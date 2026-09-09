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बैंक अकाउंट और एटीएम विड्रॉल में हो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, साइबर ठगी मामलों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

इसके लिए फिजिबिलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी और संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, बायोमेट्रिक, फेशियल-रिकग्निशन या दूसरा भरोसेमंद आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म शामिल किए जाने पर विचार करने के लिए भी कहा है, जिससे असल में रुपए निकालने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके.

जबलपुर : साइबर ठगी के ज्यादातर मामलों में सामने आता है कि ठगी की रकम को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर एटीएम से निकाल लिया जाता है और आरोपी पकड़े भी नहीं जाते. इस बात को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने ऐसी वारदातों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पर विचार करने का आग्रह किया है, जिससे बड़ी या संदिग्ध रकम एटीएम से निकालते ही व्यक्ति की पहचान दर्ज हो जाए.

दरअसल, साइबर फ्रॉड की शिकार गोराबाजार निवासी चैताली मित्रा की ओर से पुलिस जांच को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित जांच अधिकारी ने एकलपीठ को बताया कि साइबर ठगी से जुड़ी रकम के लेन-देन के लिए बैंक खाते किराए से देने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है. जांच एजेन्सी मुख्य आरोपी तक पहुंचने के करीब है.

जांच अधिकारी ने बताई म्यूल अकाउंट की कहानी

जांच पूरी करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह करते हुए जांच अधिकारी की ओर से बताया गया कि साइबर ठगी की रकम कई खातों से गुजरने के बाद म्यूल अकाउंट तक पहुंचती है और एटीएम से नकद निकाल ली जाती है. इसके बाद मनी ट्रेल कमजोर पड़ जाती है और जांच एजेंसी के पास कई बार सीसीटीवी फुटेज ही सीमित साक्ष्य बचता है.

कोर्ट ने बैंक अकाउंट्स के संबंध में RBI को विचार करने कहा

इस मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, '' कोर्ट इस बात से भी वाकिफ है कि साइबर फ्रॉड के कई मामलों में ऐसे लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खोले और चलाए जाते हैं, जिनके पते गलत होते हैं और वेरिफिकेशन करने पर संदिग्ध होते हैं. इस तरह से म्यूल अकाउंट का उपयोग फंड की रकम लेने, ट्रांसफर और विड्रॉल के लिए किया जाता है. एकलपीठ ने आरबीआई से इस संबंध में विचार करने के लिए कहा है कि यदि खाताधारक किसी दूसरे व्यक्ति को रकम निकालने की अनुमति देता है, तो उसका डिजिटल अथवा दस्तावेजी रिकॉर्ड और अतिरिक्त प्रमाणीकरण संभव है या नहीं.

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इस याचिका पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर 2026 को होगी. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीएस चौधरी व प्रियंका मिश्रा ने पक्ष रखा