीद पाते और न ही उनका पेमेंट कर पाते. सह-आरोपी के पास से कुल 61.20 किलोग्राम मेफेड्रोन (लिक्विड रूप में) बरामद किया गया, जो कमर्शियल मात्रा है. मुख्य आरोपी, जो विदेश में रहने वाला सलीम डोला है, फरार है.''

61.20 लिक्विड मेफेड्रोन हुआ था बरामद

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि रिकॉर्ड के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भोपाल रीजनल यूनिट ने 16 अगस्त 2025 को हाउस नंबर 11, जगदीशपुर हुजूर तहसील में दबिश दी थी. तलाशी अभियान चलाया और कुल 61.20 किलोग्राम लिक्विड मेफेड्रोन बरामद किया, जिसे उस जगह पर गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था. इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड सलीम डोला उर्फ अर्जुन सर है. सलीम डोला ने मेफेड्रोन बनाने के लिए सह-आरोपी अब्दुल फैसल कुरैशी को काम पर रखा था, जो एक क्वालिफाइड केमिस्ट है. अब्दुल फैसल कुरैशी मेफेड्रोन बनाने के दौरान रज्जाक खान की मदद ले रहा था. सलीम डोला के कहने पर, बस्ती उत्तर प्रदेश व मुंबई में रहने वाले राइन मोहम्मद अशरफ ने मेफेड्रोन बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल गैर-कानूनी बाजार से बिना इनवॉइस के खरीदा और उसे अजहरुद्दीन इदरीसी नाम के दूसरे व्यक्ति के जरिए भोपाल भिजवाया.

कई राज्यों से जुड़ा था ड्रग्स नेटवर्क

नासिक, महाराष्ट्र का रहने वाला प्रशांत रमेश थोराट नाम के व्यक्ति ने 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोफेनोन, सप्लायर और सह-आरोपी वेरेन से खरीदे. सह-आरोपी अंजलि जो सूरत, गुजरात की रहने वाली है, हवाला के जरिए अलग-अलग लोगों को नकद पैसे भेजती और प्राप्त करती थी. मेफेड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे मोनो मिथाइल अमीन, मिथाइल डाइक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसीटोन को आवेदक की फर्म के नाम पर खरीदा गया था, जिसके बदले आवेदक को नकद पैसे मिलते थे. सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संबंधित नमूने मेफेड्रोन के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखाते हैं. लेकिन 14 फरवरी 2026 को सैंपल नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात भेजे गए, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

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इस तर्क के साथ ड्रग्स आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

एकलपीठ ने आदेश में कहा है कि नशीले पदार्थ सह-आरोपी से बरामद और जब्त किया गया परंतु आवेदक से सप्लाई और अंतिम निर्माण के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है. पूरी कार्रवाई आपस में जुड़ी हुई और समन्वित थी. मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप बातचीत से इसका पता चलता है, कि सभी आरोपियों के बीच लगातार संपर्क था. शुरुआती सबूत मजबूत और ठोस हैं जो आरोपी तथा नशीली दवाओं के असल उत्पादन के बीच सीधा संबंध दिखाते हैं. ड्रग तस्करी और नशीली दवाओं का गैर-कानूनी उत्पादन बहुत गंभीर अपराध है. ये समाज के ताने-बाने को खोखला करते हैं और पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं. ऐसे में याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज की जाती है.

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