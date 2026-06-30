ETV Bharat / state

IAS संतोष वर्मा पर NSA के तहत कार्रवाई की मांग, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कही ये बात

ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, जनहित याचिका में IAS वर्मा के खिलाफ हुई थी NSA की कार्रवाई की मांग.

NSA ON IAS SANTOSH VERMA
IAS संतोष वर्मा पर NSA की कार्रवाई की मांग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 6:50 AM IST

|

Updated : June 30, 2026 at 6:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अजाक्स के अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग पर तर्क देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

IAS संतोष वर्मा पर NSA की कार्रवाई की मांग

जबलपुर के एडवोकेट अभिषेक दुबे की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण सामाजिक विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. उनके कथित अपमानजनक बयान प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए थे, जिससे मध्य प्रदेश सहित देशभर के ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है. वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते उन्हें सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान देते समय संयम और गरिमा बनाए रखना था.

HIGHCOURT ON SANTOSH VERMA CASE
IAS वर्मा पर पहले से ही दर्ज है एफआईआर (Etv Bharat)

याचिका में आगे कहा गया कि आईएएस वर्मा को किसी खास जाति और समाज के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. उनके बयान के बाद समाज में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई है. याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 6 ने ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, 1968 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए गंभीर कदाचार किया है. इसलिए याचिका में मांग की गई है कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई हो.

यह भी पढ़ें-

हाईकोर्ट ने इस तर्क के साथ खारिज की याचिका

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली बैंच ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा कि NSA की कार्रवाई करना प्रशासनिक अधिकारियों का विशेषाधिकार है. न्यायालय किसी के खिलाफ सरकार को किसी के खिलाफ एनएसए की कारवाई के लिए बाध्य नहीं कर सकता. इस संबंध में पहले से एफआईआर दर्ज है. इसलिए अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है. इस मामले में कानून अपना काम करेगा. हाईकोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया.

Last Updated : June 30, 2026 at 6:58 AM IST

TAGGED:

HIGHCOURT ON SANTOSH VERMA CASE
NSA AGAINST IAS SANTOSH VERMA
JABALPUR HIGHCOURT ON IAS VERMA
MADHYA PRADESH NEWS
NSA ON IAS SANTOSH VERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.