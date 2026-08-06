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समान कार्य तो समान वेतन भी मिले, न्यायिक कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत

अमित कुमार वर्मा व दो अन्य कर्मचारियों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. दायर की गई इस याचिका में कहा गया था कि वे जिला न्यायालय रतलाम में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सितंबर 2019 के अनुसार उन्हें प्रोबेशन काल के प्रथम वर्ष में वेतनमान का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने जिला व सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने के बाद न्यायिक कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

जबलपुर : रतलाम जिला न्यायालय में पदस्थ तीन न्यायिक कर्मचारियों को पूर्ण वेतन नहीं दिए जाने के मामले पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. नियुक्ति के प्रथम वर्ष से पूर्ण वेतन दिए जाने की मांग करते हुए कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यखंडपीठ जबलपुर में याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई की.

समान कार्य-समान वेतन पाने के हकदार

इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यखंडपीठ ने पूर्व में पारित आदेश का हवाला देते हुए अपने आदेश में कहा है कि समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार याचिकाकर्ता भी दूसरे कर्मचारी के समान वेतनमान पाने के हकदार हैं. याचिकाकर्ताओं को प्रोबेशन पीरियड के दौरान स्टाइपेंड के बजाय कानून के अनुसार रेगुलर सैलरी मिलनी चाहिए.

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एरियर्स के साथ हो कर्मचारियों को भुगतान

युगलपीठ ने अपने आदेश में न्यायकिक कर्मचारियों को राहत देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देस दिए. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को वेतन की राशि एरियर्स के साथ प्रदान की जाए और इसकी के साथ याचिका का निराकरण कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नीलेश कोटेचा व नम्रता कोटेचा ने पैरवी की. कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर को भी निरस्त कर नियुक्ति के साथ शत-प्रतिशत वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

कुलपति की नियुक्ति में अनुभव की अनिवार्यता का मामला

वहीं, एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति के लिए 10 वर्ष के अनुभव के मामले में सरकार की तरफ से यू-टर्न लिया गया है. सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया कि इस प्रावधान को हटाने के लिए बिल तैयार किया गया है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.नया विधेयक पारित होने के बाद कुलपति नियुक्ति की पूर्व व्यवस्था फिर लागू हो जाएगी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सरकार की तरफ से पेश की गई जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका पर अगली सुनवाई सात अगस्त को तय की है.