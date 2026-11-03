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आपसी सहमति से बने थे संबंध, सीनियर एडवोकेट को कथित यौन शोषण व धर्मान्तरण मामले में राहत

वकालत की प्रैक्टिस के दौरान यौन शोषण के लगे थे आरोप ( IANS )

जबलपुर : जूनियर महिला एडवोकेट का कथित तौर पर यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपों में सीनियर एडवोकेट को राहत मिली है. हाईकोर्ट जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया आपसी सहमति से बने संबंध का मामला मानते हुए सीनियर अधिवक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान कर दिया है.

वकालत की प्रैक्टिस के दौरान यौन शोषण के आरोप दरअसल, छतरपुर निवासी 32 वर्षीय महिला अधिवक्ता की तरफ से सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वकालत की प्रैक्टिस के दौरान वह सीनियर एडवोकेट के सम्पर्क में आई थी, जो धर्म विशेष के थे. आरोपी ने उसे अपने मार्गदर्शन में काम दिलाने और रहने के लिए किराए का कमरा उपलब्ध कराने में मदद की. इसके बाद अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे विवाह करने का आश्वासन दिया और शारीरिक संबंध बनाए. महिला अधिवक्ता ने रिपोर्ट में कहा कि इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करते हुए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा.