बिजली कंपनी में लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिवक्ता क्यों नहीं? संबंधित पक्षों को नोटिस

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद. हाई कोर्ट में सुनवाई. कोर्ट का आदेश आने तक प्रक्रिया नहीं.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
Published : November 18, 2025 at 3:27 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में लोकपाल की नियुक्ति के विज्ञापन को लेकर विवाद छिड़ गया है. नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई. याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन में अधिवक्ताओं को इस पद के योग्य नहीं माना गया है.

याचिकाकर्ता का परिणाम सार्वजनिक नहीं करने की हिदायत

हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश जारी किये हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "याचिकाकर्ता की भागीदारी याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी. इसके अलावा याचिकाकर्ता के परिणाम सार्वजनिक नहीं करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए."

विज्ञापन में प्रकाशित शर्त पर आपत्ति

टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता कृष्णकांत खरे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "मध्य मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी में लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा 9 अक्टूवर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञापन में शामिल शर्त 3 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु प्रपत्र एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2021 के खंड 4.3 के विपरीत है."

लीगल अफेयर्स के अंतर्गत अधिवक्ता भी आता है

याचिका में कहा गया "राजपत्र में प्रकाशित नियम में लोकपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता लीगल अफेयर निर्धारित की है. विज्ञापन में लीगल अफेयर्स के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर 2 वर्ष के अनुभव की योग्यता को अनिवार्यता किया गया है, जोकि अवैध है. क्योंकि लीगल अफेयर्स के अंतर्गत अधिवक्ता भी आता है. उसके के पास जिला न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है. इस पद के विज्ञापन जिला न्यायाधीश के पद के अनुभव की अनिवार्यता अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन है."

याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवम्बर को निर्धारित की गयी है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की.

