आपसी सहमति से बने थे संबंध, सीनियर एडवोकेट को कथित यौन शोषण व धर्मान्तरण मामले में राहत
वकालत की प्रैक्टिस के दौरान यौन शोषण के आरोप, सुनवाई को बाद हाईकोर्ट ने सीनियर अधिवक्ता को दी अग्रिम जमानत. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:52 AM IST
जबलपुर : जूनियर महिला एडवोकेट का कथित तौर पर यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपों में सीनियर एडवोकेट को राहत मिली है. हाईकोर्ट जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया आपसी सहमति से बने संबंध का मामला मानते हुए सीनियर अधिवक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान कर दिया है.
वकालत की प्रैक्टिस के दौरान यौन शोषण के आरोप
दरअसल, छतरपुर निवासी 32 वर्षीय महिला अधिवक्ता की तरफ से सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वकालत की प्रैक्टिस के दौरान वह सीनियर एडवोकेट के सम्पर्क में आई थी, जो धर्म विशेष के थे. आरोपी ने उसे अपने मार्गदर्शन में काम दिलाने और रहने के लिए किराए का कमरा उपलब्ध कराने में मदद की. इसके बाद अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे विवाह करने का आश्वासन दिया और शारीरिक संबंध बनाए. महिला अधिवक्ता ने रिपोर्ट में कहा कि इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करते हुए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा.
स्वेच्छा से बने थे संबंध, लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी बना
जूनियर एडवोकेट की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर मामला कोर्ट पहुंचा. वहीं, सीनियर एडवोकेट की ओर से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि दोनों बालिग और पेशेवर अधिवक्ता हैं. उनके बीच स्वेच्छा से संबंध स्थापित हुए थे. कोर्ट के समक्ष 26 फरवरी 2026 को निष्पादित शपथ पत्र का हवाला देते हुए बताया गया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी. इसके अलावा 20 जुलाई 2026 को दोनों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी निष्पादित हुआ था.
सीनियर एडवोकेट को मिली अग्रिम जमानत
इस मामले में अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया. आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाते समय वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसका इस्तेमाल महिला को ब्लैकमेल करने के लिए किया. शादी का आश्वासन देकर शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया.
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हालांकि, जब हाईकोर्ट ने केस डायरी का अवलोकन करते हुए पाया कि एफआईआर के अनुसार दोनों वर्ष 2024 से संपर्क में थे. शिकायतकर्ता के द्वारा 3 अगस्त 2026 को दर्ज कराई गई. इस बीच फरवरी में शपथ पत्र और जुलाई में लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट निष्पादित किया गया था. ऐसे में एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सीनियर एडवोकेट को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया.