नए साल के इस्तकबाल से पहले, जबलपुर 2025 फ्लैशबैक पर एक नजर, क्या कुछ घटा

6 दिन बाद यह साल खत्म हो जाएगा और नए साल 2026 का लोग स्वागत करेंगे,ऐसे में जानिए जबलपुर साल 2025 का फ्लैशबैक क्या रहा.

JABALPUR HIGH PROFILE INCIDENTS
जबलपुर 2025 फ्लैशबैक पर एक नजर (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 4:50 PM IST

जबलपुर: साल 2025 में जबलपुर में बिल्कुल नए किस्म के अपराध सामने आए. इनमें कुत्तों के बच्चों के साथ क्रुरता की घटनाओं ने आम आदमी को झकझोर दिया. वही बैंक डकैती की वजह से आम आदमी इस बात से परेशान हुआ कि उसका पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं है. शहर में कुछ सफेदपोश लोगों के देह व्यापार जैसे मामलों में जुड़े होने की घटनाओं ने नैतिकता पर भी सवाल खड़े किए. यह पूरा साल हर महीने नए-नए किस्म की घटनाएं देखकर गुजरा.

एक परिवार के 4 लोगों की हुई थी मौत

2025 की शुरुआत में जनवरी में ही जबलपुर की टीमरी नामक गांव में 2 परिवारों में आपसी रंजिश के चलते विवाद हो गया. विवाद के बाद एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपी जबलपुर से भाग कर पचमढ़ी में एक होटल में रुके थे. इस घटना के बाद जबलपुर में कई दिनों तक धरने प्रदर्शन जारी रहे.

JABALPUR DOGS KILLED
जबलपुर में कुत्ते और उसके चार बच्चों की मौत (Getty Image)

Puppy के लिए बुरा रहा 2025

यह घटना मार्च के महीने में जबलपुर के मोहित रेजिडेंसी नाम की एक बहुमंजिला इमारत की है. जहां बेसमेंट में रह रहे एक फीमेल डॉग और उसके साथ बच्चों को जहर देकर मार दिया गया था. सभ्य समाज में यह कृत्य एक बदनुमा दाग की तरह था. जहां मासूम जानवरों के प्रति लोग इतने बेरहम हो गए थे.

शराबी ने मार डाले 5 कुत्ते

जबलपुर में कुत्तों को लेकर ही एक दूसरा बड़ा मामला 02 सितंबर 2025 को सामने आया था. जब जबलपुर में नशे में धुत एक आदमी ने कम से कम 6 नए जन्मे पिल्लों पर डंडे से हमला करके उन्हें मार डाला. आरोपी ने कथित तौर पर सोमवार रात 5 पिल्लों और मंगलवार को फिर एक पिल्ले को मार डाला था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा था.

हाईकोर्ट से मिली 5 महिलाओं को राहत

अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस ए के पालीवाल ने प्रेमबाई, जमुना बाई, कलाबाई, प्रेमा बाई और दुलारी को राहत दी थी. उनके खिलाफ नर्मदा पुरम थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए थे. इन 5 महिलाओं पर आरोप लगाया गया था कि इनकी वजह से गांव की 70 साल की रामकुवर बाई ने आत्महत्या कर ली है. शिकायतकर्ताओं ने इन 5 महिलाओं पर आरोप लगाया था कि इन महिलाओं ने गांव में एक अफवाह फैलाई थी कि रामकुमार बाई ने ही बछड़े को मारा है. जस्टिस एके पालीवाल ने इस मामले में गवाह और सबूत के अभाव में इन पांचों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी थी.

JABALPUR 14 KG GOLD BANK ROBBERY
पुलिस की गिरफ्त में बैंक से सोना चोरी के आरोपी (ETV Bharat)

14 किलो सोने की बैंक डकैती हुई

2025 में जबलपुर में 11 अगस्त के दिन एक बड़ी बैंक डकैती हुई थी. जबलपुर के खितोला के स्मॉल फाइनेंस बैंक में लुटेरों ने बैंक से 14 किलो सोना चुरा लिया था. अब तक इस मामले में सोने का कोई पता तो नहीं लगा है, हालांकि पुलिस 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इसमें मध्य प्रदेश और बिहार के आरोपी शामिल हैं.

कथित भाजपा नेता चलाता था देह व्यापार रैकेट

जबलपुर में 28 जुलाई को ओमती पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा था. जहां स्पा सेंटर की आड़ में चलने वाले देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था. यह स्पा जबलपुर के त्रिमूर्ति नगर में रहने वाला शिवांश राजपूत चला रहा था. इस मामले में 3 महिलाओं और 6 पुरुषों को हिरासत में लिया गया था.

इसी साल जुलाई के ही महीने में आरोप है कि जबलपुर के गढ़ा थाने के पास बीजेपी के नेता अतुल चौरसिया के होटल पर भी छापा मारा गया था. जहां असम की एक लड़की ने होटल में चल रहे देह व्यापार के बड़े कारोबार का पर्दाफाश किया था. आरोपी नेता कई दिनों तक फरार रहा. पुलिस को उसके खिलाफ इनाम घोषित करना पड़ा था, तब जाकर आरोपी को पुलिस पकड़ पाई.

नाबालिक चोर गैंग

जबलपुर की बरगी थाना पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा. जिसमें सारे के सारे चोर नाबालिग थे. सबसे बड़ा सदस्य मात्र 20 साल का था. इन लोगों ने बरगी थाना के आसपास चोरी डकैती और लूटपाट जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया था.

इंस्पेक्शन के नाम पर रिश्वतखोर बाबू पकड़ाया

27 नवंबर को लोकायुक्त पुलिस ने जबलपुर जिला अस्पताल में काम कर रहे एक बाबू को₹20000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. सिहोरा में मेडिकल सेंटर चलाने वाले एक युवक को बाबू ब्लैकमेल कर रहा था. सिहोरा में एक युवक पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर चलता था. आरोपी बाबू इस केंद्र को बंद करवाने की धमकी दे रहा था और चालू करवाने के लिए उसने ₹20000 की रिश्वत मांगी थी. रिश्वतखोर बाबू को लोकायुक्त पुलिस ने पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था.

असिस्टेंट कमिश्नर रिश्वत लेते पकड़ा

दिसंबर के महीने में जाते-जाते जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर रैंक के 2 अधिकारीयो को सीबीआई ने₹400000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. जीएसटी के यह दोनों ही अधिकारी एक होटल मालिक के खिलाफ रिकवरी निकाल रहे थे. इस रिकवरी को कम करने के नाम पर होटल मालिक से 4 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी. फिलहाल यह दोनों ही अधिकारी जेल में हैं. 2025 का साल सबसे ज्यादा साइबर अपराधियों के नाम रहा. साल भर साइबर फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहे.

