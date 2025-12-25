ETV Bharat / state

नए साल के इस्तकबाल से पहले, जबलपुर 2025 फ्लैशबैक पर एक नजर, क्या कुछ घटा

जबलपुर 2025 फ्लैशबैक पर एक नजर ( ETV Bharat )

जबलपुर: साल 2025 में जबलपुर में बिल्कुल नए किस्म के अपराध सामने आए. इनमें कुत्तों के बच्चों के साथ क्रुरता की घटनाओं ने आम आदमी को झकझोर दिया. वही बैंक डकैती की वजह से आम आदमी इस बात से परेशान हुआ कि उसका पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं है. शहर में कुछ सफेदपोश लोगों के देह व्यापार जैसे मामलों में जुड़े होने की घटनाओं ने नैतिकता पर भी सवाल खड़े किए. यह पूरा साल हर महीने नए-नए किस्म की घटनाएं देखकर गुजरा. एक परिवार के 4 लोगों की हुई थी मौत 2025 की शुरुआत में जनवरी में ही जबलपुर की टीमरी नामक गांव में 2 परिवारों में आपसी रंजिश के चलते विवाद हो गया. विवाद के बाद एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपी जबलपुर से भाग कर पचमढ़ी में एक होटल में रुके थे. इस घटना के बाद जबलपुर में कई दिनों तक धरने प्रदर्शन जारी रहे. जबलपुर में कुत्ते और उसके चार बच्चों की मौत (Getty Image) Puppy के लिए बुरा रहा 2025 यह घटना मार्च के महीने में जबलपुर के मोहित रेजिडेंसी नाम की एक बहुमंजिला इमारत की है. जहां बेसमेंट में रह रहे एक फीमेल डॉग और उसके साथ बच्चों को जहर देकर मार दिया गया था. सभ्य समाज में यह कृत्य एक बदनुमा दाग की तरह था. जहां मासूम जानवरों के प्रति लोग इतने बेरहम हो गए थे. शराबी ने मार डाले 5 कुत्ते जबलपुर में कुत्तों को लेकर ही एक दूसरा बड़ा मामला 02 सितंबर 2025 को सामने आया था. जब जबलपुर में नशे में धुत एक आदमी ने कम से कम 6 नए जन्मे पिल्लों पर डंडे से हमला करके उन्हें मार डाला. आरोपी ने कथित तौर पर सोमवार रात 5 पिल्लों और मंगलवार को फिर एक पिल्ले को मार डाला था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा था. हाईकोर्ट से मिली 5 महिलाओं को राहत अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस ए के पालीवाल ने प्रेमबाई, जमुना बाई, कलाबाई, प्रेमा बाई और दुलारी को राहत दी थी. उनके खिलाफ नर्मदा पुरम थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए थे. इन 5 महिलाओं पर आरोप लगाया गया था कि इनकी वजह से गांव की 70 साल की रामकुवर बाई ने आत्महत्या कर ली है. शिकायतकर्ताओं ने इन 5 महिलाओं पर आरोप लगाया था कि इन महिलाओं ने गांव में एक अफवाह फैलाई थी कि रामकुमार बाई ने ही बछड़े को मारा है. जस्टिस एके पालीवाल ने इस मामले में गवाह और सबूत के अभाव में इन पांचों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी थी.