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दो दशक बीते फिर भी मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश क्यों नहीं माने : हाईकोर्ट

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दर्ज जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों से मांगा जवाब, सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.

Jabalpur Highcourt hearing on medical board
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:03 AM IST

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जबलपुर : दो दशक पूर्व पारित आदेश के बावजूद जिला स्तर पर मेडिकल एक्सपर्ट बोर्ड का गठन नहीं किए जाने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. गुरुवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी की जवाब मांगा है.

IMA की ओर से दर्ज की गई थी जनहित याचिका

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सागर के अध्यक्ष डॉ. तल्हा साद की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि ये मामले वर्ष 2005 का है. जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सीय लापरवाही के आरोपों में डाक्टरों के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई से पहले विशेषज्ञ चिकित्सकीय राय लेने की व्यवस्था स्पष्ट की थी. इसके बावजूद मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर मेडिकल एक्सपर्ट बोर्ड गठित नहीं किए गए.

डॉक्टर्स पर आपराधिक कार्रवाई से पहले विशेषज्ञों से जांच जरूरी

याचिका में कहा गया कि मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोपों में केवल शिकायत के आधार पर डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर या आपराधिक कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं है. ऐसे मामलों में पहले योग्य और स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों से प्रारंभिक जांच कराया जाना जरूरी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रथम दृष्टया चिकित्सकीय लापरवाही हुई है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हुआ

याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो दशक पूर्व आदेश पारित दिशा-निर्देश का पालन अभी तक नहीं किया गया है. याचिका में राहत चाही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप जिला स्तर पर मेडिकल एक्सपर्ट बोर्ड गठित करने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाए.

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इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी की जवाब मांगा है. मेडिकल एक्सपर्ट बोर्ड के गठन को लेकर अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.

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